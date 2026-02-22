Nữ đô vật cao 1m72 gây sốt ở hội làng giờ ra sao?

Sau những màn đấu vật tại hội làng dịp Tết 2025 gây chú ý, Anh Thơ được biết đến nhiều hơn, cuộc sống đổi thay và quyết định rẽ hướng kinh doanh.

Hiện tại, Anh Thơ thử sức ở lĩnh vực kinh doanh.

Anh Thơ (sinh năm 2002, Bắc Ninh) từng gây chú ý với những màn thi đấu tại lễ hội truyền thống ở thôn Đoài, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Cô có gương mặt ưa nhìn, chiều cao nổi bật 1m72, lợi thế trong các môn thể thao như đô vật và bóng chuyền.

Một năm sau thời điểm viral khắp mạng xã hội, Anh Thơ cho biết cuộc sống của cô thay đổi khá nhiều. Cô được biết đến nhiều hơn, có thêm cơ hội giao lưu, hợp tác và nhận được rất nhiều tin nhắn động viên.

Từ đầu năm 2025, cô gái sinh năm 2002 quyết định chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh, song song với công việc cá nhân.

“Tôi cũng đang mở lòng với những cơ hội phù hợp nếu có”, cô nói.

Anh Thơ vẫn đam mê đô vật và bóng chuyền, sẵn sàng tham gia nếu có cơ hội.

Hiện tại, Anh Thơ vẫn độc thân. Cô gái 22 tuổi mong có bạn trai cao, gầy, không hút thuốc, biết nấu ăn và chơi thể thao, có thu nhập ổn định để lo cho vợ con.

"Tôi mong muốn nửa kia sẽ hoạt ngôn vì mình vốn hướng nội và ít nói. Duyên đến thì tôi đón nhận, còn bây giờ tôi muốn tập trung phát triển bản thân và công việc trước”, cô trải lòng.

Trên trang cá nhân, Anh Thơ thường xuyên đăng tải những hình ảnh gợi cảm, cá tính. Cô cho biết đó vốn là con người mình từ trước đến nay, chỉ khác là khi được nhiều người biết đến hơn, cô tự tin thể hiện bản thân rõ nét hơn.

“Tôi nghĩ phụ nữ hiện đại có thể mạnh mẽ khi thi đấu nhưng vẫn nữ tính, gợi cảm trong cuộc sống thường ngày”, cô nói.

Dù rẽ hướng sang kinh doanh, Anh Thơ khẳng định chưa từng có ý định rời xa thể thao. Nếu có cơ hội và sắp xếp được thời gian, cô gái 23 tuổi vẫn rất muốn tham gia.

"Đô vật và bóng chuyền đều là những hoạt động tôi đam mê và yêu thích, gắn bó từ lâu nên chắc chắn tôi không từ bỏ”, Anh Thơ trải lòng.

Anh Thơ cho biết những hình ảnh quyến rũ trên trang cá nhân là cá tính vốn có, chỉ là khi được nhiều người biết đến hơn, cô càng tự tin thể hiện rõ nét.