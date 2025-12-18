Động thái của trọng tài Lào trước 'bão phẫn nộ' từ dân mạng

Đưa ra quyết định sai lầm trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33, bà Phutsavan Chanthavong được cho là đã đổi tên và khóa bảo vệ tài khoản Facebook để tránh bị tấn công.

Dân mạng Việt truy tìm trang cá nhân của bà Phutsavan Chanthavong sau trận chung kết. Ảnh cắt từ clip.

Sáng 18/12, tài khoản Facebook được cho là của bà Phutsavan Chanthavong - trọng tài biên trong trận chung kết giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Philippines - đã được đổi tên và khóa bảo vệ. Các ảnh đại diện, ảnh bìa tài khoản cũng đã được xóa/ẩn đi.

Trước đó vào tối 17/12, ngay sau trận chung kết, hàng nghìn dân mạng Việt Nam đã tràn vào tài khoản này để thể hiện sự bức xúc trước quyết định của nữ trọng tài trong trận đấu. Vì các bài đăng không để công khai, nhiều người chỉ có thể để lại tương tác "phẫn nộ".

Tài khoản này có 3.800 bạn bè, chia sẻ nhiều hình ảnh của bà Chanthavong từ hàng chục năm trước.

Trong trận chung kết, nữ trọng tài người Lào thổi bùng sự giận dữ trong người hâm mộ Việt Nam khi có quyết định căng cờ báo việt vị sau pha làm bàn của Bích Thùy ở phút 29. Các hình ảnh ghi lại đều cho thấy tiền vệ tuyển Việt Nam chưa hề việt vị, thậm chí ở dưới 2 cầu thủ Philippines nên quyết định của vị trọng tài biên gây bức xúc.

Các cầu thủ Việt Nam phản ứng dữ dội với trọng tài sau khi bị từ chối bàn thắng tối 17/12. Ảnh: Minh Chiến.

Không chỉ các cổ động viên Việt Nam, nhiều khán giả Đông Nam Á theo dõi trận đấu cũng cảm thấy khó hiểu.

Trên trang cá nhân hơn 1 triệu người theo dõi, Maysaa Bouavone Phanthaboouasy, hot girl Lào nổi tiếng tại Việt Nam, còn liên tục bày tỏ sự thắc mắc, tức giận trước quyết định của bà Chanthavong. Tuy nhiên, cô cũng kêu gọi mọi người hành xử văn minh, không quy chụp hình ảnh vào cả một cộng đồng hay để ảnh hưởng đến những người không liên quan.

Với việc để thua Philippines trên chấm luân lưu 5-6, các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam đã để lỡ cơ hội giành huy chương vàng SEA Games lần thứ 5 liên tiếp.

Sau trận, nhiều người hâm mộ cũng chia sẻ các bài đăng động viên, an ủi thầy trò HLV Mai Đức Chung. Tinh thần chiến đấu quả cảm, kiên cường của các cầu thủ đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng khán giả nước nhà.