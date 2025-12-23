Tuổi 29 của vợ Duy Mạnh

Duy Mạnh và Quỳnh Anh quen nhau từ năm 2015 khi cùng tham dự một sự kiện. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai nảy sinh tình cảm và hẹn hò. Năm 2020, cặp đôi về chung một nhà và đón con trai đầu lòng. Đến năm 2023, gia đình tiếp tục chào đón con gái, cuộc sống được nhiều người ngưỡng mộ vì "đủ nếp đủ tẻ".