Tiệc công ty 'ngập trong tiền' ở TQ, 7.000 nhân viên đếm mỏi tay

Một công ty sản xuất tại Trung Quốc gây sốt khi chia tới 180 triệu nhân dân tệ (khoảng 26 triệu USD) tiền thưởng cuối năm cho nhân viên, gần 70% tổng lợi nhuận của cả năm.

Nhân viên ôm tiền dày trên tay khi được thưởng Tết.

Công ty được nhắc đến là Henan Kuangshan Crane Co., Ltd.. Tại buổi tiệc thường niên tổ chức ngày 13/2, doanh nghiệp này đã phát hơn 60 triệu nhân dân tệ (hơn 8,7 triệu USD ) tiền mặt ngay tại chỗ. Sự kiện có tới 800 bàn tiệc, phục vụ khoảng 7.000 người.

Không chỉ lên sân khấu nhận thưởng, nhiều nhân viên còn được tham gia hoạt động đặc biệt: tự tay đếm tiền. Họ đếm được bao nhiêu trong thời gian quy định thì được mang về bấy nhiêu.

Các đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy những xấp tiền được trải dài trên bàn. Nhân viên đứng đếm liên tục, có người ôm cả chồng tiền dày trên tay, thậm chí phải cố gắng lắm mới giữ hết được, theo SCMP.

Trong buổi tiệc, ông chủ công ty là Cui Peijun còn bất ngờ yêu cầu bộ phận tài chính tăng thêm tiền thưởng. Khi thấy danh sách quà tặng có cả máy giặt, ông nói trên sân khấu: "Sao lại tặng máy giặt? Giá vàng tăng rồi à? Những năm trước chúng ta tặng dây chuyền, nhẫn vàng. Hãy mang tiền mặt lên và phát thêm cho mỗi người 20.000 nhân dân tệ ( 2.900 USD )".

Tính cả tiền thưởng chuyển khoản trực tuyến, tổng số tiền cuối năm mà công ty chi ra vượt 180 triệu nhân dân tệ (khoảng 26 triệu USD ). Trong khi đó, lợi nhuận năm 2025 của doanh nghiệp đạt 270 triệu nhân dân tệ (hơn 39 triệu USD ), nghĩa là gần 70% lợi nhuận được chia cho 7.000 nhân viên.

Tiền mặt được để ra những chiếc bàn dài để nhân viên lấy.

Henan Kuangshan Crane Co., Ltd. được thành lập vào tháng 9/2002, chuyên sản xuất và cung cấp thiết bị cẩu cùng các sản phẩm xử lý vật liệu. Doanh nghiệp này có hoạt động kinh doanh tại hơn 130 quốc gia. Ông Cui hiện nắm khoảng 98,88% cổ phần công ty.

Trước đó, năm 2024, công ty ghi nhận lợi nhuận ròng 260 triệu nhân dân tệ ( 37,7 triệu USD ), trong đó 170 triệu nhân dân tệ (hơn 24,7 triệu USD ) được chia cho người lao động. Tháng 3 năm ngoái, nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ, doanh nghiệp cũng thưởng gần 1,6 triệu nhân dân tệ ( 232.000 USD ) cho 2.000 nữ nhân viên.

Việc thường xuyên phát tiền mặt và phúc lợi khiến ông Cui được cư dân mạng gọi là "ng chủ thích phát tiền nhất". Trước biệt danh này, ông giải thích: "Không phải tôi thích phát tiền. Nhưng người trẻ bây giờ phải gánh tiền vay mua xe, vay mua nhà. Nếu chúng tôi có thể giúp họ bớt áp lực một chút, thì điều đó rất đáng làm".

Câu chuyện nhanh chóng thu hút nhiều bình luận trêm mạng xã hội Trung Quốc. Một người viết: "Đây mới là Thần Tài giữa đời thực. Mong sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp như vậy".

Người khác nhận xét việc đối xử tốt với nhân viên còn hiệu quả hơn quảng cáo, vì khi được trân trọng, họ sẽ làm việc chăm chỉ và đảm bảo chất lượng.

Cũng có ý kiến bày tỏ: "Đây đúng là ông chủ trong mơ của người khác. Thưởng cuối năm như vậy, ai mà không muốn làm việc ở đó?".