Cả làng TQ gặp họa vì drone chở lợn vướng điện cao thế

Một nông dân Trung Quốc dùng drone chở lợn xuống núi đi giết mổ, nhưng sự cố vướng dây điện khiến con vật mắc kẹt giữa không trung và cả ngôi làng mất điện suốt 10 giờ.

Dây chở lợn bị vướng vào đường dây điện cao thế. Ảnh: 163.com.

Sự cố xảy ra khi sợi dây treo con lợn từ drone bị vướng vào đường dây điện cao thế.

Người nông dân (chưa được tiết lộ danh tính) sinh sống tại huyện Thông Giang, tỉnh Tứ Xuyên. Sáng sớm ngày 24/1, ông dùng drone để nâng lợn và vận chuyển từ khu vực miền núi nơi gia đình sinh sống xuống lò mổ, theo SCMP.

Người này cho biết, địa hình miền núi khiến việc chở lợn bằng xe cộ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ngay khi con lợn đầu tiên được đưa đi, nó đã bị mắc kẹt giữa không trung do sợi dây của drone vướng vào đường dây điện trên sườn núi.

Người nông dân cho rằng sự cố xảy ra vì trời còn tối, tầm nhìn kém.

Một nữ nhân viên của đơn vị cung cấp điện địa phương cho biết, sự cố khiến cả làng bị mất điện trong khoảng 10 giờ. "Chúng tôi phải cử 12 công nhân đến sửa chữa. Chi phí khắc phục khoảng 10.000 nhân dân tệ (tương đương 1.400 USD )", bà nói.

Nguồn điện được khôi phục vào khoảng 17h cùng ngày.

Kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát cho thấy, người nông dân bị nghi ngờ vi phạm pháp luật do điều khiển drone trong khu vực cấm bay, đồng thời thiết bị còn bị quá tải.

Người nông dân cho biết rất khó để di chuyển lợn của mình bằng đường bộ vì trang trại của anh ta ở xa. Ảnh: Shutterstock.

"Một khi xác định có hành vi vi phạm, người này sẽ bị xử phạt hành chính và phải bồi thường thiệt hại đối với hệ thống điện", đại diện cảnh sát cho biết.

Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút nhiều bình luận hài hước. Một người đùa rằng: "Không biết khi hạ con lợn xuống thì nó đã 'chín' vì điện giật chưa?". Một tài khoản khác bình luận: "Con lợn này nổi tiếng trước khi chết, đúng nghĩa là 'lợn biết bay'".

Hiện nay, drone nông nghiệp được sử dụng phổ biến tại các vùng nông thôn Trung Quốc, đặc biệt là khu vực miền núi. Tuy nhiên, các tai nạn liên quan đến drone cũng thường xuyên được ghi nhận.

Riêng trong năm 2024, tỉnh Tứ Xuyên ghi nhận hơn 40 vụ vận hành drone trái phép, gây hậu quả từ thương tích cho người dân đến hư hại tài sản và đường dây điện.

Trước đó, vào tháng 10, một nông dân tại tỉnh Hồ Bắc bị drone mất kiểm soát va trúng, dẫn đến mất một ngón tay. Theo phán quyết của tòa án, người này đã được chủ drone bồi thường 140.000 nhân dân tệ (khoảng 20.000 USD ).