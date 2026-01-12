Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Thờ cúng 'tượng Phật' 4 năm mới biết là nhân vật hoạt hình Shrek

  • Thứ hai, 12/1/2026 11:01 (GMT+7)
  • 11:01 12/1/2026

Dù rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười, người phụ nữ ở Philippines vẫn quyết định tiếp tục thờ phụng bức tượng 3D màu xanh lá của nhân vật Shrek.

Bức tượng Shrek khiến người phụ nữ nhầm là tượng Phật. Ảnh: mirrormedia.

Câu chuyện bắt đầu vào năm 2022, khi người phụ nữ (không tiết lộ danh tính) sống tại Manila (Philippines) mua một “tượng Phật” từ một cửa hàng địa phương.

Với dáng tròn trịa và gương mặt hiền hòa, cô tin rằng đây là hình tượng của Đức Phật và dành sự tôn kính đặc biệt. Cô đặt tượng ở vị trí trang trọng trên bàn thờ và bắt đầu thờ cúng hàng ngày, thắp hương và cầu nguyện với mong muốn nhận được phúc lành, theo South China Morning Post.

Tuy nhiên, một người bạn đến thăm đã nhận ra màu sắc và các đường nét trên khuôn mặt bức tượng trông khá khác so với tượng Phật thông thường.

Khi quan sát kỹ hơn, họ phát hiện bức tượng mà người phụ nữ đã thành tâm thờ phụng suốt nhiều năm thực chất là một mô hình Shrek được in 3D - nhân vật yêu tinh xanh hư cấu trong bộ phim hoạt hình Shrek, nổi tiếng với vẻ ngoài dữ tợn nhưng có trái tim nhân hậu.

Khi biết sự thật, người phụ nữ vừa thấy buồn cười vừa không nói nên lời.

tuong phat anh 1

Shrek là nhân vật hoạt hình nổi tiếng trong bộ phim cùng tên. Ảnh: Collider.

Thay vì cảm thấy xấu hổ hay khó chịu, cô bật cười và cho rằng điều quan trọng nhất là sự chân thành trong lời cầu nguyện, chứ không phải hình tượng của bức tượng. Cô nói thêm rằng đức tin xuất phát từ thiện ý quan trọng hơn vẻ bề ngoài và quyết định sẽ tiếp tục thờ phụng bức tượng Shrek này.

Câu chuyện của người phụ nữ cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Một người bình luận: “Chuyện này thật sự quá hài hước. Cô ấy thì tích được công đức, còn tôi thì vừa mất một điểm công đức". Một người khác viết: “Sự thành tâm và niềm tin vào đấng thiêng liêng xuất phát từ bên trong. Thờ Shrek thì sao chứ? Điều quan trọng là lòng thành".

Trong khi đó, một người khác nhận xét: “Phật giáo từ lâu đã dung hòa nhiều yếu tố tín ngưỡng dân gian địa phương, nên việc ai đó dâng hương cầu nguyện Shrek như một hình thức Phật cũng không có gì lạ hay gây sốc. Nếu trong tim có Phật, thì đó chính là Phật".

Sự việc cũng gợi nhớ đến một trường hợp tương tự xảy ra vào tháng 6/2025 tại công viên Premlok ở Pune, Ấn Độ, khi nước bất ngờ phun trào từ thân một cây phượng vĩ.

Người dân địa phương lầm tưởng đó là một phép màu thiêng liêng nên đã kéo đến khu vực này để thờ cúng. Tuy nhiên, sau đó người ta phát hiện “nước thánh” thực chất là do một đường ống ngầm bên dưới gốc cây bị hỏng, khiến nước thấm ngược lên qua thân cây rỗng.

Phong cách phỏng vấn lập dị của Steve Jobs

Jobs đặt ra những khuôn phép chặt chẽ trong quy trình tuyển dụng. Ông thường hỏi những câu kỳ cục sở trường để xem xét ứng cử viên phản ứng thế nào trong tình huống bất ngờ. Mục tiêu là thu nhận đúng người, những con người sáng tạo, thông minh tinh quái và một chút nổi loạn.

5 con giáp đón tài lộc, 'chỉ tiến không lùi' năm Bính Ngọ 2026

Năm Bính Ngọ 2026 mở ra cơ hội bứt phá về tiền bạc và vị thế cho Ngọ, Dần, Tỵ, Sửu, Tuất khi nỗ lực tích lũy lâu dài bắt đầu được đền đáp bằng thu nhập, thăng tiến và thành công.

07:26 10/1/2026

Mai An

tượng phật shrek phật thờ cúng

Đọc tiếp

Duong tinh duyen cua 12 con giap ra sao trong nam 2026 hinh anh

Đường tình duyên của 12 con giáp ra sao trong năm 2026

06:00 12/1/2026 06:00 12/1/2026

0

Năm 2026 hứa hẹn mang đến vận may tình cảm cho một số con giáp với nhiều cơ hội yêu đương, gắn kết, trong khi số khác cần thận trọng hơn trước các quyết định cảm xúc, mối quan hệ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý