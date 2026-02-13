Hai người phụ nữ nhặt được túi vàng bên đường ngày giáp Tết

Hai người phụ nữ ở xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh vô tình nhặt được túi chứa vàng, bạc trị giá hơn 30 triệu đồng, nhanh chóng trình báo công an để tìm lại người đánh rơi.

Tài sản bị đánh rơi gồm 3 nhẫn vàng và 1 dây chuyền bạc. Ảnh: Công an xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh/Facebook.

Trưa 12/2, bà Nguyễn Thị Thái (sinh năm 1969) và bà Võ Thị Sửu (sinh năm 1977), cùng trú tại thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh nhặt được một túi đồ bị đánh rơi tại khu vực cầu Rác, thôn Nam Thành, xã Cẩm Trung.

Bên trong túi gồm có 1 nhẫn vàng loại 1 chỉ, 2 nhẫn vàng loại 5 phân và 1 dây chuyền bạc, ước tính trị giá hơn 30 triệu đồng. Nhận thấy tài sản có giá trị lớn, bà Thái và bà Sửu đã nhanh chóng trình báo, bàn giao cho công an xã Cẩm Trung để tìm chủ sở hữu.

Sau đó, lực lượng công an lập tức đăng tải thông tin để tìm kiếm, xác minh người đánh rơi chiếc túi. Bài đăng trên mạng xã hội được nhiều người dân địa phương chia sẻ và nhanh chóng lan rộng. Cùng ngày, cơ quan chức năng đã tìm được chủ sở hữu là bà Võ Thị Lý (sinh năm 1971, trú tại thôn Quyết Thắng, xã Cẩm Trung) và tiến hành thủ tục trao trả tài sản.

Công an xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh trao trả tài sản cho người đánh rơi. Ảnh: Công an xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh/Facebook.

Trong thư cảm ơn gửi đến công an xã và 2 người phụ nữ nhặt được túi, bà Lý cho biết khoảng 11h30 phút ngày 12/2, bà điều khiển xe máy từ khu vực Kỳ Anh về Cẩm Trung, không may làm rơi chiếc túi ở địa phận gần Cầu Rác.

"Trong lúc vô cùng lo lắng, tìm kiếm thì may mắn thay tôi đã nhận lại đầy đủ tài sản của mình nhờ sự tận tâm, trách nhiệm của lực lượng công an xã và đặc biệt là tấm lòng trung thực, nghĩa tình của gia đình chị Nguyễn Thị Thái và gia đình chị Võ Thị Sửu", bà Lý chia sẻ trong bức thư cảm ơn.

Hành động nhặt được của rơi, trả lại người mất của bà Thái và bà Sửu nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng: "Hành động đẹp của 2 chị thật tuyệt vời", "Việc làm đẹp thật đáng khen ngợi", "Đúng là người tốt vẫn luôn ở quanh ta".