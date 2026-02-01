Lớp học biến tướng của 'chuyên gia tình dục số 1 TQ' vừa bị điều tra

Zhou Yuan, sao mạng vừa bị cấm sóng để điều tra vì các khóa dạy tán tỉnh đàn ông, cũng là người đứng sau đế chế kinh doanh từ đồ chơi tình dục, sản phẩm làm đẹp đến dạy khởi nghiệp.

Zhou bị cấm sóng, điều tra vì các khóa học mang tính chất lệch lạc về đạo đức.

Vụ việc "chuyên gia số 1 về trí tuệ tình dục ở Trung Quốc" Zhou Yuan - người nổi tiếng với hàng loạt khóa dạy phụ nữ về nghệ thuật tán tỉnh đàn ông - bị cấm sóng và điều tra đang là chủ đề bàn luận nóng khắp mạng xã hội đất nước tỷ dân.

Thành lập "Học viện Trí tuệ Tình dục" từ năm 2018, đến nay những bài giảng của Zhou đã tiếp cận hơn 1 triệu người và giúp cô thu về ước tính 3,5 triệu USD . Thế nhưng "đế chế" kinh doanh về tình dục đang đứng trước nguy cơ sụp đổ khi tài khoản mang tên thật của Zhou bị cấm, các trang bán hàng khác lần lượt chuyển về chế độ riêng tư.

Đế chế kinh doanh

Zhou Yuan, cựu nhân viên ngân hàng ngoài 40 tuổi, từng hoạt động sôi nổi trên Douyin (phiên bản TikTok của Trung Quốc) và Xiaohongshu với hơn 200.000 người theo dõi. Nội dung cô quảng bá chủ yếu là các khóa dạy nâng cao sự quyến rũ, với hình ảnh nhạy cảm.

Dựa trên thương hiệu cá nhân xây dựng được, Zhou tự phong cho mình hàng loạt danh xưng: Người thành lập Học viện tình dục Đen và Trắng, Chuyên gia tình dục số 1 Trung Quốc, Người sáng lập Bảo tàng Văn hóa Nghệ thuật Tình dục, doanh nhân 45+...

Các lớp học của Zhou bị chỉ trích là phá vỡ các giá trị đạo đức, hạ thấp phụ nữ.

Các khóa học của Zhou chia thành 2 kiểu, trực tuyến và trực tiếp. Các khóa học online với video quay sẵn có giá chỉ 9,9 nhân dân tệ ( 1,5 USD ). Trong khi các buổi học offline, hội thảo chuyên sâu có giá tới 88.000 nhân dân tệ ( 13.000 USD ).

"Chuyên gia tình dục" tự phong này cũng mở các khóa đa dạng, như trại huấn luyện 2 ngày - 2 đêm giá 2.999 nhân dân tệ ( 431 USD ), trại huấn luyện 3 ngày - 3 đêm giá 4.980 nhân dân tệ ( 716 USD ). Tất cả khóa học đều dành cho phụ nữ trưởng thành, với đội ngũ giảng viên được tuyên bố là có chứng nhận quốc gia về tâm lý và sức khỏe sinh sản.

Các sự kiện offline được tổ chức thường xuyên, với hơn 10 sự kiện được lên lịch mỗi tháng, trải rộng khắp nhiều thành phố như Trường Sa, Hạ Môn, Thiên Tân, Tây An và Nam Kinh. Người tham dự phải đăng ký trước ít nhất 10 ngày.

Với khối lượng nội dung khổng lồ, trải dài từ "kỹ thuật quyến rũ như hồ ly" đến "phương pháp tán tỉnh thu hút trái tim", nhiều người bị nhầm tưởng rằng đây là khóa học "huấn luyện tiểu tam" hoặc "kỹ năng làm hài lòng đàn ông".

Theo các kênh truyền thông, phần lớn khách đăng ký khóa học là những bà nội trợ đang rơi vào khủng hoảng hôn nhân, hoặc thậm chí bị chồng phản bội. Một số phụ nữ trẻ tìm đến với hy vọng hiểu rõ bạn đời của mình hơn và cứu lấy mối quan hệ rạn vỡ.

Bên cạnh giảng dạy, đế chế kinh doanh của Zhou còn bao gồm đồ chơi tình dục, sản phẩm làm đẹp và y tế, cũng như khóa học khác liên quan đến khởi nghiệp và quản lý tài sản.

Theo Tianyancha, một hệ thống tra cứu thông tin doanh nghiệp, Zhou Yuan có liên kết với 8 công ty, 5 trong số đó vẫn đang hoạt động, với các lĩnh vực trải dài từ tư vấn giáo dục, sản xuất đồ chơi tình dục đến kinh doanh thiết bị y tế.

Phần nổi của tảng băng chìm

Khi vụ bê bối liên quan đến các khóa học của Zhou bùng nổ, nhiều trang báo và kênh tin tức lớn của Trung Quốc đã có các bài viết chỉ trích, cảnh báo.

Tờ China Women’s Daily bình luận rằng lớp học của Zhou, dưới vỏ bọc "tự hoàn thiện bản thân", thực chất gây hại cho người học. Nội dung của nó nằm ở ranh giới của sự tục tĩu và vùng xám của "tư vấn tâm lý giả tạo". Theo bài viết, các nền tảng trực tuyến nên tăng cường chức năng quản lý của mình.

