Cơ bụng 'nét căng' của các cầu thủ U22 Việt Nam

Sinh ra tại Tây Ninh, anh sớm trúng tuyển vào Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF từ năm 10 tuổi. Tại đây, Thanh Nhàn được cựu HLV Philippe Troussier chú ý sau màn trình diễn nổi bật ở giải U17 Quốc gia 2019. Năm 2020, anh góp công lớn giúp PVF vô địch U17 Quốc gia với 5 bàn thắng. Sau đó, Thanh Nhàn hai lần giành danh hiệu Vua phá lưới giải hạng Nhất vào các năm 2022 và 2023, đồng thời để lại dấu ấn mỗi lần được gọi lên các cấp đội tuyển. Ảnh: Nguyễn Thanh Nhàn/Facebook.