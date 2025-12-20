Ronaldo làm gì để có body 'nét như tạc tượng' ở tuổi 40?

Ở tuổi 40, ngôi sao người Bồ Đào Nha được nhận xét có thể trạng như một người mới 28 tuổi, với cơ bắp nổi rõ hiếm thấy.

Thân hình vạm vỡ của Cristiano Ronaldo ở tuổi 40.

Hôm 19/12, Cristiano Ronaldo gây chú ý khi khoe body "nét như tạc tượng" trong ảnh chụp ngay sau khi xông hơi. Điều đáng chú ý là cơ thể anh gần như không đổ mồ hôi, theo Daily Mail.

Theo truyền thông quốc tế, bí quyết của Ronaldo nằm ở cường độ tập luyện rất cao và chế độ ăn uống nghiêm ngặt. Cầu thủ đang khoác áo Al-Nassr tập luyện tới 3-4 tiếng/ngày và chia khẩu phần ăn thành 6 "bữa nhỏ", thay vì chỉ ăn sáng - trưa - tối như thông thường.

Ronaldo nổi tiếng yêu thích xông hơi và tắm nước đá. Có thời điểm, anh sử dụng các phương pháp phục hồi này vào lúc 2h sáng để giúp cơ thể hồi phục nhanh hơn. Việc này được cho là đã trở thành thói quen của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Mục tiêu lớn nhất của Ronaldo là duy trì thể trạng tốt nhất để kéo dài sự nghiệp và chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng. Trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan hồi tháng trước, anh thừa nhận mình có thể còn thi đấu thêm "một hoặc hai năm" nữa trước khi giải nghệ.

Cristiano Ronaldo đến phòng gym 5 lần/tuần.

Theo số liệu gần nhất, tỷ lệ mỡ cơ thể của Ronaldo chỉ khoảng 7%. Trong khi đó, các cầu thủ Ngoại hạng Anh thường được yêu cầu duy trì mức 8-12%.

Bên cạnh các buổi tập cùng CLB, Ronaldo xây dựng giáo án tập riêng. Anh tập pilates, bơi lội thường xuyên và đến phòng gym 5 lần/tuần. Mỗi buổi tập bao gồm 25-30 phút cardio, các bài chạy nước rút cường độ cao và tập tạ để tăng sức mạnh cơ bắp.

Về dinh dưỡng, Ronaldo ưu tiên thực phẩm giàu dưỡng chất như bơ, cá tươi, thịt gà, loại thực phẩm mà anh từng gọi là "kỳ diệu" cho sức khỏe. Rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt như quinoa và trái cây tươi luôn có trong thực đơn hàng ngày.

Món ăn yêu thích của anh được đồng đội tiết lộ là Bacalhau à Brás - món truyền thống của Bồ Đào Nha gồm trứng, khoai tây chiên và cá tuyết muối. Tuy nhiên, Ronaldo tuyệt đối tránh đồ uống có đường.

Ngôi sao 40 tuổi ngủ tổng cộng khoảng 7,5 tiếng/ngày, nhưng theo cách rất khác thường. Thay vì ngủ một giấc dài, anh chia thành 5 giấc ngủ ngắn, mỗi giấc khoảng 90 phút. Cách ngủ này được gọi là "ngủ đa pha", vốn phổ biến ở trẻ nhỏ.

Một số nghiên cứu cho rằng ngủ trưa 90 phút có thể giúp phản xạ nhanh hơn, trong khi nhiều nhà khoa học khác nhận định phương pháp này chưa có bằng chứng vượt trội so với giấc ngủ truyền thống. Dù vậy, Ronaldo được cho là tin tưởng lý thuyết của chuyên gia giấc ngủ thể thao Nick Littlehales - người từng làm việc với anh thời còn ở Real Madrid.

Ronaldo từng chia sẻ: "Ngủ đúng cách rất quan trọng để tập luyện hiệu quả. Giấc ngủ giúp cơ bắp phục hồi, điều đó cực kỳ cần thiết".

Ngoài ra, Ronaldo còn là người hâm mộ liệu pháp áp lạnh (cryotherapy) suốt hơn 10 năm qua. Khi trở lại Manchester United năm 2021, anh được cho là đã mang về nhà một buồng áp lạnh trị giá khoảng 50.000 bảng Anh (gần 67.000 USD ). Phương pháp này sử dụng khí nitơ lỏng để hạ nhiệt độ không khí xuống mức âm sâu, giúp giảm viêm và sưng chấn thương bằng cách kích thích tuần hoàn máu.

Nhờ kỷ luật thép trong sinh hoạt, tập luyện và ăn uống, Cristiano Ronaldo vẫn duy trì được thể trạng đáng kinh ngạc ở tuổi 40.