Vác bao tải 20 kg đầy gà, bánh chưng từ quê trở lại thành phố sau Tết

Trong dòng người nối nhau về TP.HCM, Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết, không khó để bắt gặp những vali căng phồng, thùng xốp buộc dây, túi nilong lỉnh kỉnh, đựng thực phẩm do ba mẹ chuẩn bị.

Nhiều bạn trẻ mang cả "kho lương" di động từ quê nhà lên thành phố sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ảnh: Đinh Hà.

Mùng 5 Tết, khi nhiều gia đình vẫn còn trong không khí du xuân, Võ Văn Phong (quê Bến Tre) đã lặng lẽ xếp lại balo, tạm biệt cha mẹ để quay trở lại TP.HCM.

"Ở nhà thêm ngày nào là nhớ nhà ngày đó, nhưng không thể nghỉ lâu hơn vì công việc đang chờ", nam nhân viên văn phòng bày tỏ.

Hay tin Phong lên thành phố sớm, ba anh ra vườn từ sớm, lựa mấy trái dừa khô, hái thêm trái bưởi bỏ vô giỏ cho con trai mang theo. Còn má đứng bên bếp, xào mớ tép rang dừa, để nguội rồi bỏ vào hộp nhỏ. Tổng thực phẩm khoảng một vali lớn.

Con gà, bánh chưng trên chuyến xe xa quê

Cùng dòng người trở lại TP.HCM sau Tết, Nguyễn Thị Mỹ Linh (24 tuổi, quê Quảng Ngãi) cũng tất bật với hành lý cồng kềnh hơn thường lệ. Chuyến xe khách rời quê lúc rạng sáng mùng 5, trên tay Linh là một vali quần áo và hai túi thực phẩm mẹ chuẩn bị sẵn từ hôm trước.

"Mẹ sợ tôi lên lại thành phố ăn uống thất thường nên gói đủ thứ, từ cá rim, thịt kho, mắm ruốc, đến cả rau củ, trái cây. Có những món để được lâu, có món phải ăn trong vài ngày đầu", Linh kể.

Cô gái làm việc trong lĩnh vực bán lẻ, thu nhập không quá dư dả nên những túi đồ quê trở thành “kho dự trữ” giúp cô yên tâm hơn trong những tuần đầu năm.

Toàn bộ thức ăn mẹ của Đức Khánh gói cho anh mang theo lên Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Tại Hà Nội, ngày 22/2 (mùng 6 Tết), Đức Khánh (sinh năm 1996) đi xe máy khoảng 100 km từ quê Hải Dương cũ (nay là Hải Phòng) lên thủ đô để chuẩn bị đi làm lại sau Tết. Hành trang anh mang theo là một vali đồ đạc cá nhân và không thể thiếu túi đồ ăn được mẹ đóng gói để mang theo.

"Năm nay đi hơi vội nên tôi không mang nhiều bằng những năm trước. Trong đó có 1 con gà, 1 bánh chưng, 1 cân giò, 6 hộp bánh đậu xanh, 1 cân bánh lòng, 6 lon nước bí, 1 cân cà chua, 2 cải bắp, 3 súp lơ, 2 cân su su, 2 hộp dâu tây…", Khánh kể.

Trong khi đó, từ chiều mùng 5 Tết (21/2), mẹ của Thanh Trang (quê Nghệ An) đã tất bật hái rau, chọn thịt, soạn một thùng đầy đồ ăn để buổi tối con gái mang theo lên xe khách ra Hà Nội. Vừa gấp quần áo vào vali, Trang vừa lo dặn mẹ đừng xếp quá nhiều món vì sợ nặng, phần vì lo mình ăn không hết sẽ bị hỏng.

"Mẹ bỏ cho tôi nào thịt bò, thịt lợn, gà luộc, từng củ hành, củ tỏi, rau thơm, bánh kẹo đủ loại, gạo và các hạt đồ khô. Túi nào cũng to, nặng. Tôi phải bảo mẹ con không ăn trái cây, không ăn kẹo ngọt để mẹ bỏ ra bớt. Mẹ thì cứ lo con thiếu, đòi bỏ thêm. Hai mẹ con cứ tranh luận mãi", Trang kể, nói rằng không riêng Tết, mà lần nào cô về rồi đi làm lại mẹ cũng lo như vậy.