Sự phổ biến của những "chuyên gia" như Zhou cho thấy các vấn đề phức tạp hơn do thiếu giáo dục giới tính gây ra.

Bài bình luận còn tập trung phân tích rằng sự quyến rũ của phụ nữ không bao giờ nên bị thu hẹp thành những màn trình diễn nhằm làm hài lòng người khác.

Ngày nay, khuyến khích sự tự tin, độc lập và tự hoàn thiện của phụ nữ đã trở thành một sự đồng thuận chung. Đối mặt với "những hủ tục không chính thống", xã hội cần giữ vững quan điểm tỉnh táo, suy ngẫm sâu sắc và cảnh giác với những ảo tưởng và cạm bẫy liên quan.

Trang tin Jimu News cũng đăng tải một bài bình luận chỉ ra rằng Zhou Yuan đã bóp méo các tương tác dị tính bình thường thành một "cuộc đấu tranh quyền lực", biến cái gọi là "sự quyến rũ nữ tính" thành mặt hàng có thể mua bán.

Các đoạn video hướng dẫn của cô đã trở nên phổ biến trên mạng, và tác hại của chúng không nên bị đánh giá thấp. Chúng đang củng cố thêm những định kiến ​​giới độc hại.

Red Star News có bài bình luận nhắc nhở độc giả rằng "chuyên gia giáo dục giới tính" có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm về những vấn đề phức tạp do thiếu giáo dục giới tính gây ra.

Thái độ về tình dục hiện đại đã cởi mở hơn, nhưng nhiều người vẫn cảm thấy xấu hổ khi đối mặt với các chủ đề liên quan đến tình dục. Việc phổ biến kiến ​​thức về giới tính, thúc đẩy giao tiếp bình đẳng giữa nam và nữ, và cùng nhau xây dựng các mối quan hệ thân mật mới là những nội dung thiết yếu cần được giảng dạy.

Thực tế, Zhou Yuan không phải trường hợp cá biệt. Theo The Paper, những "người hướng dẫn" và các khóa học sử dụng chiêu trò "tăng cường sức hấp dẫn của phụ nữ" và "nâng tầm nhan sắc" rất phổ biến trên các nền tảng như Douyin, WeChat Video và Xiaohongshu. Những người làm trong lĩnh vực này đã hình thành một chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh, từ thu hút lượt xem thông qua video, bán khóa học đến quảng bá sản phẩm vệ sinh phụ nữ và thậm chí cả phẫu thuật thẩm mỹ vùng kín.

Ví dụ, một tài khoản video WeChat có tên "Adult Healer" cung cấp các dịch vụ liên quan dưới danh nghĩa "Chuyên gia tư vấn sức khỏe tình dục", hướng người dùng đến các khóa học offline.

Khóa học nổi bật của tài khoản này là "Tôi là mỹ nhân: Trại huấn luyện thức tỉnh tình dục 3 ngày 2 đêm", bề ngoài nhằm mục đích nâng cao vẻ quyến rũ của phụ nữ, nhưng nội dung lại đầy rẫy những hình ảnh khiêu dâm và tục tĩu. Áp phích quảng cáo khóa học ghi rõ rằng nó dạy "bí quyết chống lão hóa như kỹ thuật treo người" và "36 tư thế giường chiếu", với giá gốc là 19.800 nhân dân tệ ( 2.848 USD ) nhưng khuyến mãi chỉ còn 3.980 nhân dân tệ ( 572 USD ).

Chính quyến Trung Quốc đang nỗ lực để dẹp bỏ các nội dung độc hại như của Zhou.

Trước tình trạng hỗn loạn này, chính quyền Trung Quốc đã ban hành "Thông báo về việc điều chỉnh hành vi phổ biến kiến ​​thức y khoa trên 'truyền thông cá nhân'" vào tháng 8/2025. Trong đó yêu cầu rõ ràng các trang web và nền tảng phải kiên quyết loại bỏ thông tin bất hợp pháp và không phù hợp, lan truyền nội dung khiêu dâm dưới vỏ bọc kiến ​​thức về sức khỏe tình dục, và nghiêm cấm các tài khoản không đủ điều kiện sản xuất và đăng tải nội dung phổ biến kiến ​​thức y khoa chuyên nghiệp.

Danh sách đen về hành vi của các tài khoản người nổi tiếng trên mạng cũng liệt kê "lan truyền nội dung khiêu dâm nhẹ, ám chỉ tình dục và các nội dung tục tĩu, dụ dỗ khác bằng cách lợi dụng kẽ hở pháp luật và sử dụng từ ngữ ám chỉ" là hành vi vi phạm rõ ràng.

Tuy nhiên, việc các khóa học tương tự như của Zhou Yuan vẫn lan tràn bất chấp lệnh cấm, thậm chí ngày càng trở nên phổ biến cho thấy thị trường dành cho các khóa học giáo dục giới tính kiểu này vẫn còn rất lớn, đồng thời phản ánh khoảng trống tương ứng trong thị trường "giáo dục cảm xúc người lớn".