Con gái Thái VG làm phục vụ ở quán bò né TP.HCM, bập bẹ học tiếng Việt

Từ Mỹ trở về Việt Nam, Tylin Ngô chọn làm việc ở quán ăn vỉa hè, bập bẹ từng câu tiếng Việt để kết nối lại với cội nguồn. Cô cho biết mình không né danh xưng "con gái Thái VG".

Tylin Ngô thường xuyên đăng tải video xin làm thêm để học tiếng Việt.

Tylin Ngô (Ngô Thùy Linh, sinh năm 2007) là con gái của rapper đời đầu Thái VG. Đây là một lợi thế nhận diện hiếm có với công chúng, nhưng cũng đi kèm không ít ánh nhìn dò xét.

Thay vì chỉ dựa vào danh tiếng của bố, Tylin dần ghi dấu ấn riêng bằng chuỗi nội dung "trải nghiệm để học tiếng Việt". Series thu hút người xem nhờ yếu tố trải nghiệm, đặc biệt là cách cô quan sát con người và văn hóa bản địa với một tinh thần mở, đầy tò mò.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Tylin cho biết 2025 là bệ phóng, đặt nền móng tìm kiếm hướng đi mới, khẳng định bản thân thay vì mác "con gái Thái VG".

"Tôi cảm thấy vững vàng vì có gia đình phía sau, đặc biệt là ba. Ba tôi đã xây dựng được một cộng đồng của riêng mình và tôi xem đó là một điều may mắn. Tôi chưa thật sự biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi biết mình muốn dành khoảng thời gian này để trải nghiệm, trước khi đưa ra những quyết định lớn về con đường sự nghiệp", Tylin cho hay.

Có nhiều hơn mác "con gái Thái VG"

Trong những thước phim đầu tiên xuất hiện trên mạng xã hội Việt Nam, Tylin Ngô thường đứng cạnh cha mình - rapper Thái VG. Đó là hình ảnh một "ái nữ" có phần rụt rè, sở hữu vẻ ngoài hiện đại của một cô gái lớn lên tại Mỹ nhưng lại mang nét thuần Việt kín đáo.

Tuy nhiên, năm 2025, Tylin xây dựng hình ảnh một nhà sáng tạo nội dung độc lập, sẵn sàng xắn tay áo vào bếp bưng bê bò né hay học cách pha cà phê sữa đá ở một góc phố.

"Tôi không né tránh danh xưng 'con gái Thái VG', nhưng cũng không để nó trở thành chiếc bóng che phủ hành trình cá nhân", Tylin cho hay.

Tylin cho biết danh xưng "con gái Thái VG" không làm thu hẹp không gian sáng tạo, mà ngược lại, còn giúp có thêm động lực để thử nghiệm.

Việc sinh ra trong một gia đình nghệ thuật giúp Tylin có thêm cơ hội tiếp cận công chúng, có một cộng đồng quan tâm từ sớm. Kể từ khi bắt đầu xây dựng kênh YouTube vào năm 2024, cô nhận được sự ủng hộ từ cha.

Những video đầu tiên của Tylin đều trên 2.000 lượt xem, một con số tương đối nhiều so với một người tập tành làm nghề sáng tạo nội dung. Số người xem tăng dần và chạm mốc 30.000 lượt xem chỉ sau vài tháng bước vào nghề. Nhưng thay vì xem đó là đặc quyền, cô lại coi đó như nguồn động lực để nỗ lực nhiều hơn.

"Tôi mong muốn được nhìn nhận như một người sáng tạo nội dung có dấu ấn riêng, làm nghề bằng tâm và sự tử tế. Đó là hình ảnh của một người trẻ luôn sống với tinh thần cởi mở, không ngại bước vào những điều mới mẻ mà cuộc đời mang tới", cô nói.

Nhìn vào con đường riêng biệt và đáng ngưỡng mộ của cha, Tylin cho biết cô tìm thấy động lực để cố gắng làm tốt công việc. Dù là trong công việc sáng tạo hay cách sống hàng ngày, với cô, "ba luôn là tấm gương để học hỏi và noi theo".

