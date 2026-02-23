50 người nhà cô gái vỗ tay đón chàng rể về ra mắt

Sau 10 năm hẹn hò, Biên lần đầu về ra mắt nhà bạn gái hôm mùng 5 Tết. Anh bất ngờ khi được đại gia đình 50 người chào đón nồng nhiệt.

Tối mùng 5 Tết (21/2), như truyền thống từ trước đến nay, đại gia đình gồm 50 người của chị Lê Hường (Vĩnh Phúc cũ) tụ họp đông đủ. Dù ông bà đã mất, căn nhà cũ vẫn được mở cửa để con, cháu, chắt tề tựu ngày đầu xuân.

Ngày họp mặt năm nay đặc biệt hơn khi có cháu rể tương lai, tên Biên (28 tuổi) lần đầu ra mắt.

"Cháu Biên là chồng sắp cưới của cháu Nga, con gái anh chồng tôi. Hai cháu quen nhau đã 10 năm, là mối tình đầu của nhau, đến bây giờ mới quyết định tiến tới hôn nhân và về ra mắt gia đình", chị Hường kể với Tri Thức - Znews.

Vừa bước vào cổng nhà, Biên bất ngờ khi thấy đông đủ mọi người xếp ghế, ngồi thành hàng dài và vỗ tay chào đón mình. Không biết truyền thống tụ họp của gia đình, chàng trai có chút bất ngờ.

"Cháu Biên cũng có chút bối rối vì không nghĩ nhà tôi đông vui đến vậy. Nhưng cháu cũng rất nhiệt tình. Biên có mang theo lì xì nhưng không đủ, nên đã đổi tiền mặt với tôi để mừng tuổi mọi người", chị Hường cho hay.

Clip ghi lại khoảnh khắc "bẽn lẽn" của chàng rể mới được chị Hường chia sẻ bất ngờ viral, thu hút gần 4 triệu view. Hình ảnh đông vui, nhiệt tình của cả gia đình khi chào đón thành viên mới nhận về nhiều lời khen ngợi.

Hình ảnh Biên và Nga từ khi mới hẹn hò đến hiện tại. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, có một số ý kiến trái chiều cho rằng việc xếp hàng chào đón, đổi tiền để mừng tuổi dường như đang ép người bạn trai vào "thế khó". Chị Hường nói rằng đã đọc các bình luận đó, nhưng không để tâm bởi người ngoài có thể chỉ thấy "bề nổi".

"Hai cháu ấy đến được với nhau bây giờ phần lớn công lao đều nhờ vào gia đình tôi vun vén. Giờ cháu rể tương lai ra mắt, ai nấy đều mừng vui. Chính tôi cũng là người ủng hộ chuyện tình này suốt những năm qua", chị Hường tâm sự.

Chị cho biết Biên hiện là chủ một doanh nghiệp tư nhân, nhà làm nghề truyền thống, còn Nga hiện làm marketing tại Hà Nội.

Chia sẻ thêm về truyền thống tụ họp năm mới của gia đình, chị Hường nói rằng con cháu nhiều người làm ăn xa ở Đắk Lắk, Vũng Tàu, Đồng Nai, nhưng đều cố gắng sắp xếp để đoàn tụ. Nếu đông đủ sẽ có 70 người, nhưng năm nay ít hơn một chút. Nhờ đó, anh em cũng đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau hơn.

Trong năm mới này, đại gia đình cũng chờ mong đám cưới của Biên và Nga, như một dấu mốc cho "quả ngọt" sau bao nhiêu năm vun trồng tình cảm.