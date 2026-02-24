'Cạn lời' khi khui giỏ quà Tết toàn trúng đồ rởm

Háo hức mở gói quà Tết được người em trai đem biếu, chị Thuận chưng hửng khi thấy loạt sản phẩm nhái lộ liễu các thương hiệu lớn, đành đem bỏ vì không dám sử dụng.

Trước Tết Nguyên đán, chị Phùng Xuân Thuận (xã Tam Phước, tỉnh Đồng Nai) được người em trai đem biếu một gói quà trông đầy đặn, bắt mắt với khoảng 5-7 loại bánh kẹo được đóng gói chỉn chu.

Đến hôm mùng 3 Tết, nhân có khách ghé chơi nhà, chị quyết định khui thử đem ra mời mọi người sử dụng. Tuy nhiên khi nhìn kỹ từng bao bì, chị nhanh chóng phát hiện điều "sai sai".

"Tôi thấy một hộp bánh ghi chữ 'Damisa' với vỏ ngoài có nhiều phần giống một nhãn hiệu bánh quy nổi tiếng của nước ngoài. Bên trong là khay nhựa èo uột, chia ngăn, đựng vài túi bánh nhỏ như hộp diêm", chị nói với Tri Thức - Znews.

Các sản phẩm còn lại trong giỏ cũng tương tự khi có bao bì na ná các thương hiệu lớn, bên trong là bánh kẹo hình dáng lạ, kém chất lượng.

"Tôi không hỏi em giá tiền nhưng ít nhất giỏ này cũng phải vài trăm nghìn đồng. Có lẽ em ấy không am hiểu các thương hiệu bánh kẹo và kiểm tra kỹ khi mua quà nên mua phải, còn tôi, người nhận, thì dở khóc dở cười", chị chia sẻ.

Không riêng chị Thuận, sau dịp Tết Nguyên đán, hình ảnh những giỏ quà dạng đóng gói sẵn với nhiều món hàng nhái, gia công cũng được nhiều người chia sẻ. Phần lớn người nhận phải lựa chọn đem bỏ, không dám sử dụng vì lo ngại chất lượng kém.

Thất vọng

"Dakina" cũng là tên in bên ngoài một hộp bánh quy mà Minh Trung (sống tại Vĩnh Long) khui được trong giỏ quà Tết gia đình nhận được vừa qua. Với bao bì khá giống hãng bánh nổi tiếng, anh cho biết người mua rất dễ nhầm lẫn với hàng chuẩn nếu không nhìn kỹ.

Cũng trong giỏ quà này, Trung còn tìm được một hộp trà bên ngoài in chữ nước ngoài, vỏ sang trọng song bên trong là gói nylon in tên một cơ sở sản xuất Việt Nam "lạ hoắc".

Hộp bánh "Dakina" trong giỏ quà Tết nhà Trung.

"Nhà tôi được biếu khá nhiều giỏ quà dạng này qua các năm, có năm tôi mở 5 giỏ thì khoảng 85-90% là hàng giả, bên ngoài hầu như không ghi ngày sản xuất - hạn sử dụng", anh nói.

Theo Trung, một phần nguyên nhân do gia đình anh ở khu vực quê không quá sầm uất, người tặng thường là người lớn tuổi, mua từ các tiệm tạp hóa địa phương với tiêu chí bắt mắt, đầy đặn nên không giỏi đánh giá chất lượng. Một phần khác do công nghệ làm hàng nhái, hàng giả ngày càng tinh vi, khiến người mua khó lòng phân biệt.

Hộp bánh lèo tèo, chèn bìa carton nặng bên trong giỏ quà của chị Điệp.

Trong khi đó, chị Sền Thị Điệp (Hà Nội) nhận nhiều bình luận đồng cảm khi chia sẻ video bóc giỏ quà Tết trên trang cá nhân. Ngoài tình trạng bao bì "na ná" hãng lớn, chị thất vọng khi bên trong còn bị nhồi nhét bìa carton tạo độ nặng trong khi lượng sản phẩm thực ít ỏi.

Đặc biệt, một hộp bánh quy cỡ vừa còn khiến chị "cạn lời" khi chỉ vỏn vẹn có 5 gói nhỏ. Một chai nước ngọt khác được đính kèm cũng đến từ thương hiệu lạ, không rõ nguồn gốc.

"Trước đây tôi thi thoảng được tặng mấy giỏ như thế này, nhưng bị trộn ít hàng nhái nên không ghi lại. Còn giỏ mới nhất này tệ quá, toàn vỏ một đằng, nhân một nẻo", chị than thở.

Không dám ăn

Từ khi bóc ra ngày 22/2, số bánh kẹo trong giỏ quà ở nhà chị Sền Thị Điệp vẫn còn nguyên, không ai dám sử dụng. Một phần các sản phẩm không hấp dẫn về mùi vị, một phần chị lo ngại về chất lượng khi gần như chắc chúng là hàng nhái.

Tương tự, gia đình Minh Trung và chị Xuân Thuận cũng lựa chọn đem bỏ, không dám đưa vào cơ thể những loại bánh kẹo không rõ nguồn gốc.

Chị Thuận còn chia sẻ trước đây, chính chị cũng từng rơi vào tình huống khó xử khi trong vai người đem tặng loại giỏ quà Tết này.

Gia đình chị Thuận không dám ăn hộp bánh hàng nhái.

"Vài năm trước, tôi được tặng một số giỏ như vậy và đem biếu lại bên nhà chồng vì thấy cũng đẹp, chỉn chu. Sau đó, tôi bất ngờ khi mẹ chồng nói lại rằng đừng mua những loại quà đóng gói này nữa, 'toàn đồ bậy bạ', ý chỉ hàng kém chất lượng", chị kể.

Từ đó, nếu bản thân chủ động mua tặng, chị Thuận sẽ tới các siêu thị hoặc cửa hàng tạp hóa lớn, tự tay chọn các sản phẩm lẻ rồi thuê gói lại cho yên tâm.

Chung suy nghĩ, chị Điệp cũng cẩn thận hơn khi lựa chọn bánh kẹo biếu Tết hoặc người ốm, bệnh sau khi khui phải những gói đồ "rởm".

"Giờ hàng giả, hàng nhái thực sự tinh vi, đến người trẻ nếu không cẩn thận thì nhìn những gói bánh lệch 1-2 chữ so với bản gốc có khi không nhận ra, chứ chưa nói người lớn tuổi hay người ít đi mua sắm", chị nói.