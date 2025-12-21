Ngày Tết cần chi cầu kỳ, chỉ cần gia đình hợp ý

Không cần một cái Tết quá cầu kỳ, chỉ cần cả nhà giữ vibe ấm áp, cùng dọn dẹp đón năm mới hay đón chuyến đi đầu xuân thật chill là đủ làm Tết trọn vị.

Tết luôn mang một năng lượng rất riêng: Tiếng nhạc rộn ràng từ đầu hẻm, mùi nhang trầm thoang thoảng trên ban thờ cúng giao thừa, những bao lì xì đỏ tươi, hay cảm giác đường phố thư thả hơn bình thường. Càng lớn, nhiều người càng muốn Tết “hợp sức - hợp vibe” hơn là chạy theo sự cầu kỳ. Những lễ nghĩa truyền thống vẫn được giữ, nhưng không còn là áp lực; thay vào đó là khoảnh khắc cả nhà cùng làm mọi thứ theo cách nhẹ nhàng và gần gũi nhất.

Tết ở nhà - ấm áp bên những điều giản đơn

Không khí Tết đang bắt đầu len vào từng góc phố: Siêu thị đã bày bánh mứt, quán cà phê bật những bản nhạc xuân nhẹ nhàng, nhiều công ty cũng rục rịch thông báo lịch nghỉ Tết khiến ai cũng “nhảy mood”. Chỉ còn hai tháng nữa thôi là đến Tết, cảm giác mong chờ bắt đầu rõ rệt - và câu hỏi quen thuộc lại xuất hiện: Tết này chơi gì để vui mà không bị cuốn vào sự cầu kỳ?

Ngày Tết là dịp để mọi người tận hưởng những giây phút bình lặng, giản đơn bên nhau.

Tết hiện đại không còn xoay quanh những lễ nghi hay phong tục cúng bái nặng nề. Nhiều gia đình chọn tận hưởng theo kiểu “nhẹ - chill - hợp vibe”. Buổi chiều cuối năm, cả nhà có thể cùng nhau trang trí lại phòng khách với vài phụ kiện đỏ rực như câu đối giấy kraft, hoa cúc vàng, hay dây lồng đèn mini. Bật playlist xuân lofi, vừa dọn dẹp nhà cửa vừa hàn huyên… là cảm giác rất Tết nhưng không hề áp lực.

Những bữa ăn Tết giờ cũng được tinh giản: Lẩu hải sản, cơm nhà ấm cúng, hoặc “combo Tết Gen Z” với bánh chưng mini, gỏi xoài, chả giò nóng giòn… đủ vị nhưng không phải chuẩn bị hàng giờ đồng hồ.

Với nhiều người, Tết là dịp để có thể “có gì ăn nấy, thích gì ăn nấy” chứ không nhất thiết là những món truyền thống phải có dịp đầu xuân.

Giây phút cả nhà cùng nhau xem Táo Quân, mở một bộ phim Tết kinh điển, chơi vài ván boardgame đầu năm, hoặc đi dạo phố để nghe tiếng cười trẻ con và ngắm ánh đèn rực rỡ hai bên đường là những hoạt động thường nhật quen thuộc nhưng vẫn đủ mới mẻ khi được thực hiện vào dịp Tết.

Triệu Vy (22 tuổi, TP.HCM) chia sẻ về vibe Tết yêu thích: “Tụi mình thích Tết nhẹ thôi, chỉ cần có người thân bên cạnh và vài thứ nhỏ xinh để vui là đủ. Tết càng đơn giản càng dễ thương”.

Đi chơi đầu xuân - đổi gió để cả nhà có thêm kỷ niệm

Sau những ngày cúng bái, chúc Tết, nhiều gia đình chọn dành một buổi mùng 2 - mùng 3 để “đi chơi nhẹ”. Một trong những trải nghiệm đang được yêu thích là đi tàu lửa - cách du xuân mới mẻ, chậm rãi nhưng đem lại nhiều cung bậc cảm xúc.

Hành trình du hí bằng tàu lửa mang lại cảm xúc đặc biệt với tiếng đường ray đều đều, gió lùa qua cửa kính, những rặng dừa, cánh đồng, dòng sông lững lờ trôi… Khoang tàu là không gian đủ yên để bố mẹ trò chuyện, con cái chụp ảnh film, cả nhà cùng chia sẻ những kế hoạch nhỏ cho năm mới. Đây chính là kiểu Tết không cần phải cầu kỳ, nhưng để lại cảm xúc bền lâu. Nhiều người còn xem chuyến tàu đầu năm như một cách “lấy vía” khởi động cho 12 tháng mới: Đi chậm để tâm nhẹ, đi xa để mở đầu năm với điều may mắn, và đi cùng gia đình để thêm năng lượng yêu thương.

Du xuân cùng gia đình giờ thật đơn giản nhờ các ứng dụng đặt vé kèm vô vàn voucher hấp dẫn.

“Tết này mình lựa chọn khởi đầu năm mới bằng chuyến đi Hải Phòng bằng tàu hỏa. Mình đặt vé online, đến ngày khởi hành chỉ cần đến check-in là có thể lên đường, rút gọn được khoản đến tận ga mua vé. Đi tàu đầu năm đúng kiểu chữa lành. Ngồi nhìn cảnh vật trôi qua cửa kính mà thấy năm mới như mở ra mượt hơn hẳn”, Minh Anh (24 tuổi, TP. Hà Nội) chia sẻ.

Việc đặt vé giờ cũng không phức tạp như trước. Minh Anh chỉ cần vào mục Ưu đãi đối tác trên ứng dụng ShopeePay để lưu voucher vé Tết về ví. ShopeePay hiện có ưu đãi giảm 10% lên đến 300.000 đồng khi đặt vé qua Vietnam Airlines, Đường sắt Việt Nam, Futa và Vé xe rẻ. Sau đó, cô bạn vào website hoặc app của các đối tác kể trên đặt vé, chọn thanh toán bằng ShopeePay, áp thêm voucher đã lưu và hoàn tất các bước còn lại là xong. Đây là lựa chọn giúp cả nhà Minh Anh du xuân nhẹ nhàng, tiết kiệm và không phải lo “deadline vé”.