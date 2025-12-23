Tuổi 29 của vợ Duy Mạnh

|
Tối 22/11, trên trang cá nhân có hơn 662.000 người theo dõi, Nguyễn Quỳnh Anh - bà xã của trung vệ Đỗ Duy Mạnh - đăng tải bức ảnh chụp cùng chồng tại Furano, Hokkaido (Nhật Bản). "Sinh nhật 29 tuổi tại Furano, Nhật Bản", cô viết. Gia đình Duy Mạnh đang có chuyến du lịch, nghỉ dưỡng tại xứ sở hoa anh đào.
Ở tuổi 29, Quỳnh Anh có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã nổi tiếng và 2 con nhỏ. Trên mạng xã hội, nàng WAG thường xuyên chia sẻ hình ảnh bận rộn với công việc kinh doanh, livestream bán hàng, xen lẫn những khoảnh khắc đời thường hạnh phúc bên gia đình.
Do tính chất công việc, Quỳnh Anh thường xuyên di chuyển giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Khi vợ vắng nhà, Duy Mạnh chăm sóc 2 con, luôn ủng hộ và làm chỗ dựa cho vợ. Quỳnh Anh được khen nhan sắc rạng rỡ, thường xuyên diện trang phục hàng hiệu.
Trong dịp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, vợ chồng Duy Mạnh gây thiện cảm khi có nhiều hành động đẹp hỗ trợ người dân đi xem diễu binh. Trên căn nhà nằm trong lộ trình đoàn diễu binh đi qua, cả hai trang trí tiểu cảnh nhỏ với sạp báo, bàn nước, nón lá và cờ đỏ sao vàng để mọi người dừng chân, check-in.
Duy Mạnh và Quỳnh Anh quen nhau từ năm 2015 khi cùng tham dự một sự kiện. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai nảy sinh tình cảm và hẹn hò. Năm 2020, cặp đôi về chung một nhà và đón con trai đầu lòng. Đến năm 2023, gia đình tiếp tục chào đón con gái, cuộc sống được nhiều người ngưỡng mộ vì "đủ nếp đủ tẻ".
Sau 2 lần sinh con, Quỳnh Anh sớm lấy lại vóc dáng và nhan sắc. Cô từng chia sẻ trong cả hai lần mang thai đều tăng cân khá nhanh, cơ thể thay đổi nhiều. Sau sinh, cô tích cực chăm sóc sức khỏe, tập gym để về dáng.
Quỳnh Anh sinh năm 1996, là con gái ông Nguyễn Giang Đông - cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn. Chị gái cô là Huyền Mi - vợ cầu thủ Nguyễn Văn Quyết. Quỳnh Anh là cựu sinh viên Học viện Ngoại giao, Hà Nội.
