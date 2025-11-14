Bỏ túi kinh nghiệm mua vé du lịch Tết thông minh

Từ săn vé sớm đến chọn giờ, đặt vé qua app và tận dụng ưu đãi, những bí kíp nhỏ này giúp hành trình Tết của bạn nhẹ ví mà vẫn đủ niềm vui.

Tết đến, ai cũng muốn sớm có vé về nhà hoặc khởi hành chuyến đi xa để tận hưởng kỳ nghỉ dài. Nhưng chỉ cần chậm tay vài ngày, giá vé có thể tăng chóng mặt còn chỗ ngồi đẹp thì bốc hơi trong tích tắc. Thế nên, để tránh cảnh cháy vé và hành trình du xuân bớt căng thẳng, Gen Z truyền tai nhau loạt mẹo mua vé thông minh cực hiệu quả cho mùa Tết.

Lên kế hoạch sớm - bí kíp không bao giờ lỗi thời

Không chờ đến cận Tết mới đặt vé, Lan Anh (26 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết cô thường lên kế hoạch mua vé từ giữa tháng 11. “Năm ngoái mình book muộn, giá tăng gấp đôi lại phải bay khung 4h sáng. Năm nay rút kinh nghiệm, canh sớm cho chắc”, cô bạn cười.

Săn vé máy bay, vé tàu xe dịp Tết không còn là “bài test nhân phẩm”, mà trở nên dễ dàng hơn nhờ những bí kíp săn vé online.

Theo kinh nghiệm của nhiều tín đồ du lịch, thời điểm vàng để săn vé là trước Tết ít nhất 1-2 tháng. Lúc này, các hãng bay, tàu, xe thường có ưu đãi sớm, giá vé chưa bị đẩy lên cao. Nếu chủ động, bạn không chỉ tiết kiệm được chi phí mà còn chọn được chỗ ngồi, khung giờ ưng ý.

Sau khi xác định thời điểm, việc chọn giờ khởi hành hợp lý cũng quan trọng không kém. Tuấn Minh (29 tuổi, designer) chia sẻ: “Mình chọn bay sáng sớm hoặc tối muộn, vừa tránh kẹt xe, vừa đỡ chen chúc mà giá cũng mềm hơn”. Các khung giờ giữa trưa hoặc chiều cận Tết thường rơi vào cao điểm, dễ trễ chuyến và giá vé tăng nhanh. Với những người linh hoạt thời gian, việc đi sớm hoặc về muộn một ngày so với số đông có thể giúp hành trình dễ thở hơn nhiều.

Đặt vé qua app - tiết kiệm thời gian và tiền bạc

Nếu vài năm trước, việc mua vé tàu xe vẫn phải ra quầy thì giờ đây, đặt vé qua app đã trở thành thói quen của giới trẻ. Hà My (24 tuổi, travel blogger) chia sẻ: “Mình thường đặt vé qua ứng dụng ShopeePay vì tiện, có mã giảm, thanh toán xong nhận vé liền. Đặt nhanh, gọn, không lo sót chuyến”.

Việc đặt vé tàu xe trở nên dễ dàng hơn trên các nền tảng trực tuyến.

Không chỉ tiện dụng, việc tham khảo các ứng dụng đặt vé trực tuyến trước khi xuống tiền còn giúp bạn so sánh giá giữa các hãng dễ dàng hơn. Với vài thao tác, bạn đã có thể kiểm tra giờ bay, hãng cung cấp dịch vụ và giá tốt nhất. Trong tháng 11 này, ShopeePay còn ưu đãi 10% - lên đến 300.000 đồng cho người dùng đặt vé qua các đối tác như Vietnam Airlines, Đường sắt Việt Nam, Futa và Vé xe rẻ. Người dùng chỉ cần truy cập tại đây, lấy mã giảm và chọn thanh toán bằng ShopeePay để săn deal nhanh chóng.

Khánh Hòa (25 tuổi, marketer) cho biết cô thường kiểm tra song song nhiều ứng dụng: “Vì ở các nền tảng đặt vé online hay có mã riêng, tổng cộng tiết kiệm được khoảng 300.000-400.000 đồng cho vé khứ hồi so với mua vé trực tiếp ở các đại lý”.

Chọn vé linh hoạt vì “đời không nói trước được điều gì”

Không chỉ săn vé rẻ, tính linh hoạt của vé cũng là điều đáng cân nhắc. Minh Phúc (27 tuổi, freelancer) chia sẻ: “Có năm mình đổi ngày về quê phút chót, may mà chọn loại vé linh hoạt nên được đổi chuyến miễn phí. Nếu không chắc mất toi cả triệu đồng”. Dịp Tết, kế hoạch thay đổi là chuyện thường, nên việc chọn hạng vé cho phép đổi, hoàn hoặc trả sẽ giúp bạn yên tâm hơn nhiều.

Bên cạnh đó, trước khi thanh toán, hãy đọc kỹ chính sách đổi - trả của từng hãng, vì nhiều loại vé khuyến mãi dịp Tết sẽ không hỗ trợ đổi trả. Với các tuyến đường dài, việc đầu tư thêm chút chi phí để có quyền đổi giờ hoặc đổi hành trình là “bảo hiểm tinh thần” cực đáng giá.

Không chỉ vậy, nhiều người có kinh nghiệm còn khuyên nên so sánh giá 2-3 ứng dụng khác nhau trước khi chốt, bởi giá vé có thể thay đổi theo thời điểm. Phần lớn người dùng trẻ đều đồng ý rằng các ứng dụng đặt vé online thường có deal riêng, nên chỉ cần kiểm tra thông tin, giá cả nếu hợp lý là tự tin “chốt đơn”.

Dù về quê hay đi du lịch, điều quan trọng nhất của mỗi chuyến đi Tết không nằm ở quãng đường xa hay gần, mà ở cảm giác háo hức được trở về, được khởi hành. Khi mọi thứ đã chuẩn bị chu đáo - từ vé xe, vé tàu hay vé máy bay đến tâm thế thoải mái - hành trình nào cũng trở nên nhẹ nhàng và đáng nhớ. Tết là lúc để ta tạm gác lại những bộn bề, để mỗi chuyến đi không chỉ là di chuyển, mà là hành trình tìm lại niềm vui sum vầy và năng lượng cho năm mới.