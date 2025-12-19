Phản ứng của bà xã Thanh Nhàn với bức ảnh 'khẩu hình miệng' viral MXH

Chia sẻ khoảnh khắc lan truyền của Thanh Nhàn trong trận chung kết, Ngọc Lan hài hước so sánh hình ảnh này với con gái đầu lòng của cặp đôi.

Bên cạnh màn trình diễn thuyết phục của U22 Việt Nam tối 18/12 để giành huy chương vàng SEA Games 33, loạt khoảnh khắc, biểu cảm hài hước trên sân của các cầu thủ cũng trở thành đề tài được người hâm mộ thích thú chia sẻ.

Một trong số đó là bức ảnh "khẩu hình miệng" của cầu thủ Nguyễn Thanh Nhàn. Cụ thể ở phút 90+2, tiền đạo sinh năm 2003 có pha volley cận thành từ tình huống tạt bóng của đồng đội bên cánh trái.

Hình ảnh Thanh Nhàn ôm đầu tiếc nuối trong trận chung kết được bà xã so sánh với biểu cảm "khóc nhè" của con gái. Ảnh: NT NL/Facebook.

Tuy nhiên, pha bóng hiểm hóc bị thủ môn phía U22 Thái Lan cản phá thành công, khiến các "chiến binh sao vàng" bỏ lỡ bàn thắng. Tình huống khiến Thanh Nhàn ôm đầu tiếc nuối, camera còn ghi lại được biểu cảm, khẩu hình miệng đầy thất vọng của anh.

Khuya cùng ngày, Nguyễn Thị Ngọc Lan (sinh năm 2004) - bà xã Thanh Nhàn - thích thú chia sẻ khoảnh khắc viral của chồng trên trang cá nhân.

Cô còn ghép hình ảnh này so sánh với biểu cảm khóc mếu của bé Sunny - con gái đầu lòng của hai người.

"Cười xỉu", Ngọc Lan chú thích.

Bài đăng này cũng nhanh chóng khiến nhiều người hâm mộ thích thú, tương tác. Không ít người nhận xét hình ảnh "cha nào con nấy" và khen ngợi sự dễ thương của hai bố con. Tiền đạo sinh năm 2003 cũng bình luận bên dưới: "Sunny không có nói bậy giống ba nha".

Ngay khi trở về phòng thay đồ sau chiến thắng trên sân Rajamangala, Thanh Nhàn cũng nhanh chóng gọi video chia sẻ niềm vui với vợ con ở quê nhà. Trong khi đó, Ngọc Lan cùng con gái hòa vào dòng người "đi bão" ăn mừng chiến thắng của đội tuyển.

Thanh Nhàn lập gia đình ở tuổi 21 và hiện là bố của một bé gái đáng yêu. Ảnh: Nguyễn Thanh Nhàn/Facebook.

Thanh Nhàn và Ngọc Lan về chung một nhà vào tháng 10/2024 sau khoảng 2 năm hẹn hò. Đầu năm nay, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng, đặt nick name là Sunny.

Trên trang cá nhân, tiền đạo 22 tuổi thường xuyên chia sẻ hình ảnh vợ con, dành lời có cánh cho bà xã. Anh luôn tranh thủ thời gian được nghỉ phép về thăm gia đình, cùng vợ con đi du lịch.

Hiện, Ngọc Lan và con gái vẫn sinh sống tại Tây Ninh. Nàng WAG sinh năm 2004 làm mẫu ảnh, kinh doanh online và trở thành hậu phương vững chắc cho chồng yên tâm thi đấu.