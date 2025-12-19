Căn nhà 20 m2 của cô gái '3 đời ở phố cổ'
Nhiều người hình dung phố cổ là nơi sống của những gia đình giàu có, sung túc. Tuy nhiên, cuộc sống của gia đình Lan Linh vẫn xoay quanh những lo toan thường nhật.
Quang Hải hòa vào dòng người "đi bão", ăn mừng cực sung sau chiến thắng của U22 Việt Nam
Nhiều người hình dung phố cổ là nơi sống của những gia đình giàu có, sung túc. Tuy nhiên, cuộc sống của gia đình Lan Linh vẫn xoay quanh những lo toan thường nhật.
Đoạn video ghi cảnh một con chuột bò lên khay đựng thức ăn, thản nhiên gặm rau trong tủ bánh mì bán ở ngoài đường khiến nhiều người sợ hãi.
Xuất hiện trên khán đài cổ vũ, ngôi sao cầu lông Phạm Hồng Nam gây chú ý, được khán giả Thái Lan đồng loạt "truy tìm info".
Chiều 14/12 xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại km 124+300 Quốc lộ 6, đoạn qua xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, khiến 3 người tử vong.
Sáng 15/12, khu vực sạt lở nghiêm trọng ở đèo Thung Khe trên Quốc lộ 6 (tỉnh Phú Thọ) tạm thời được thông xe, nhưng các phương tiện vẫn di chuyển chậm để đảm bảo an toàn.
Một sự cố nhỏ trong chuyến tham quan TP.HCM đã để lại ấn tượng lớn với nữ du khách Thái Lan, khi chiếc điện thoại để quên trên taxi được tài xế chủ động tìm và trao trả lại.
Vừa về đến nhà, Thuỳ Dương (12 tuổi) liền xuống xe và bắt nhịp theo điệu nhảy quen thuộc của ba. Hai cha con cứ thế khoác vai nhau lắc lư từ cổng vào đến nhà.
Clip ghi cảnh ôtô lao vào mép bùng binh rồi bật tung giữa không trung đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội Việt Nam, nhưng thực tế đây là vụ tai nạn xảy ra ở Romania.
Trong lễ cưới hôm 29/11, gia đình chú rể Hàn Quốc mặc áo dài, ngồi xích lô theo nghi thức Việt. Chuyện tình của Linh và Sangjik là hành trình của sự chân thành, bền bỉ và tình yêu được nuôi bằng những điều nhỏ nhất.
Bắt gặp nhóm học sinh Việt Nam trên đường phố TP.HCM, bố con ông Alan được chào đón, thân thiện làm quen.