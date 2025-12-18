Chân dung 'người hùng' giúp U22 Việt Nam lội ngược dòng hạ Thái Lan

|
Tối 18/12, hàng triệu khán giả Việt Nam theo dõi trận chung kết giữa U22 Việt Nam và Thái Lan vỡ òa khi Nguyễn Thanh Nhàn ghi bàn ở phút thứ 96 của hiệp phụ, qua đó đưa các cầu thủ áo đỏ dẫn trước 3-2. Khắp mạng xã hội, loạt bài đăng ăn mừng, gọi tên nam tiền đạo được người hâm mộ chia sẻ. Ảnh: Minh Chiến.
Không ít khán giả ưu ái gọi Thanh Nhàn là "người hùng" của U22 khi ghi bàn thắng quan trọng. Trong trận bán kết gặp U22 Philippines, chính anh cũng là người đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 bằng một cú đá phạt hiểm hóc. Hình ảnh cởi áo ăn mừng của anh đang viral khắp MXH. Ảnh: Minh Chiến.
Sinh năm 2003 ở Tây Ninh, Nguyễn Thanh Nhàn sớm bộc lộ tài năng bóng đá khi trúng tuyển vào Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF lúc mới 10 tuổi. Anh được ông Philippe Troussier (cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam) để ý và chiêu mộ về PVF sau khi có màn trình diễn ấn tượng tại giải U17 Quốc gia 2019. Sau đó, chính anh đã góp công giúp đội bóng giành chức vô địch U17 quốc gia 2020 với 5 bàn thắng. Ảnh: Thủ Khúc.
Chàng trai sinh năm 2003 đã hai lần giành giải Vua phá lưới hạng Nhất vào các năm 2022 và 2023. Khi được gọi lên các đội hình tuyển quốc gia, Thanh Nhàn cũng thể hiện những màn trình diễn ấn tượng. Ảnh: Thủ Khúc.
Bên cạnh tài năng trên sân cỏ, tiền đạo quê Tây Ninh hút nhiều fan nữ nhờ vẻ ngoài điển trai, thân hình săn chắc 6 múi. Anh cũng được người hâm mộ xếp vào danh sách dàn "nam thần" của tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games năm nay. Ảnh: Nguyễn Thanh Nhàn/Facebook.
Nam tiền đạo đã sớm lập gia đình với Nguyễn Thị Ngọc Lan (sinh năm 2004). Cặp đôi tổ chức đám cưới vào cuối tháng 10/2024 và chào đón con gái đầu lòng, bé Sunny, vào đầu năm nay. Ảnh: @ntnhan_28/Instagram.
Gia đình nhỏ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc thường ngày trên mạng xã hội. Bà xã nam tiền đạo cũng nhận nhiều lời khen ngợi vẻ ngoài ngọt ngào, xinh đẹp. Cô hiện là mẫu ảnh, kinh doanh online. Ảnh: @shinmeowmeoww/Instagram.
