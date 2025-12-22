Trào lưu 'áo dài' phanh cúc, lộ ren bị lên án

Loạt "áo dài Tết" phối ren gây tranh cãi dữ dội khi bị cho là quá gợi cảm, đặt ra câu hỏi liệu đâu là ranh giới giữa sáng tạo thời trang và chuẩn mực văn hóa.

Mẫu "áo dài" từ nhãn hàng B.S. gây tranh cãi vì lớp ren đặt ở vị trí nhạy cảm. Ảnh: B.S.

Mùa Tết năm nay, thị trường áo dài Việt Nam lại bước vào vòng xoáy tranh cãi quen thuộc liên quan các thiết kế cách tân và cách sử dụng từ ngữ trong quảng bá. Chi tiết phối ren gợi cảm trở thành tâm điểm tranh cãi khi nhiều mẫu thiết kế bị cho là "quá táo bạo". Trong đó, thiết kế của nhãn hàng B.S. (TP.HCM) thu hút đông đảo sự chú ý.

Trả lời Tri Thức - Znews chiều 21/12, đại diện B.S. cho biết trước phản ứng gay gắt từ một số khách hàng, đơn vị đã ngừng sản xuất cũng như quảng bá sản phẩm "áo dài" Tết nói trên, đồng thời hỏi ý kiến từng khách đã mua trong phiên livestream (phát trực tiếp) ngày 20/12 về việc thêm nút ở phần cổ nhằm giảm yếu tố gợi cảm của trang phục.

"Chúng tôi thừa nhận đã sai khi sử dụng từ 'áo dài' cho thiết kế kiểu dáng dài. Ban đầu, đội ngũ thiết kế mong muốn tạo nên một sản phẩm đậm chất Việt kết hợp ren - xu hướng vừa quay trở lại làng mốt năm 2025. Sau khi sản phẩm trình làng, phản ứng gay gắt từ dư luận là điều chúng tôi, cũng như N.K.A. (nữ TikToker đầu tiên được nhãn hàng lựa chọn quảng bá sản phẩm), không lường trước được", người đại diện nói.

Thời điểm sự việc bùng nổ, câu chuyện về chất liệu ren va chạm với nét đẹp văn hóa vượt qua thẩm mỹ cá nhân, cho thấy ranh giới mong manh giữa sáng tạo thời trang và sự lệch chuẩn trong một trang phục mang tính biểu tượng văn hóa.

Chi tiết ren thổi bùng tranh cãi

Sự việc bắt nguồn từ bài viết của tài khoản H.K. trên nền tảng Threads ngày 20/12, thắc mắc về cách gọi "áo dài" cho một thiết kế dáng dài, hai tà trước sau xẻ cao đến hông, tay dài và được may từ vải mềm mại, đến từ nhà B.S. Bài viết đính kèm hình ảnh nữ TikToker N.K.A. thu hút hơn 540 lượt thảo luận.

Mẫu "áo dài" được quảng bá là "áo dài hot trend nhất năm". Ảnh: T.H.N.D./Facebook.

Dưới tác động của mạng xã hội và xu hướng thời trang gợi cảm đang thịnh hành, ren dần được đưa vào những vị trí nổi bật. Không riêng B.S., nhiều nhãn hàng ở TP.HCM, Hà Nội ra mắt các mẫu "áo dài" có thiết kế cổ khoét sâu, tạo hình chữ V, thân áo mỏng hoặc "chủ ý" để lộ lớp áo bên trong.

Tổng thể trang phục giữ phom áo dài quen thuộc, song chi tiết ren được đặt ở vị trí nhạy cảm tạo sự đối lập. Một bên là áo dài, nét văn hóa truyền thống của Việt Nam. Bên còn lại là sự gợi cảm, nền nã từ cấu trúc vải với khoảng trống xen lẫn, thường kết hợp sợi lụa và gắn liền với váy cưới, đồ nội y hoặc trang phục dạ tiệc.

Sự xuất hiện dày đặc của những thiết kế này trên mạng xã hội đã nhanh chóng thổi bùng tranh cãi. Mẫu "áo dài" từ thương hiệu T.H.N.D. cũng là một trong số sản phẩm tạo tranh luận. Đơn vị còn quảng bá đây là mẫu "áo dài hot trend nhất năm".

Không mới

Thực tế, việc đưa ren vào áo dài không phải xu hướng mới xuất hiện vài năm gần đây. Từ hơn một thập kỷ trước, một số nhà thiết kế đã thử nghiệm ren như chất liệu phụ trợ, chủ yếu ở tay áo, cổ áo hoặc phủ lớp ngoài nhằm tăng độ mềm mại và nữ tính. Khi đó, ren thường được xử lý tinh tế, đóng vai trò làm nền cho lụa hoặc gấm, hiếm khi trở thành điểm nhấn chính.

Đầu năm 2025, nhiều nhà thiết kế Việt Nam cũng đã đưa họa tiết với khoảng trống xen lẫn vào các mẫu áo dài và được ưa chuộng rộng rãi.

Thay vì để lộ trực diện lớp áo bên trong, nhà mốt LINH BUI, Decos, NEM hay Beloved thường sử dụng vải lót tiệp màu, ren mỏng hoặc chất liệu xuyên thấu được xử lý kín đáo, nhằm tạo hiệu ứng thị giác mà vẫn giữ được tổng thể hài hòa.

Áo dài ren với lớp lót tiệp màu từ một số nhà mốt trong nước. Ảnh: LINH BUI, Decos/Facebook.

Các thiết kế thường tạo điểm nhấn ở cổ, vai hoặc thân trên bằng lớp ren hoặc vải lưới, nhưng có lớp lót tệp màu bên trong. Nhờ đó, trang phục được đánh giá vẫn mang hơi hướm hiện đại, song không làm mất đi sự thanh lịch vốn được kỳ vọng ở áo dài, đặc biệt trong bối cảnh mặc dịp lễ, Tết.

Nhiều người cho rằng vấn đề không nằm ở chất liệu ren, mà ở cách kể câu chuyện thiết kế. Nếu ren được sử dụng như một lớp trang trí tinh tế, bổ trợ cho phom dáng áo dài, họa tiết có thể được chấp nhận. Ngược lại, khi ren được đặt ở vị trí trung tâm và mang tính gợi cảm mạnh, chi tiết này dễ lấn át tinh thần tổng thể của áo dài.

Vị trí và tỷ lệ chưa phù hợp khiến mẫu mã "áo dài" phối ren dịch chuyển từ "điểm nhấn tinh tế" sang "chi tiết gây sốc". Ngoài ra, không giống nhiều trang phục khác, áo dài không chỉ là một thiết kế thời trang mà còn mang theo lớp nghĩa văn hóa rõ ràng. Do đó, những chi tiết gợi liên tưởng sai lệch, dù chỉ là một phần nhỏ, cũng dễ tạo cảm giác không phù hợp.