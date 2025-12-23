Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Tuổi 29 của vợ Duy Mạnh

  • Thứ ba, 23/12/2025 07:17 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ở tuổi 29, Nguyễn Quỳnh Anh - vợ trung vệ Đỗ Duy Mạnh - có hôn nhân viên mãn, công việc kinh doanh thuận lợi.

ba xa Duy Manh anh 1

Tối 22/11, trên trang cá nhân có hơn 662.000 người theo dõi, Nguyễn Quỳnh Anh - bà xã của trung vệ Đỗ Duy Mạnh - đăng tải bức ảnh chụp cùng chồng tại Furano, Hokkaido (Nhật Bản). "Sinh nhật 29 tuổi tại Furano, Nhật Bản", cô viết. Gia đình Duy Mạnh đang có chuyến du lịch, nghỉ dưỡng tại xứ sở hoa anh đào.
ba xa Duy Manh anh 2

Ở tuổi 29, Quỳnh Anh có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã nổi tiếng và 2 con nhỏ. Trên mạng xã hội, nàng WAG thường xuyên chia sẻ hình ảnh bận rộn với công việc kinh doanh, livestream bán hàng, xen lẫn những khoảnh khắc đời thường hạnh phúc bên gia đình.
ba xa Duy Manh anh 3

Do tính chất công việc, Quỳnh Anh thường xuyên di chuyển giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Khi vợ vắng nhà, Duy Mạnh chăm sóc 2 con, luôn ủng hộ và làm chỗ dựa cho vợ. Quỳnh Anh được khen nhan sắc rạng rỡ, thường xuyên diện trang phục hàng hiệu.
ba xa Duy Manh anh 4ba xa Duy Manh anh 5

Trong dịp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, vợ chồng Duy Mạnh gây thiện cảm khi có nhiều hành động đẹp hỗ trợ người dân đi xem diễu binh. Trên căn nhà nằm trong lộ trình đoàn diễu binh đi qua, cả hai trang trí tiểu cảnh nhỏ với sạp báo, bàn nước, nón lá và cờ đỏ sao vàng để mọi người dừng chân, check-in.
ba xa Duy Manh anh 6

Duy Mạnh và Quỳnh Anh quen nhau từ năm 2015 khi cùng tham dự một sự kiện. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai nảy sinh tình cảm và hẹn hò. Năm 2020, cặp đôi về chung một nhà và đón con trai đầu lòng. Đến năm 2023, gia đình tiếp tục chào đón con gái, cuộc sống được nhiều người ngưỡng mộ vì "đủ nếp đủ tẻ".
ba xa Duy Manh anh 7ba xa Duy Manh anh 8

Sau 2 lần sinh con, Quỳnh Anh sớm lấy lại vóc dáng và nhan sắc. Cô từng chia sẻ trong cả hai lần mang thai đều tăng cân khá nhanh, cơ thể thay đổi nhiều. Sau sinh, cô tích cực chăm sóc sức khỏe, tập gym để về dáng.
ba xa Duy Manh anh 9

Quỳnh Anh sinh năm 1996, là con gái ông Nguyễn Giang Đông - cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn. Chị gái cô là Huyền Mi - vợ cầu thủ Nguyễn Văn Quyết. Quỳnh Anh là cựu sinh viên Học viện Ngoại giao, Hà Nội.

Cuốn sách viết cho mẹ

Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.

Vợ Quang Hải phản ứng với tin đồn mang bầu lần 2

Xuất hiện trong một video với vòng hai có phần nhô lên, Chu Thanh Huyền được nhiều người đồn đoán đang mang thai. Tuy nhiên, bà xã Quang Hải phủ nhận thông tin này.

13:38 20/12/2025

Hoàng Hoàng

Ảnh: Nguyễn Quỳnh Anh/Facebook

bà xã Duy Mạnh Nguyễn Quỳnh Anh Đỗ Duy Mạnh nhan sắc sinh nhật tuổi 29

Đọc tiếp

'Hot girl Olympia' gay sot o fan meeting Faker, T1 la ai? hinh anh

'Hot girl Olympia' gây sốt ở fan meeting Faker, T1 là ai?

13 giờ trước 20:20 22/12/2025

0

Trong buổi giao lưu với người hâm mộ Việt Nam của đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại T1, hình ảnh "nhà leo núi" Olympia Phạm Anh Thơ xuất hiện trong video chiếu trên màn hình LED gây chú ý.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý