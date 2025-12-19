Khoảnh khắc 'phải chịu' và loạt biểu cảm hài hước của U22 Việt Nam

|
Tối 18/12, các cầu thủ của tuyển U22 Việt Nam đã đưa hàng triệu người hâm mộ nước nhà đi trên một chuyến "tàu lượn cảm xúc". Từ nỗi lo lắng khi đội nhà bị U22 Thái Lan dẫn trước 2-0 sau hiệp một, cảm xúc của khán giả bùng nổ khi "Những chiến binh sao vàng" liên tục rút ngắn tỉ số, và cuối cùng là chiến thắng 3-2, lên ngôi vô địch bóng đá nam SEA Games 33. Sau những giây phút căng não, niềm vui vỡ òa trên "chảo lửa" Rajamangala khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Hình ảnh tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đội mũ cối ăn mừng - hình ảnh đậm chất Việt Nam - khiến người xem nước nhà xúc động, tự hào.
|
Sau trận đấu, tiền đạo sinh năm 2004 cũng trở thành nguồn cảm hứng chế "meme" với khoảnh khắc tranh luận với cầu thủ mang áo số 16 của "Voi chiến". Biểu cảm "thách thức" của Đình Bắc khiến người xem bật cười. Trên nhiều diễn đàn, hình ảnh của anh được chế lại với nhiều lời thoại hài hước.
|
"Việt Nam thắng đấy, phải làm sao ạ? Phải chịu", "Biểu cảm của Đình Bắc y như nhân viên lương 5 triệu bị đòi đạt doanh số 100 tỷ ấy", "Đội bạn khó chịu mà không làm gì được"... là những bình luận hài hước lan truyền.
|
Đình Bắc mang về quả đá phạt 11 m và tự mình thực hiện thành công, giúp U22 Việt Nam rút ngắn tỉ số ở đầu hiệp 2. Anh cũng là "đầu kéo" xốc lại tâm lý, nâng cao tinh thần chiến đấu cho toàn đội. Sau pha ghi bàn, anh có khoảnh khắc cực kỳ cảm xúc, hô lớn giúp đồng đội vực dậy khí thế.
|
Một trong những khoảnh khắc hài hước viral nhất sau chung kết bóng đá nam SEA Games 33 là khẩu hình miệng của Thanh Nhàn. Lúc đó, anh đang bày tỏ sững sờ khi chứng kiến thủ môn đối phương cản phá thành công cú sút tưởng chừng sẽ đem lại bàn thắng mười mươi cho tuyển Việt Nam. Ngay sau tình huống bỏ lỡ, biểu cảm của tiền đạo sinh năm 2003, với khẩu hình miệng đầy thất vọng, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành hình ảnh biểu trưng cho cảm xúc nghẹt thở của trận đấu.
|
Lê Văn Thuận, tiền vệ sinh năm 2006, có lẽ là người có những biểu cảm ấn tượng nhất theo từng diễn biến của trận đấu. Anh chàng mang áo số 10 ôm đầu, vẻ mặt thất thần khi chứng kiến từng pha ghi bàn của đối thủ hay sơ suất của đội mình.
|
Khoảnh khắc Lê Văn Thuận vén áo đấu, để lộ cơ bụng sáu múi săn chắc.
|
Tiền vệ 19 tuổi không kìm được xúc động, bật khóc vì hạnh phúc khi cùng đồng đội giành được chiến thắng sau những giây phút nghẹt thở. Lê Văn Thuận hiện thuộc biên chế của Đông Á Thanh Hóa. Vào tháng 6/2025, ở tuổi 18, anh lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam và thể hiện năng lực nổi trội, được HLV Kim Sang-sik đặt niềm tin.
Chiến thắng của U22 Việt Nam tại chung kết bóng đá nam SEA Games là cú lội ngược dòng ngoạn mục. Niềm vui và cảm xúc vỡ òa nhân lên gấp nhiều lần khi đây là lần thứ hai trong một năm, thầy trò HLV người Hàn Quốc Kim Sang-sik đánh bại Thái Lan ngay trên chảo lửa Rajamangala.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.