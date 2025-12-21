Lý do trung vệ Phạm Lý Đức chiếm sóng mạng xã hội sau SEA Games 33

Sau khi tỏa sáng ở SEA Games 33, cầu thủ sinh năm 2003 liên tục gây chú ý trên mạng, được "ghép đôi" với hoa khôi bắn súng Phí Thanh Thảo.

Phạm Lý Đức được nhiều người chú ý sau SEA Games 33. Ảnh: Phạm Lý Đức/Facebook.

Sau chiến thắng của U22 Việt Nam tại chung kết bóng đá nam SEA Games 33 ở Thái Lan, Phạm Lý Đức là một trong những gương mặt nổi bật liên tục "chiếm sóng" mạng xã hội.

Trong trận đấu trên sân vận động Rajamangala, trung vệ sinh năm 2003 đã có những giây phút chiến đấu hết mình. Anh là người gây sức ép trực diện khiến hậu vệ Waris của Thái Lan lúng túng phản lưới nhà, giúp U22 Việt Nam gỡ hòa 2-2.

Sau khi giành huy chương vàng SEA Games, những thông tin về cuộc sống đời thường của cầu thủ đội Công an Hà Nội càng khiến dân mạng tò mò. Những câu chuyện bên lề về Phạm Lý Đức, đặc biệt là mối quan hệ tình cảm, được chia sẻ rầm rộ.

Được "đẩy thuyền" với hoa khôi bắn súng Phí Thanh Thảo

Tối 18/12, trước khi chung kết bóng đá nam SEA Games diễn ra, "hoa khôi bắn súng" Phí Thanh Thảo (sinh năm 2004) đã gây chú ý khi gián tiếp nhắc đến cái tên Phạm Lý Đức. Theo đó, khi được hỏi ấn tượng nhất với cầu thủ nào của U22 Việt Nam, nữ xạ thủ nở nụ cười và trả lời: "Chắc là em thích cầu thủ số 3".

"Cầu thủ số 3" chính là Lý Đức, trung vệ được HLV Kim Sang-sik chọn vào đội hình thi đấu tại giải năm nay. Phát ngôn của người đẹp làng thể thao khiến fan tò mò về mối quan hệ giữa cô và trung vệ trẻ.

Lý Đức và Thanh Thảo được dân mạng "đẩy thuyền" sau những tương tác tích cực trên mạng xã hội. Ảnh: Phạm Lý Đức, Phí Thanh Thảo/Facebook.

Đến tối 19/12, trên kênh TikTok cá nhân, Phí Thanh Thảo đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc ăn mừng sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33.

Trong clip, ngay sau khi U22 Việt Nam ngược dòng thắng Thái Lan 3-2 để giành HCV, Phạm Lý Đức giơ tay ăn mừng, ánh mắt hướng thẳng về phía khán đài. Trên khán đài hôm ấy, Phí Thanh Thảo có mặt để cổ vũ đội quân áo đỏ. Cô viết: "Chỉ là fan hâm mộ thôi".

Dưới video, Lý Đức để lại bình luận vui "Chào thượng úy nhé" và nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt yêu thích. Đáp lại, Phí Thanh Thảo bày tỏ bối rối: "Nào không được trêu bạn đâu".

Trước đó, cô nàng 21 tuổi cũng từng để lại bình luận trêu chọc Lý Đức và thủ môn Trần Trung Kiên ở video nam trung vệ đăng tải. Trong bài đăng mừng chiến thắng trên Facebook của nam trung vệ, Phí Thanh Thảo cũng dành lời khen: "Quá đỉnh luôn nhá".

Màn tương tác trên mạng xã hội của hai vận động viên ngôi sao khiến fan thích thú, liên tục "đẩy thuyền" và bày tỏ hy vọng họ trở thành một đôi ngoài đời thực.

Tại SEA Games 33, Phí Thanh Thảo giành một HCB ở nội dung đồng đội 10 m súng trường hơi nữ. Nữ xạ thủ cho biết sẽ tiếp tục rèn luyện, hoàn thiện bản thân, hướng tới các mục tiêu lớn hơn như vòng loại Olympic và ASIAD 2026.

Màn "bắn" tiếng Anh gây sốt

Hôm 17/12, trước thềm trận chung kết với U22 Thái Lan, Phạm Lý Đức gây ấn tượng khi thể hiện khả năng nói tiếng Anh lưu loát, tự tin tại họp báo. Anh có vốn từ chuyên môn khá nhuần nhuyễn, phát âm dễ nghe, diễn đạt dễ hiểu khiến người xem bất ngờ.

"Tôi nghĩ trận đấu này rất quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi đã chuẩn bị và sẵn sàng cho trận chung kết. Chúng tôi rất tôn trọng và luôn lắng nghe những hướng dẫn từ huấn luyện viên trưởng. Chúng tôi sẽ chiến thắng vì những cổ động viên Việt Nam", cầu thủ sinh năm 2003 bày tỏ.

Trung vệ sinh năm 2003 gây ấn tượng bởi khả năng nói tiếng Anh lưu loát. Ảnh: Phạm Lý Đức/Facebook.

Anh nhấn mạnh về việc trước đó, trên sân vận động này, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng. "Và lần này, chúng tôi cũng sẽ tìm một chiến thắng cho đất nước, cho các cổ động viên Việt Nam. Ngày mai, chúng tôi sẽ chiến đấu với 100% sức mạnh".

Bên cạnh tài năng, Phạm Lý Đức còn gây chú ý bởi ngoại hình sáng, cơ bụng sáu múi "nét căng" cùng tính cách hài hước và thường xuyên trêu chọc đồng đội trên mạng xã hội.

Cầu thủ sinh năm 2003 có chiều cao 1,82 m. Sinh ra ở Tây Ninh, Lý Đức trưởng thành từ Học viện Nutifood JMG và được đánh giá là một trong những trung vệ trẻ triển vọng của bóng đá Việt Nam. Năm 2023, anh gia nhập CLB Hoàng Anh Gia Lai, sau đó được cho CLB Bà Rịa - Vũng Tàu mượn để tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

Đầu năm 2025, Lý Đức lần đầu được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên ĐT Việt Nam. Đến tháng 7, anh đầu quân cho Công an Hà Nội.

Phạm Lý Đức gây chú ý với ngoại hình nổi bật. Ảnh: Phạm Lý Đức/Facebook.

Lý Đức thu hút người đối diện bằng nụ cười tỏa nắng. Anh cũng thường xuyên có bình luận hài hước để trêu chọc mọi người.

Sau khi tỏa sáng ở SEA Games, các kênh mạng xã hội của trung vệ 22 tuổi cũng có lượng người theo dõi tăng chóng mặt. Trên kênh TikTok, nhiều video của anh đạt triệu view.

Hôm 19/12, một ngày sau khi giành HCV, anh đã đăng video nhảy "đu trend" trên kênh TikTok cá nhân và nhanh chóng hút gần 7 triệu view sau hai ngày.