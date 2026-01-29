PewPew đối chất gây chú ý

Bị một TikToker lên video nói rằng "review không minh bạch", PewPew cùng người này đối chất trong một livestream, thu hút nhiều ý kiến bình luận.

PewPew gây chú ý với màn tranh luận cùng Nam Hải. Ảnh cắt từ clip.

Tối 28/1, nhiều dân mạng chia sẻ livestream giữa PewPew và chủ tài khoản TikTok có tên Theliemreview (tên thật: Nam Hải). Đây là kênh có hơn 26.000 lượt theo dõi, chuyên chia sẻ video nói về mảng review ở Việt Nam, với mục tiêu hướng đến một thị trường review "sạch".

Nguyên nhân đến từ việc ít ngày trước đó, PewPew bị Nam Hải réo tên trong 2 video liên tiếp, phân tích về nội dung giới thiệu một sản phẩm công nghệ của nam streamer.

Trong đó, Nam Hải tự nhận là fan của nam streamer song bày tỏ sự thất vọng khi anh nói là "review không booking" nhưng trong video chỉ thấy khen, không thấy chê - điều mà anh cho rằng chưa công tâm khi review một sản phẩm. Nam Hải còn cho rằng PewPew đã "đánh tráo khái niệm", "treo đầu dê bán thịt chó".

"Video không trả lời được câu hỏi: 'ưu nhược điểm là gì', 'có đáng mua không' và 'phù hợp với ai' và tập trung vào việc 'chốt sales', 'ngon lắm', 'bảo hành dài', 'giá rẻ', 'click mua đi'", nam TikToker nói, khẳng định mục đích của video chính là bán hàng thay vì giới thiệu sản phẩm một cách công tâm.

PewPew là một trong những streamer được nhiều người yêu mến. Ảnh: PewPew/Facebook.

Trong phiên livestream, PewPew cho biết đã phải hủy nhiều kế hoạch để trực tiếp đứng ra nói chuyện với Nam Hải vì các video của nam TikToker gây ảnh hưởng đến mình.

Trong buổi đối chất kéo dài 2 tiếng, cả hai cùng làm rõ thế nào là "review không booking" và liệu video giới thiệu sản phẩm của PewPew đã đáp ứng được tiêu chí khách quan hay chưa.

PewPew cho rằng bản thân đã đưa ra đầy đủ thông tin, thông số về sản phẩm, chia sẻ ý kiến theo những gì mình trực tiếp sử dụng.

Nam Hải khẳng định PewPew "nói không sai, nhưng như vậy vẫn chưa phải review". Theo anh, một video review phải có cả yếu tố khen - chê, nêu ra ưu nhược điểm để người xem đánh giá, cân nhắc trong khi PewPew chỉ đang nói điều tốt về sản phẩm.

Có thời điểm, livestream hút tới 30.000 người xem và thu hút nhiều bình luận tranh luận. Trong khi một số cho rằng quan điểm của Nam Hải có lý, số khác ủng hộ PewPew, cho rằng anh đã làm đúng những gì chia sẻ và có sự công tâm.

Sau buổi livestream, PewPew cũng đăng tải một video cho biết hai bên đã có buổi trao đổi, chia sẻ cũng như mở rộng thêm những góc nhìn với nhau, rút ra được một số kết luận và hành động trong tương lai. Nam streamer còn mời Nam Hải tham khảo, xem thêm một số video khác mà anh nhận booking để so sánh.

"Ngày mai (29/1), đội chăm sóc khách hàng của mình sẽ nhắn tin cho bạn để lấy thông tin. Hy vọng sẽ sớm thấy các video chia sẻ về trải nghiệm của bạn, có khen có chê với các business mình làm như ăn uống, giặt là, cắt tóc...", anh nói.

PewPew (tên thật: Hoàng Văn Khoa, sinh năm 1991) là một trong những streamer nổi tiếng tại Việt Nam nhờ phong cách nói chuyện hài hước, gần gũi. Năm 2022, sau khi kết hôn, anh sống kín tiếng và rút khỏi giới streamer, chuyển sang kinh doanh và tập trung livestream bán hàng.