Nữ YouTuber cho biết thêm bài học lớn nhất học được từ cha mình chính là tinh thần kiên định và sự chấp nhận những ngã rẽ bất ngờ của cuộc đời.

"Ba tôi thường vùi mình cả ngày vào phòng thu, không ăn, không ngủ để cho ra tác phẩm ưng ý nhất. Nhìn vào hành trình ba, một người đã bền bỉ xây dựng cộng đồng của riêng mình từ con số không, tôi hiểu rằng thành công không đến từ việc đi tắt đón đầu", cô chia sẻ.

Bước ngoặt từ quán bò né

Sau khi tốt nghiệp trung học, thay vì vội vàng bước vào một lộ trình quen thuộc, Tylin lựa chọn dành một khoảng thời gian để sống chậm lại, trải nghiệm và lắng nghe bản thân bằng kỳ nghỉ một năm (gap year).

Bước ngoặt xảy đến khi cô quyết định thử làm phục vụ tại quán bò né ở phường Sài Gòn, TP.HCM. Tại đây, Tylin không xuất hiện với danh xưng con gái của Thái VG, cũng không là gương mặt được biết đến trên mạng xã hội, mà là một nhân viên tập sự đúng nghĩa, bắt đầu từ những công việc cơ bản nhất.

Trong từng khung hình, Tylin tất bật đứng quầy, tay cầm sổ ghi món, miệng tập nói từng câu tiếng Việt còn vấp váp. Có những buổi cao điểm, cô phải vừa nhận đơn hàng, vừa lúng túng tính tiền cho khách, có lúc còn đếm nhầm tiền lẻ rồi bật cười ngượng ngùng.

Ở góc bếp, Tylin học cách đập trứng, đặt chảo, nghe tiếng xèo xèo của phần bò né nóng hổi bốc khói, vừa làm vừa lắng nghe anh chị trong quán hướng dẫn từng thao tác nhỏ. Những chuyển động lặp lại từ sáng đến tối và cách phản ứng ngây ngô của nữ YouTuber hàng chục nghìn lượt xem.

Tylin được công chúng biết đến qua nội dung "đi làm để học tiếng Việt".

Tylin cho biết việc quay phim và ghi lại đời sống hàng ngày đã thay đổi hoàn toàn cách mình quan sát thế giới.

"Ban đầu, mục tiêu của tôi rất giản đơn là học tiếng Việt giỏi hơn. Tôi tự đặt ra thử thách mỗi ngày phải nói chuyện với một người mới. Từ những câu hỏi vui, đôi khi còn ngây ngô do rào cản ngôn ngữ, các cuộc trò chuyện dần trở nên sâu sắc và chân thật hơn", cô chia sẻ.

Sau đó, qua lăng kính của một người làm nội dung, Tylin gặp gỡ từ những em nhỏ đến các cô chú lớn tuổi, lắng nghe câu chuyện về sự nỗ lực và vất vả của họ. Điều này giúp cô nhận ra rằng cuộc sống không chỉ xoay quanh vật chất hay mong muốn cá nhân, mà quan trọng là cách mình hiện diện và mang lại tinh thần tích cực cho người xung quanh.

Song song với những trải nghiệm lao động, Tylin còn đón một dấu mốc đặc biệt khác trong năm là cái Tết đầu tiên tự lập tại Việt Nam.

Nếu như trước đây, Tết của cô ở Mỹ chỉ gói gọn trong vài ngày sum họp gia đình, thì khi trở về Việt Nam, Tylin mới thực sự cảm nhận được độ rộng và chiều sâu của không khí lễ hội này. Tết không chỉ nằm trong căn nhà, mà lan ra khắp đường phố, từng góc chợ, từng khu dân cư.

"Lần đầu tiên đón Tết một mình, không có gia đình ở bên cạnh, mang lại cho tôi nhiều cảm xúc đan xen. Có chút hồi hộp, có chút trống trải, nhưng đồng thời cũng là sự háo hức khi được tự mình trải nghiệm một cái Tết trọn vẹn giữa đời sống Việt Nam", nữ YouTuber nói.