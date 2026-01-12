Quán cà phê mới khai trương cháy rụi trong 15 phút

Đi vào hoạt động từ cuối tháng 12/2025, quán cà phê M.G. ở phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng) không may gặp hỏa hoạn nghiêm trọng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews ngày 12/1, chủ quán cà phê M.G. trên đường Lạc Long Quân, phường Điện Bàn Đông (Đà Nẵng) cho biết vụ cháy xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 11/1.

"Lửa bùng lên từ khu nhà gỗ ở cuối quán, từng là nơi cho khách lưu trú theo mô hình kinh doanh của chủ cũ. Lúc đó, chồng tôi còn đang ngủ ở khu vực phía trên. Ngay khi phát hiện cháy, tôi chỉ kịp hô hoán cho chồng và mọi người chạy", chị kể.

Ngoài vợ chồng chủ quán và nhân viên, quán khi đó có khoảng 3 bàn khách đang sử dụng dịch vụ. Tất cả đã kịp thời sơ tán và không xảy ra thiệt hại nào về người.

Nữ chủ quán cho biết vì nhiều khu vực trong quán được trang trí bằng các vật liệu dễ cháy nên lửa lan rất nhanh. Chỉ sau khoảng 15 phút, ngọn lửa đã bao trùm phần lớn khu vực nên dù nhanh chóng sử dụng bình cứu hỏa tại chỗ, chị không thể khống chế tình hình.

"May mắn là lửa không cháy lan sang nhà hàng xóm. Sau đó, lực lượng cứu hỏa cũng nhanh chóng có mặt để dập tắt đám cháy", chị nói thêm, cho biết thiệt hại về tài sản là khá lớn. Nguyên nhân vụ cháy cũng đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Không gian quán đa phần được trang trí, thiết kế với vật liệu gỗ. Ảnh: M.G./Facebook.

M.G. là quán cà phê được cải tạo từ một khu nghỉ dưỡng gồm nhiều căn nhà gỗ, có không gian cây xanh thoáng mát nhìn ra tỉnh lộ 607B. Quán vừa khai trương vào cuối tháng 12/2025.

Trên fanpage hôm 12/1, M.G. cũng thông báo về việc tạm dừng hoạt động do sự cố hỏa hoạn.

"Để không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm thưởng thức cà phê và trà của quý khách tại M.G., quán xin tạm nghỉ một vài ngày để khắc phục hậu quả, tu sửa cũng như khôi phục lại nhanh nhất khu vườn xanh mà tất cả chúng ta đều yêu quý", thông báo ghi.