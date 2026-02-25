Vừa hết Tết, gia đình đem 200 triệu đi mua vàng

Với số tiền 60 triệu đồng từ lì xì của con, cộng thêm chú lợn đất nuôi 3 năm, vợ chồng Thanh Hà quyết định đem đầu tư vào vàng, để dành làm tài sản tích trữ.

Ngày 23/2, sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, vợ chồng Thanh Hà (26 tuổi, Hà Nội) tổng kết số tiền lì xì của hai con, bé Sam (3 tuổi) và Son (4 tháng tuổi).

Bên cạnh 22 triệu đồng tiền mừng của ông bà nội, 20 triệu đồng của bố, Sam và Son nhận thêm khoảng 18 triệu đồng từ những người thân quen của gia đình trong dịp Tết, tổng cộng 60 triệu đồng.

Vợ chồng Hà cũng quyết định "mổ" thêm chú lợn đất nuôi 3 năm nay, chủ yếu là tiền mừng của người thân từ khi cô mới sinh con đầu lòng. Cộng cả hai khoản tiền và bù thêm vài triệu, cặp vợ chồng Hà Nội có 200 triệu đồng.

"Sau khi tính toán, vợ chồng tôi quyết định dùng hết để mua vàng làm của để dành cho các con. Lý do một phần vì tiền lì xì của các con, chúng tôi sẽ không tiêu vào, một phần để tiền mặt trong nhà sợ mất giá", Hà nói với Tri Thức - Znews.

Chung suy nghĩ với vợ chồng Thanh Hà, nhiều phụ huynh sau dịp Tết Nguyên đán cũng quyết định thay con đầu tư tiền lì xì vào vàng, bạc làm kênh tích trữ. Tuy nhiên với việc giá kim loại này biến động và tăng cao hơn hẳn so với các năm trước, mỗi gia đình lại có kế hoạch cân đối riêng.

Tích sản vàng, bạc

Thanh Hà cho biết vì hai con còn quá nhỏ, vợ chồng cô chủ động tự quyết định cách sử dụng tiền lì xì cho các con và thấy vàng là phương án đầu tư hợp lý.

"Năm nay, giá vàng khá cao so với mọi năm nhưng chúng tôi vẫn quyết định mua bởi số lượng không quá nhiều, chủ yếu dành tích trữ chứ không 'lướt sóng' hay đầu tư kiếm lời", Hà giải thích.

Vợ chồng Thanh Hà đem 200 triệu đồng thay con đầu tư vàng.

Quan niệm lì xì là khoản tiền may mắn đầu năm, không nặng về vật chất, cặp vợ chồng Hà Nội cho biết dù các năm con được ít hay nhiều đều sẽ giữ làm khoản để dành cho các con sau này, cũng là cách sớm dạy con về quản lý tài chính.

Chung suy nghĩ, song thay vì mua vàng, chị Thảo Hương (33 tuổi, sống tại Hà Nội) chọn phương án mua bạc tích lũy để phù hợp với số tiền lì xì của con năm nay. Với 6,4 triệu đồng, chị mua được cho con 2 miếng bạc.

“Tôi định giữ tiền mặt nhưng sợ tiền mất giá, mà cũng dễ tiêu mất, nên bàn với chồng mua bạc”, chị Hương nói.

Chị cho biết trước đây vẫn mua vàng cho con mỗi dịp Tết như một cách tiết kiệm và giữ giá trị nhưng với đà tăng mạnh của giá vàng, kế hoạch này năm nay không khả thi.

Chị Hương thừa nhận bản thân cũng lo lắng về rủi ro bạc mất giá hơn vàng, nhưng với tình hình hiện tại, đây là lựa chọn hợp lý để duy trì thói quen tiết kiệm cho con mà không quá áp lực về kinh tế.

“Dù ít hay nhiều thì vẫn giữ được thói quen tiết kiệm, và mua bạc vừa túi tiền hơn”, chị chia sẻ.

"Tất tay" mua vàng

Ngày 24/2, chị Thùy Linh (sống tại Hà Nội) đưa con trai Hoàng Bách (5 tuổi) đến tiệm vàng để mua tích lũy bằng toàn bộ số tiền lì xì Tết, hơn 9 triệu đồng.

Năm nay, do giá vàng tăng cao, số tiền lì xì của bé chỉ vừa đủ mua 0,5 chỉ thay vì có thể mua nhiều hơn như trước. Dù vậy, chị Linh vẫn quyết định giữ thói quen này như một cách tạo nền tảng tiết kiệm cho con từ sớm.

“Dù không nhiều nhưng đây vẫn là khoản để dành cho con sau này”, chị chia sẻ.

Chị Linh đưa con trai đi mua 0,5 chỉ vàng bằng tiền lì xì Tết năm nay.

Theo chị Linh, việc dùng tiền lì xì của con để mua vàng đã trở thành thói quen gia đình duy trì vài năm nay. Với chị, vàng không chỉ là tài sản có khả năng sinh lời mà còn mang ý nghĩa may mắn theo quan niệm cá nhân.

Chị Linh cho biết với kinh nghiệm kinh doanh nhiều năm của bản thân, số tiền lì xì của con không quá lớn để đầu tư vào các kênh khác nên việc mua vàng được xem là lựa chọn phù hợp.

Sau khi mua vàng, bé Hoàng Bách tỏ ra hào hứng khi được mẹ giải thích về ý nghĩa của món quà đầu năm và cầm trên tay phần vàng nhỏ được tích lũy từ chính tiền lì xì của mình.

Giá vàng cao kỷ lục cũng khiến số tiền lì xì hơn 7 triệu của bé Hà An, con gái chị Hà Châu (35 tuổi) không đủ mua 1 chỉ vàng.

"Tôi mua 0,4 chỉ là vừa hết tiền lì xì của con", chị Châu nói, cho biết dù ít hay nhiều, chị không muốn bỏ thói quen đã duy trì bao năm, nên mua như vậy là lựa chọn hợp lý.

Chị Châu mua cho con gái 0,4 chỉ vàng bằng tiền lì xì Tết (trái) còn chị Trinh bỏ thêm tiền để đủ mua 1 chỉ vàng cho các con.

Ngoài ra, chị Châu chia sẻ một số cửa hàng còn bày bán vàng miếng cỡ 0,3 chỉ cho những phụ huynh có nhu cầu khác nhau. Việc này tạo điều kiện để các gia đình vẫn giữ được truyền thống mua vàng bằng tiền lì xì, vừa là cách để tích lũy cho con cái.

Trong khi đó, Tết năm nay, lì xì của các em bé nhà chị Trinh Nguyễn (30 tuổi, Hà Nội) được khoảng 16 triệu đồng.

"Tôi nhớ cùng một khoản tương đương, những năm trước có lúc mua được 3 chỉ, năm ngoái còn mua được gần 2 chỉ mà năm nay không đủ mua 1 chỉ", chị kể.

Để con vẫn có khoản tích lũy trọn vẹn, chị quyết định bỏ thêm hơn 2 triệu đồng để đủ mua 1 chỉ vàng cho các con. Theo chị Trinh, xu hướng hiện nay là dùng tiền lì xì để tiết kiệm hoặc đầu tư cho tương lai, nên chị thấy cách làm này là hợp lý nhất.

“Nhiều người bảo tiền lì xì bố mẹ cứ thu về mà tiêu, nhưng tôi quan điểm nên tiết kiệm cho các con”, chị chia sẻ.