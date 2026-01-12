Thờ cúng 'tượng Phật' 4 năm mới biết là nhân vật hoạt hình Shrek

Dù rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười, người phụ nữ ở Philippines vẫn quyết định tiếp tục thờ phụng bức tượng 3D màu xanh lá của nhân vật Shrek.

Bức tượng Shrek khiến người phụ nữ nhầm là tượng Phật. Ảnh: mirrormedia.

Câu chuyện bắt đầu vào năm 2022, khi người phụ nữ (không tiết lộ danh tính) sống tại Manila (Philippines) mua một “tượng Phật” từ một cửa hàng địa phương.

Với dáng tròn trịa và gương mặt hiền hòa, cô tin rằng đây là hình tượng của Đức Phật và dành sự tôn kính đặc biệt. Cô đặt tượng ở vị trí trang trọng trên bàn thờ và bắt đầu thờ cúng hàng ngày, thắp hương và cầu nguyện với mong muốn nhận được phúc lành, theo South China Morning Post.

Tuy nhiên, một người bạn đến thăm đã nhận ra màu sắc và các đường nét trên khuôn mặt bức tượng trông khá khác so với tượng Phật thông thường.

Khi quan sát kỹ hơn, họ phát hiện bức tượng mà người phụ nữ đã thành tâm thờ phụng suốt nhiều năm thực chất là một mô hình Shrek được in 3D - nhân vật yêu tinh xanh hư cấu trong bộ phim hoạt hình Shrek, nổi tiếng với vẻ ngoài dữ tợn nhưng có trái tim nhân hậu.

Khi biết sự thật, người phụ nữ vừa thấy buồn cười vừa không nói nên lời.

Shrek là nhân vật hoạt hình nổi tiếng trong bộ phim cùng tên. Ảnh: Collider.

Thay vì cảm thấy xấu hổ hay khó chịu, cô bật cười và cho rằng điều quan trọng nhất là sự chân thành trong lời cầu nguyện, chứ không phải hình tượng của bức tượng. Cô nói thêm rằng đức tin xuất phát từ thiện ý quan trọng hơn vẻ bề ngoài và quyết định sẽ tiếp tục thờ phụng bức tượng Shrek này.

Câu chuyện của người phụ nữ cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Một người bình luận: “Chuyện này thật sự quá hài hước. Cô ấy thì tích được công đức, còn tôi thì vừa mất một điểm công đức". Một người khác viết: “Sự thành tâm và niềm tin vào đấng thiêng liêng xuất phát từ bên trong. Thờ Shrek thì sao chứ? Điều quan trọng là lòng thành".

Trong khi đó, một người khác nhận xét: “Phật giáo từ lâu đã dung hòa nhiều yếu tố tín ngưỡng dân gian địa phương, nên việc ai đó dâng hương cầu nguyện Shrek như một hình thức Phật cũng không có gì lạ hay gây sốc. Nếu trong tim có Phật, thì đó chính là Phật".

Sự việc cũng gợi nhớ đến một trường hợp tương tự xảy ra vào tháng 6/2025 tại công viên Premlok ở Pune, Ấn Độ, khi nước bất ngờ phun trào từ thân một cây phượng vĩ.

Người dân địa phương lầm tưởng đó là một phép màu thiêng liêng nên đã kéo đến khu vực này để thờ cúng. Tuy nhiên, sau đó người ta phát hiện “nước thánh” thực chất là do một đường ống ngầm bên dưới gốc cây bị hỏng, khiến nước thấm ngược lên qua thân cây rỗng.