Mẫu 'áo dài' Tết bị chỉ trích thô tục, shop quần áo TP.HCM xin lỗi

Một mẫu "áo dài" Tết của cửa hàng ở TP.HCM được quảng bá trên TikTok vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng khi có cổ áo khoét sâu, bị cho là "phản cảm".

Mẫu "áo dài" gây tranh cãi.

Vụ việc nhanh chóng lan rộng vào ngày 21/12 sau khi bài viết của tài khoản H.K. viral, kéo theo nhiều tranh luận xoay quanh ranh giới giữa sáng tạo thời trang và sự tôn trọng các giá trị văn hóa Tết.

Mẫu "áo dài" gây tranh cãi có thiết kế khoét sâu phần cổ, tạo hình chữ V, khác xa phom dáng kín đáo thường thấy. Đáng chú ý, phần khoét sâu này để lộ áo thiết kế ren màu đen bên trong, khiến tổng thể trang phục bị nhiều người đánh giá là phản cảm, không phù hợp để mặc trong dịp Tết.

Phiên phát trực tiếp bán sản phẩm ngày 20/12.

"Là do tui khó tính hay là các brand (nhãn hàng-PV) lạm dụng từ 'áo dài cách tân' quá. Mọi người biến tấu nó nhìn luộm thuộm, mất chất áo dài mà nhìn sơ qua chỉ thấy giống cái xẻ tà chứ không nghĩ là áo dài", "Đây là sự lạm dụng để bán được hàng" là một số bình luận bên dưới bài viết.

Trước làn sóng chỉ trích ngày càng gia tăng, cửa hàng thời trang B.S. đã lên tiếng xin lỗi công khai.

Trong thông báo, đại diện cửa hàng thừa nhận thiếu sót khi thiết kế, và cho biết không lường trước được phản ứng tiêu cực từ công chúng.

"Tụi mình đã không lường trước được phần thiết kế có thể gây ra cảm xúc tiêu cực như vậy. Đồng thời, việc sử dụng từ 'áo dài' chưa thật sự cẩn trọng, dẫn đến hiểu lầm không mong muốn", người đại diện cho biết.

Chủ cửa hàng nói thêm sẽ đính kèm nút ở phần cổ áo cho những sản phẩm được đặt mua trong phiên phát trực tiếp ngày 20/12.

Trong khi đó, TikToker N.K.A. với hơn 300.000 lượt theo dõi - người trực tiếp quảng bá sản phẩm - lại cho rằng thiết kế không nhạy cảm, mà được biến tấu từ chiếc áo ngũ thân thời xưa. Phần ren bên trong là chiếc tà phụ, làm điểm nhấn cho thiết kế.

"Lần đầu tiên mặc trang phục, mình không cảm thấy hở hang gì. Với mình, ren cũng chỉ là chất liệu trong thời trang và tôi không nghĩ nhiều đến thế", nữ TikToker nói trong video ngày 20/12.