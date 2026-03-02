Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bà nội miền Tây chia 1,2 tỷ, 8 cây vàng và đất cho con cháu

  • Thứ hai, 2/3/2026 19:30 (GMT+7)
  • 19:30 2/3/2026

Sau 14 năm chắt chiu, cụ bà 79 tuổi ở Cần Thơ quyết định chia vàng, tiền cùng nhiều phần đất cho con cháu.

Những ngày qua, câu chuyện một cụ bà chia hơn 1,22 tỷ đồng cùng đất cho con cháu khiến nhiều người chú ý. Chị Vui (ngụ Hồ Đắc Kiện, Châu Thành, Sóc Trăng cũ - nay thuộc Cần Thơ) chia sẻ với Tri Thức - Znews: “Đây là bà nội 'tiền tỷ' của tôi”.

Chị Vui cho biết bà nội của chị năm nay 79 tuổi, sống giản dị, tiết kiệm tối đa trong chi tiêu. Suốt nhiều năm, bà âm thầm dành dụm với mong muốn có chút của để chia cho các con, các cháu. Tổng số tiền lần này bà trao là 1 tỷ 220 triệu đồng, kèm theo nhiều phần đất.

Cụ thể, người con cả, thứ 3, thứ 4 và thứ 5 mỗi gia đình được 200 triệu đồng; người con thứ 2, 6 và út mỗi gia đình nhận 100 triệu đồng kèm 1 công đất (1.000 m2).

“Nội chia đều, tính hết cho các con rồi, ai đã có đất thì nhận 200 triệu đồng, chưa có đất thì được 100 triệu đồng kèm 1 công đất", chị Vui cho biết.

ba noi anh 1

Bà nội 79 tuổi chia tiền cho các con, cháu của mình.

Đây không phải lần đầu cụ bà trao tài sản cho con cháu. Hai năm trước, đúng ngày mùng 10 tháng Giêng, bà cũng cho con cháu 8 cây vàng.

Chị Vui cho biết bà nội rất thương con cháu và hay làm từ thiện. Dù có của, bà vẫn giữ lối sống tiết kiệm, không phô trương.

“Nội tôi từng bệnh nặng nên hiểu lòng con cháu. Nội nói dành dụm bao nhiêu năm cũng chỉ để cho con cháu thôi”, chị chia sẻ.

Theo chị Vui, con cháu trong nhà đều hiếu thuận, quan tâm chăm sóc bà. Có lẽ vì vậy mà bà càng yêu thương và muốn san sẻ những gì mình có.

Sau 14 năm chắt chiu, số tiền hơn 1,2 tỷ đồng cùng vàng, đất không chỉ là tài sản vật chất, mà còn là tấm lòng của một người bà dành trọn yêu thương cho thế hệ sau.

