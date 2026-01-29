Vợ Đỗ Duy Mạnh: 'Tiền của bố mẹ không có nghĩa là của mình'

Nguyễn Quỳnh Anh lần đầu chia sẻ hành trình khởi nghiệp từ số vốn 60 triệu đồng, cùng quyết định chuyển nhà sau 6 năm chung sống.

Gia đình cầu thủ Duy Mạnh chuyển vào căn nhà mới. Ảnh: Nguyễn Quỳnh Anh/Facebook.

Ngày 28/1, trên kênh TikTok cá nhân với hơn 863.000 người theo dõi, Nguyễn Quỳnh Anh - vợ trung vệ Đỗ Duy Mạnh - chia sẻ về hành trình khởi nghiệp của bản thân, đồng thời thông báo việc gia đình chuyển sang nơi ở mới sau nhiều năm gắn bó với căn nhà cũ.

Theo Quỳnh Anh, căn nhà vừa rời đi là tổ ấm đầu tiên do Duy Mạnh mua trước khi hai người kết hôn. Sau 6 năm chung sống, vợ chồng cô thống nhất chuyển sang một không gian sống khác, được cho là phù hợp hơn với giai đoạn hiện tại của gia đình.

Chia sẻ về công việc kinh doanh, Quỳnh Anh cho biết vốn khởi nghiệp ban đầu của cô là 60 triệu đồng, do chồng hỗ trợ. Số tiền này được dùng để mua lại 50% cổ phần của thương hiệu mà cô đang theo đuổi, trong bối cảnh đối tác cũ rút lui chỉ sau khoảng một tháng hợp tác vì hoạt động kinh doanh không đạt hiệu quả.

Vợ Duy Mạnh cho biết cô bắt đầu kinh doanh từ khi còn là sinh viên đại học và duy trì công việc này suốt khoảng 8 năm qua. "8 năm trời dành dụm thì cũng đỡ đần cho chồng một phần tiền mua nhà và nuôi con", cô nói.

Dù thừa nhận con đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, Quỳnh Anh khẳng định gia đình sẽ cùng nhau cố gắng, xem các con là động lực để tiếp tục theo đuổi mục tiêu đã chọn.

Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích và bình luận khen ngợi, ngưỡng mộ sự tự lập của nàng WAGs.

Đáng chú ý, một tài khoản thắc mắc: "Tưởng bố chị đại gia mà?". Trước ý kiến cho rằng cô xuất thân trong gia đình giàu có nên không gặp áp lực tài chính, Quỳnh Anh phản hồi: "Tiền của bố mẹ không có nghĩa là của mình. Mẹ có cho vay nhưng mình phải trả đủ".

Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1996, là con gái ông Nguyễn Giang Đông - cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn. Chị gái cô là Huyền Mi, vợ cầu thủ Nguyễn Văn Quyết. Quỳnh Anh từng theo học tại Học viện Ngoại giao (Hà Nội).

Cô quen Đỗ Duy Mạnh từ năm 2015 khi cùng tham dự một sự kiện. Sau thời gian tìm hiểu, cặp đôi tiến tới hôn nhân vào năm 2020 và lần lượt chào đón hai con vào các năm 2020 và 2023. Sau 6 năm hôn nhân, Quỳnh Anh có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và các con.

Hiện tại, Quỳnh Anh cùng chị gái kinh doanh mỹ phẩm online. Cô dành nhiều thời gian cho hoạt động bán hàng, thường xuyên livestream và trực tiếp tham gia vận hành công việc kinh doanh.