Khoảnh khắc 'phải chịu' và loạt biểu cảm hài hước của U22 Việt Nam

Tối 18/12, các cầu thủ của tuyển U22 Việt Nam đã đưa hàng triệu người hâm mộ nước nhà đi trên một chuyến "tàu lượn cảm xúc". Từ nỗi lo lắng khi đội nhà bị U22 Thái Lan dẫn trước 2-0 sau hiệp một, cảm xúc của khán giả bùng nổ khi "Những chiến binh sao vàng" liên tục rút ngắn tỉ số, và cuối cùng là chiến thắng 3-2, lên ngôi vô địch bóng đá nam SEA Games 33. Sau những giây phút căng não, niềm vui vỡ òa trên "chảo lửa" Rajamangala khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Hình ảnh tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đội mũ cối ăn mừng - hình ảnh đậm chất Việt Nam - khiến người xem nước nhà xúc động, tự hào.