Cuối cùng, thùng đồ mẹ soạn cho cô mang theo nặng gần 20 kg, chưa kể thêm một túi gạo 5 kg. Trang nói rằng từng món đều là tình cảm của bố mẹ, nếu không mang mẹ sẽ rất buồn. Ra đến Hà Nội lúc nửa đêm, vì nhà trọ cách chỗ taxi đậu khoảng 50 m, cô "toát mồ hôi" mới kéo được thùng đồ ăn vào tới phòng.

Tiết kiệm 1 tháng tiền ăn

Vừa đặt chân đến phòng trọ tại phường Tân Thuận, TP.HCM, vào tối mùng 6 Tết, Nguyễn Minh Tú (27 tuổi, quê Đồng Tháp) dỡ từ bao tải ra đủ thứ, từ mớ cá lóc đồng kho sẵn, túi hủ tiếu khô đến hũ dưa mắm của ngoại. Anh dành hơn một tiếng đồng hồ để phân loại, chia nhỏ thực phẩm vào từng hộp nhựa rồi xếp gọn vào ngăn đông tủ lạnh.

Theo Tú, đây là cách hiệu quả nhất để né "bão giá" thực phẩm thường tăng cao tại các thành phố lớn vào những ngày đầu tháng Giêng. Việc có sẵn nguồn thực phẩm dồi dào từ quê giúp những nhân viên văn phòng như anh không phải tất bật đi chợ hay chịu cảnh hàng quán tăng giá dịch vụ đầu năm.

"Làm xong nhìn cái tủ lạnh đầy ắp, tự nhiên thấy mình sẵn sàng cho sáng mùng 7 đi làm lại ngay mà không lo thâm hụt ngân sách sau Tết", Tú chia sẻ.

Mẹ của Văn Phong dậy từ sớm, làm món tép rang cốt dừa cho anh lên TP.HCM. Ảnh: NVCC.

Thanh Trang từ Hà Nội cũng coi việc lỉnh kỉnh đồ đạc từ quê lên phố là một "chiến lược" thực tế để tái thiết lập chi tiêu và nhịp sống sau kỳ nghỉ dài.

"Với từng đó đồ, sống một mình, tôi phải ăn được hơn một tháng, đều là món ngon, rau sạch mẹ trồng. Có một số món đặc sản địa phương, tôi sẽ mang lên văn phòng ăn cùng đồng nghiệp", Trang bày tỏ.

Đi học, đi làm xa đã hơn 6 năm, nhưng với cô, mỗi lần đi sau Tết đều mang nhiều cảm xúc. Khoảnh khắc chia tay bố mẹ, chị em để lên xe khách, cô vẫn hụt hẫng và mong chờ lần về thăm tiếp theo.

Trong khi đó, Đức Khánh tính toán số thực phẩm mẹ chuẩn bị đủ dùng nửa tháng, giúp anh giảm đáng kể chi phí chợ búa giữa lúc giá cả sau Tết thường tăng.

"Đi làm cách nhà không quá xa, tôi vẫn có thể thường xuyên về quê dịp cuối tuần. Những món mang từ nhà giúp tôi đủ ăn trong khoảng nửa tháng, bớt một phần tiền mua thực phẩm ở ngoài. Những món ăn quê nhà cũng mang một phần hương vị Tết vừa qua", Khánh nói.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tại các thành phố lớn ngày càng cao, những thùng đồ nặng trĩu theo chân người trẻ lên thành phố là cách cân đối chi tiêu hiệu quả. Những bữa cơm có sẵn thịt cá, rau củ từ nhà giúp người trẻ giảm áp lực tài chính sau kỳ nghỉ dài, nhất là khi nhiều khoản chi đầu năm vẫn đang chờ phía trước.