Thanh Nhàn có biệt danh mới sau bức ảnh 'khẩu hình lạ' viral MXH

Lan truyền với biểu cảm, khẩu hình lạ trong trận chung kết SEA Games 33, Nguyễn Thanh Nhàn được gắn với biệt danh "Nhàn Đan Mạch".

Khoảnh khắc tiếc nuối của Thanh Nhàn khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Ảnh: Duy Hiệu.

Sau trận chung kết SEA Games 33 tối 18/12, Nguyễn Thanh Nhàn là một trong những cầu thủ "hot" nhất mạng xã hội khi có công ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho các "chiến binh sao vàng".

Cầu thủ sinh năm 2003 còn trở thành chủ đề chế ảnh khi có khoảnh khắc lan truyền trên mạng. Cụ thể, vào phút 90+2, anh có pha volley cận thành hiểm hóc song bị thủ môn bên phía U22 Thái Lan xuất sắc cản phá.

Việc bỏ lỡ bàn thắng ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng khiến nam tiền đạo không khỏi tiếc nuối. Anh ôm đầu, bị camera ghi lại biểu cảm thất vọng và khẩu hình lạ.

Sau trận đấu, khoảnh khắc này của Thanh Nhàn bị nhiều người hâm mộ, đồng đội trêu chọc, gọi anh là "Nhàn Đan Mạch". Dưới bài đăng ăn mừng của tiền đạo 22 tuổi, đàn anh Tiến Linh bình luận: "Hôm qua nói tiếng nước ngoài. Giờ dịch lại tiếng Việt cho mọi người hiểu đi em trai". Thanh Nhàn đáp lại: "Giờ mà dịch lại chắc ra dại luôn anh trai ơi".

Bà xã Thanh Nhàn ghép hình ảnh viral của anh với bức ảnh mếu khóc của con gái. Ảnh: NT NL/Facebook.

Trước đó, Ngọc Lan - bà xã Thanh Nhàn - cũng đăng bài viết hỏi vui: "Anh nói gì vậy chồng?". Cầu thủ mang số áo 22 liền hài hước đáp: "Chồng nói tiếng Đan Mạch".

Ngọc Lan còn chia sẻ lại khoảnh khắc hài hước của ông xã, ghép ảnh so sánh với biểu cảm khóc mếu của bé Sunny - con gái đầu lòng của hai người.

Nhiều dân mạng thích thú trước sự tương đồng của cặp cha con và hình ảnh dễ thương của con gái nam tiền đạo.

Bên cạnh Thanh Nhàn, nhiều cầu thủ tuyển U22 Việt Nam cũng được ghi lại những biểu cảm hài hước trên "chảo lửa" Rajamangala.

Đó là Đình Bắc với khoảnh khắc tranh luận với cầu thủ mang áo số 16 của U22 Thái Lan. Anh gây cười với hành động chắp tay sau lưng, hơi khom lưng và vẻ mặt có phần thách thức.

Hay cầu thủ Lê Văn Thuận "khóc mếu" vì hạnh phúc khi cùng đồng đội giành được chiến thắng sau những giây phút nghẹt thở.

Tối 18/12, người hâm mộ bóng đá Việt Nam có một đêm không ngủ khi thầy trò HLV Kim Sang-sik đánh bại chủ nhà Thái Lan để giành huy chương vàng nội dung bóng đá nam SEA Games 33.

Dù bị dẫn trước 2 bàn trong hiệp một, các chàng trai áo đỏ nhanh chóng xốc lại tinh thần, thi đấu thăng hoa trong hiệp hai và nhanh chóng gỡ hòa, sau đó ấn định chiến thắng với pha ghi bàn trong hiệp phụ.