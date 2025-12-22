TikToker TP.HCM xin lỗi vụ 'áo dài' Tết bị chỉ trích thô tục

Sau lùm xùm quảng bá "áo dài" Tết gây tranh cãi, TikToker Nhan Khả Ái lên tiếng xin lỗi, đồng thời cùng nhãn hàng hủy toàn bộ đơn hàng, hoàn tiền cho khách.

Mẫu "áo dài" từ nhãn hàng B.S. gây tranh cãi vì lớp ren đặt ở vị trí nhạy cảm. Ảnh: B.S.

Ngày 22/12, trên kênh TikTok với hơn 303.000 người theo dõi, TikToker Nhan Khả Ái lên tiếng xin lỗi liên quan đến lùm xùm quảng bá áo dài gây tranh cãi trong một phiên livestream bán hàng, đồng thời công bố các biện pháp khắc phục cùng nhãn hàng.

Theo nữ TikToker, vào tối 20/12, cô tham gia một phiên livestream và mở bán sản phẩm áo Tết của một thương hiệu. Trong quá trình livestream, khi nhận được phản hồi tiêu cực từ khán giả liên quan đến hình ảnh sản phẩm, nữ TikToker cho biết đã lập tức rời phiên live để quay một clip xin lỗi.

"Thời điểm đó tôi quay và đăng clip ngay, không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Tôi chỉ muốn gửi lời xin lỗi kịp thời đến những ai cảm thấy khó chịu vì hình ảnh đó", Nhan Khả Ái nói.

Tuy nhiên, cô thừa nhận việc phản hồi vội vàng, thiếu tra cứu thông tin và diễn đạt lúng túng đã khiến lời xin lỗi ban đầu trở nên lan man, thiếu rõ ràng, thậm chí gây hiểu lầm là biện hộ, thiếu trách nhiệm trước sự việc.

Nhan Khả Ái cho biết trong ngày hôm sau, cô và nhãn hàng đã làm việc trực tiếp và đi đến thống nhất hủy toàn bộ đơn hàng phát sinh trong phiên livestream ngày 20/12. Theo đó, tất cả khách hàng đã mua sản phẩm sẽ được hoàn tiền 100%, đồng thời được liên hệ trực tiếp để xin lỗi.

Nữ TikToker cũng khẳng định không có bất kỳ sản phẩm nào được đưa ra thị trường. Phía nhãn hàng cam kết gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh liên quan, đồng thời ngừng kinh doanh sản phẩm này trên tất cả các nền tảng trực tuyến.

Phiên livestream bán sản phẩm của TikToker Nhan Khả Ái ngày 20/12.

"Đây là cách xử lý có trách nhiệm và phù hợp nhất trong bối cảnh hiện tại", cô chia sẻ.

Nhan Khả Ái gửi lời xin lỗi "chân thành và sâu sắc" đến những người đã xem các hình ảnh gây tranh cãi và cảm thấy khó chịu, phản cảm. Cô thừa nhận tính nghiêm trọng của sự việc và nhận hoàn toàn trách nhiệm, cho rằng sai sót đến từ việc thiếu suy nghĩ trong khâu lựa chọn, truyền tải và gọi tên sản phẩm.

"Tôi thực sự hối hận vì đã làm mọi người thất vọng", nữ TikToker bày tỏ.

Cô cam kết sẽ nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân, kiểm soát chặt chẽ hơn các nội dung, hình ảnh và sản phẩm quảng bá trong tương lai, đồng thời khẳng định sẽ không để xảy ra những sai phạm tương tự.

Ngoài ra, Nhan Khả Ái cũng làm rõ rằng giữa cô và nhãn hàng B.S. chỉ tồn tại duy nhất một mẫu sản phẩm đúng như hình ảnh cô xuất hiện. Những hình ảnh khác không có mặt cô hoặc khác về màu sắc đều không liên quan đến nhãn hàng cũng như cá nhân cô, mong khán giả tìm hiểu kỹ thông tin để tránh hiểu lầm không đáng có.

Vụ ồn ào "áo dài" Tết thô tục thu hút sự chú ý từ ngày 21/12, sau khi một bài đăng của tài khoản H.K. lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Sự việc nhanh chóng tạo ra nhiều luồng tranh luận trái chiều, xoay quanh ranh giới giữa sáng tạo trong thời trang và sự tôn trọng các giá trị văn hóa truyền thống trong dịp Tết.

Trả lời Tri Thức - Znews chiều 21/12, đại diện B.S. cho biết trước phản ứng gay gắt từ dư luận, đơn vị đã ngừng sản xuất và quảng bá mẫu trang phục Tết gây tranh cãi, đồng thời liên hệ từng khách hàng mua sản phẩm trong phiên livestream ngày 20/12 để trao đổi phương án điều chỉnh phần cổ bằng cách thêm nút, nhằm giảm yếu tố gợi cảm.

Phía nhãn hàng cũng thừa nhận sai sót khi sử dụng thuật ngữ "áo dài" cho một thiết kế chỉ mang phom dáng dài, cho biết ban đầu đội ngũ mong muốn tạo ra sản phẩm mang màu sắc Việt kết hợp chất liệu ren - xu hướng dự kiến quay trở lại năm 2025, song không lường trước được phản ứng gay gắt của công chúng.