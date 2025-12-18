Chân dung 'người hùng' giúp U22 Việt Nam lội ngược dòng hạ Thái Lan

Sinh năm 2003 ở Tây Ninh, Nguyễn Thanh Nhàn sớm bộc lộ tài năng bóng đá khi trúng tuyển vào Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF lúc mới 10 tuổi. Anh được ông Philippe Troussier (cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam) để ý và chiêu mộ về PVF sau khi có màn trình diễn ấn tượng tại giải U17 Quốc gia 2019. Sau đó, chính anh đã góp công giúp đội bóng giành chức vô địch U17 quốc gia 2020 với 5 bàn thắng. Ảnh: Thủ Khúc.