'Chuyên gia tình dục số 1 Trung Quốc' bị điều tra

Trước khi bị điều tra, Zhou Yuan kiếm hàng triệu USD khi mở khóa dạy về nghệ thuật quyến rũ đàn ông, thu hút nhiều phụ nữ thành đạt đến học cách giữ chồng.

Zhou thu hút hàng nghìn học viên đến lớp học về quyến rũ đàn ông. Ảnh: Weibo.

Zhou Yuan - người tự xưng là "chuyên gia số 1 về trí tuệ tình dục ở Trung Quốc" và nổi tiếng với các khóa học dạy tán tỉnh đàn ông - đang đứng trước bê bối lớn, Southcn.com đưa tin. Theo đó, nội dung Zhou truyền bá bị chỉ trích là ảnh hưởng xấu đến giá trị đạo đức và phẩm giá phụ nữ.

Ngày 30/1, Cục Quản lý Giám sát Thị trường Quận Ngọc Hoa (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) cho biết đã thành lập một đội đặc nhiệm liên ngành để điều tra hoạt động của Zhou.

Các sở ban ngành liên quan đã yêu cầu Zhou Yuan, người sáng lập Hei Bai Dian, ngừng các hoạt động trên mạng xã hội cả trực tuyến và trực tiếp. Việc xử phạt công ty do cô đứng đầu sẽ dựa trên kết quả điều tra cuối cùng.

Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, dù đã bị cấm sóng trên mạng, các khóa học offline của Zhou vẫn đang hoạt động.

Zhou dạy phụ nữ về cách lấy lòng, tán tỉnh đàn ông và nâng cao sức hấp dẫn cá nhân. Ảnh: Douyin.

Trước khi mở lớp đào tạo về nghệ thuật quyến rũ đàn ông, Zhou Yuan (ngoài 40 tuổi) từng là nhân viên ngân hàng, sau đó nghỉ việc để thành lập một thẩm mỹ viện.

Zhou nổi tiếng với biệt danh "bà hoàng của trí tuệ tình dục", tuyên bố đã giúp đỡ hơn 1 triệu người kể từ khi thành lập "Học viện Trí tuệ Tình dục" vào năm 2018.

Trước khi bị cấm sóng để điều tra, các khóa học của Zhou về nghệ thuật quyến rũ đàn ông dành cho phụ nữ gây sốt khắp mạng xã hội xứ Trung, thu hút hơn 200.000 người theo dõi.

Trong một video viral, cựu nhân viên ngân hàng dạy phụ nữ cách giao tiếp bằng mắt và tạo tư thế cơ thể "hình chữ X". "Phản ứng cứng nhắc khiến người ta cảm thấy bạn lạnh lùng. Hãy giữ đầu cố định và đảo mắt; điều này tạo ra hiệu ứng mềm mại và quyến rũ hơn nhiều", Zhou mô tả.

Trong một clip khác, cô hướng dẫn cách sử dụng giọng điệu tán tỉnh: "Hãy hạ giọng và nâng cao âm vực cuối mỗi từ. Điều quan trọng cần nhớ là khi nhờ chồng giúp đỡ việc gì đó, hãy luôn khen ngợi anh ấy".

Zhou đưa ra nhiều câu nói, hướng dẫn động tác cơ thể quyến rũ và lời khuyên về thời trang.

"Bà hoàng" về trí tuệ tình dục cung cấp cả các buổi đào tạo trực tuyến và trực tiếp, với giá khởi điểm từ 9,9 nhân dân tệ ( 1,5 USD ) cho các khóa học online qua livestream và video quay sẵn. Các buổi hội thảo chuyên sâu có giá 88.000 nhân dân tệ ( 13.000 USD ).

Theo Lanjing News, các khóa học trả phí của Zhou đã thu về hơn 24 triệu nhân dân tệ ( 3,5 triệu USD ), thu hút hàng chục nghìn học viên.

Ước tính Zhou thu về 3,5 triệu USD từ các học viên. Ảnh: 163.com.

Mặc dù có thông tin tuyên bố rằng Zhou có chứng chỉ tư vấn tâm lý và tư vấn sức khỏe sinh sản, những bằng cấp trên chưa được xác minh chính thức. Công ty của cô còn kinh doanh các sản phẩm dành cho người lớn và các mặt hàng y tế làm đẹp.

Tháng 8/2025, Zhou tổ chức một trại hè "khám phá sự gợi cảm" kéo dài hai ngày tại Hạ Môn (miền Nam Trung Quốc), nơi cô và các học viên mặc đồ lót trong khi hướng dẫn "khoa học về khoái cảm cơ thể". Trong sự kiện này, cô cũng đã thuyết giảng về trí tuệ tình dục.

"Những buổi gặp mặt trực tiếp này chỉ dành riêng cho phụ nữ, và nội dung khá táo bạo, thậm chí còn khiến tôi cảm thấy xấu hổ", một cựu nhân viên của công ty Zhou chia sẻ với Jinan Daily.

Người này tiết lộ thêm rằng nhiều khách hàng tham gia là những phụ nữ thành đạt, hy vọng cứu vãn hôn nhân sau khi gặp khó khăn trong mối quan hệ.

Tuy nhiên, sự lan truyền nhanh chóng khiến Zhou vấp nhiều tranh cãi. Nhiều người phản đối cho rằng khóa học của cô là "đào tạo tiểu tam", những người khác chỉ trích rằng việc dạy phụ nữ "chiều lòng đàn ông" là hạ thấp phẩm giá của họ.

Sức lan tỏa của khóa học cũng thúc đẩy những cuộc thảo luận rộng rãi về giá trị giới tính và đạo đức của các khóa học tự hoàn thiện bản thân có trả phí.

"Zhou đã khai thác nỗi lo lắng về tình cảm của những phụ nữ thành đạt. Công việc kinh doanh của cô ấy rất dễ rơi vào vùng xám của ngành công nghiệp khiêu dâm", "Liệu cô ấy có đang che đậy việc tự hạ thấp bản thân dưới vỏ bọc của sự trao quyền, biến phụ nữ thành vật thể và làm suy yếu đạo đức công cộng" - dân mạng nhận xét.