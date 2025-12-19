Cơ bụng 'nét căng' của các cầu thủ U22 Việt Nam

|
Tối 18/12, U22 Việt Nam tạo nên màn lội ngược dòng kịch tính trước U22 Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33, qua đó giành tấm HCV đầy cảm xúc trên sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Trong suốt trận, Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004) để lại dấu ấn đậm nét khi anh liên tục gây sức ép lên hàng thủ đối phương và góp công lớn vào chiến thắng chung cuộc của các "chiến binh sao vàng". Ảnh: Duy Hiệu.
|
Đình Bắc thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội, thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh. Trước thềm giải đấu, anh chủ động xin HLV Mano Polking cho rời CLB Công an Hà Nội để tập trung sớm cùng U22 Việt Nam. Quyết định dứt khoát ấy đã mang lại "quả ngọt" khi Đình Bắc cùng đồng đội giành HCV SEA Games, còn bản thân anh có tới 3 lần được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận. Ảnh: Nguyễn Đình Bắc/Facebook.
|
Không chỉ gây ấn tượng bằng phong độ thi đấu, Đình Bắc còn là cái tên "hút fan" trên mạng xã hội nhờ ngoại hình sáng, chiều cao 1,80 m cùng phong thái tự tin. Chân sút quê Nghệ An có thân hình săn chắc với cơ bụng 6 múi - kết quả sau nhiều năm tập luyện, theo đuổi thể thao chuyên nghiệp. Ảnh: Nguyễn Đình Bắc/Facebook.
|
Trong hiệp phụ, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn trở thành tâm điểm khi tung cú dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm ở phút 96, nâng tỷ số lên 3-2 cho U22 Việt Nam. Ngay sau bàn thắng mang tính bước ngoặt, Thanh Nhàn cởi áo ăn mừng, để lộ cơ bụng 6 múi săn chắc. Ảnh: Minh Chiến.
|
Sinh ra tại Tây Ninh, anh sớm trúng tuyển vào Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF từ năm 10 tuổi. Tại đây, Thanh Nhàn được cựu HLV Philippe Troussier chú ý sau màn trình diễn nổi bật ở giải U17 Quốc gia 2019. Năm 2020, anh góp công lớn giúp PVF vô địch U17 Quốc gia với 5 bàn thắng. Sau đó, Thanh Nhàn hai lần giành danh hiệu Vua phá lưới giải hạng Nhất vào các năm 2022 và 2023, đồng thời để lại dấu ấn mỗi lần được gọi lên các cấp đội tuyển. Ảnh: Nguyễn Thanh Nhàn/Facebook.
|
Không kém cạnh đồng đội, Lê Văn Thuận cũng khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" với vóc dáng săn chắc, không ít lần vén áo để lộ cơ bụng "nét căng" trên sân. Trong trận chung kết, chính Văn Thuận là người dứt điểm từ trung tâm vòng cấm buộc thủ môn Sorawat phải cản phá, tạo điều kiện để Thanh Nhàn băng vào đá bồi, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2. Ảnh: Duy Hiệu.
|
Trước đó vài ngày, Văn Thuận từng ghi dấu ấn đậm nét khi góp công mở tỷ số ở phút 89, giúp U22 Việt Nam đánh bại Philippines 2-0 tại bán kết. Sinh ngày 15/7/2006, quê Thanh Hóa, cao 1,76 m, Văn Thuận hiện thuộc biên chế CLB Đông Á Thanh Hóa. Tháng 6/2025, ở tuổi 18, anh lần đầu được triệu tập lên U23 Việt Nam và nhanh chóng tạo được niềm tin nơi HLV Kim Sang-sik nhờ lối chơi xông xáo. Ảnh: Lê Văn Thuận/Facebook.
|
Trái ngược với hình ảnh bùng nổ trên sân, Văn Thuận ngoài đời khá kín tiếng. Trên trang cá nhân, anh hiếm khi chia sẻ về cuộc sống riêng, chủ yếu xuất hiện qua những lần được bạn bè gắn thẻ trong các buổi ăn uống, tụ tập đơn giản. Ảnh: Tân Bull/Facebook.
|
Phạm Lý Đức tiếp tục trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều sau trận chung kết. Trong bàn gỡ hòa 2-2, trung vệ này gây sức ép trực diện khiến hậu vệ Waris của Thái Lan lúng túng phản lưới nhà. Sau tình huống đó, Lý Đức chạy thẳng về phía ống kính để ăn mừng, khoảnh khắc nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của dân mạng. Ảnh: Duy Hiệu.
|
Sinh năm 2003, cao 1,82 m, quê Tây Ninh, Lý Đức trưởng thành từ Học viện Nutifood JMG và được đánh giá là một trong những trung vệ trẻ triển vọng của bóng đá Việt Nam. Năm 2023, anh gia nhập CLB Hoàng Anh Gia Lai, sau đó được cho CLB Bà Rịa - Vũng Tàu mượn để tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Đầu năm 2025, Lý Đức lần đầu được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên ĐT Việt Nam. Đến tháng 7/2025, anh cùng U23 Việt Nam đăng quang tại giải U23 Đông Nam Á. Ảnh: Phạm Lý Đức/Facebook.
|
Trên mạng xã hội, Lý Đức ghi điểm nhờ ngoại hình sáng, gương mặt điển trai cùng thân hình cơ bắp rắn rỏi. Anh thường chia sẻ hình ảnh đời thường như đi du lịch, gặp gỡ bạn bè hay những khoảnh khắc thư giãn ngoài sân cỏ. Mỗi bài đăng của trung vệ này đều thu hút hàng nghìn lượt yêu thích. Ảnh: Phạm Lý Đức/Facebook.
'Tuổi thơ dữ dội' của Bill Gates
Từng là đứa nhóc hợm hĩnh mà người ta không khỏi chán ghét, Bill Gates giờ đã trở thành một người lớn tuổi dễ mến. Trong cuốn đầu tiên Mã nguồn: Những năm tháng đầu đời của tôi trong bộ ba hồi ký (tác giả dự kiến), ông kể lại 2 thập kỷ đầu tiên đời mình, từ lúc lọt lòng năm 1955 đến khi thành lập hãng công nghệ Microsoft và thỏa thuận cung cấp một phiên bản ngôn ngữ lập trình Basic cho Apple Computer vào năm 1977.