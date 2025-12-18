Dân mạng thán phục 'ma thuật' của HLV Kim Sang-sik

Dẫn dắt tuyển U22 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục trước U22 Thái Lan, HLV Kim Sang-sik nhận "mưa lời khen" trên mạng xã hội.

HLV Kim Sang-sik dẫn dắt tuyển U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33. Ảnh: Duy Hiệu.

Tối 18/12, đội tuyển U22 Việt Nam giành huy chương vàng nội dung bóng đá nam tại SEA Games 33 bằng cú lội ngược dòng nghẹt thở trước U22 Thái Lan trên sân Rajamangala.

Cụ thể sau hiệp một, các cầu thủ áo đỏ rơi vào tình thế khó khăn khi bị dẫn trước 2-0. Tuy nhiên khi bước vào hiệp hai chưa lâu, U22 Việt Nam nhanh chóng san bằng tỷ số với bàn thắng liên tiếp của Đình Bắc và pha đốt lưới nhà của cầu thủ Thái Lan do sự ép sát của Lý Đức.

Mọi thứ như vỡ oà khi ở phút thứ 6 của hiệp phụ thứ nhất, U22 Việt Nam vượt lên dẫn 3-2 sau pha đá bồi của Thanh Nhàn và thành công duy trì tỷ số này tới cuối cùng.

Sau trận đấu, mạng xã hội Việt Nam bùng nổ với các bài đăng ăn mừng chiến thắng. Bên cạnh khen ngợi màn thể hiện xuất sắc của các cầu thủ, không ít người hâm mộ còn thán phục tài cầm quân của HLV Kim Sang-sik.

"Không hiểu sau hiệp một, HLV Kim Sang-sik nói gì mà các cầu thủ lên tinh thần tốt quá, khâm phục ông", "Chiến thuật thi đấu của huấn luyện viên quá tuyệt vời, những lựa chọn thay người chính xác" hay "HLV Kim Sang-sik đã tạo nên điều kỳ diệu, từ 0-2 thành 3-2, không thể tin được" là những bình luận khen ngợi của dân mạng.

Loạt ảnh chế của dân mạng thán phục tài cầm quân của huấn luyện viên người Hàn Quốc. Ảnh: Troll bóng đá.

Đặc biệt, nhiều người hâm mộ cảm thán tài năng của vị huấn luyện viên bằng câu chơi chữ với tên ông: "Kim Sang-sik có dark magic" (tạm dịch: Kim Sang-sik có ma thuật đen).

Với tấm huy chương vàng SEA Games 33 trên đất Thái Lan, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng chính thức lập hat-trick danh hiệu kể từ khi dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam. Trước đó, ông cùng các học trò lên ngôi tại ASEAN Cup 2024 và giải U23 Đông Nam Á 2025.

Với thành tích này, ông Kim Sang-sik cũng mở ra hành trình vô tiền khoáng hậu, ghi dấu ấn tên tuổi trong lịch sử bóng đá Việt Nam.