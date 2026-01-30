Tai họa sau cơn sốt nhờ dân mạng đến nhà mổ lợn Tết ở Trung Quốc

Nổi tiếng sau sự kiện mổ lợn, cô gái Trung Quốc khiến hàng nghìn người kéo đến nhà, thậm chí đào đất trước cửa để bán như "bùa may mắn", làm dấy lên lo ngại về an toàn và trật tự.

Nhiều người tụ tập quanh nhà Daidai để đào đất. Ảnh: myzaker.

Nhân vật chính là Daidai, 23 tuổi, sống tại thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc. Ngày 9/1, cô đăng lời mời trên mạng xã hội, kêu gọi mọi người đến giúp mổ hai con lợn để chuẩn bị cho một bữa tiệc thịt lợn truyền thống.

Hai ngày sau, sự kiện diễn ra và thu hút hơn 1.000 người. Ôtô nối đuôi nhau kéo dài tới 2 km. Daidai cho biết cô đã nấu khoảng 500 kg gạo để đãi khách. Chính quyền địa phương còn mang thêm 3 con lợn để những người tham dự có thể trực tiếp trải nghiệm phong tục này.

Sau sự kiện, tài khoản mạng xã hội của Daidai tăng vọt lên hơn 2 triệu người theo dõi. Các buổi phát trực tiếp của cô được cho là đã mang về khoảng 6 triệu nhân dân tệ (gần 864.000 USD ) chỉ trong ba ngày.

Lượng người và sự chú ý quá lớn khiến cô gái bị choáng ngợp. Daidai nói rằng cô chưa có ý định ký hợp đồng với các công ty quản lý người nổi tiếng trên mạng, vì vẫn chưa biết mình thực sự muốn làm gì. Cô cũng bày tỏ mong muốn cuộc sống của bố mẹ sớm trở lại bình thường.

Dù bữa tiệc đã kết thúc, nhiều người lạ vẫn tiếp tục tụ tập quanh nhà cô.

Trên các nền tảng mua bán đồ cũ ở Trung Quốc, đất lấy từ trước nhà Daidai bất ngờ được rao bán với giá từ 66,66 đến 888 nhân dân tệ (khoảng 9,5- 127 USD ) cho mỗi 50 gram. Một số người bán tự nhận là hàng xóm của Daidai, khẳng định đất đã được cô "chạm tay vào" và coi như được "ban phước".

Một người đàn ông cầm một thùng chứa "đất may mắn". Ảnh: myzaker.

Những gói đất này được quảng cáo là "đất phát tài", "đất may mắn", có thể giúp người mua giàu lên giống như Daidai. Các mức giá thường chứa số 6 và 8 - những con số được xem là mang lại may mắn trong văn hóa Trung Quốc. Một số người bán còn hứa quay video cảnh đào đất để chứng minh hàng là "thật".

Một cán bộ thôn nơi Daidai sinh sống cho biết hiện chưa phát hiện ai lén đào đất trong khu vực nhà cô. Chính quyền địa phương sẽ ngăn chặn nếu có hành vi như vậy xảy ra.

Cơn sốt này nhanh chóng tạo ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Một người bình luận: "Thế giới giờ điên rồ đến mức tôi không còn hiểu nổi nữa". Người khác cho rằng: "Mặt xấu của trào lưu người nổi tiếng trên mạng cần được kiểm soát". Một ý kiến khác nhận xét: "Trong thời đại ai cũng có thể nổi tiếng, thứ gì cũng có thể đem ra kiếm tiền".

Sau khi Daidai nổi tiếng chỉ sau một đêm, nhiều người khác cũng tổ chức các sự kiện mổ lợn tương tự để thu hút sự chú ý. Một sự kiện ở tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc, được cho là đã thu hút tới 40.000 người, dẫn đến cảnh tranh giành đồ ăn và gây mất trật tự.

Tại tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc, một phụ nữ khác cũng lên kế hoạch tổ chức tiệc mổ lợn. Ban đầu, sự kiện nhận được sự ủng hộ của chính quyền địa phương, nhưng sau đó bị hủy vì lượng người đăng ký quá lớn, vượt quá khả năng của ngôi làng nhỏ.

Những sự kiện kiểu này làm dấy lên lo ngại về giao thông, an toàn thực phẩm, cấp cứu y tế và xử lý rác thải. Trong khi một số địa phương coi lượng khách đổ về là điều đáng tự hào, nhiều nơi khác tỏ ra thận trọng và yêu cầu các sự kiện quy mô lớn phải xin phép trước.