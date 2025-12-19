Điều ít biết thú vị về thủ môn cao 1,91 m của U22 Việt Nam

Tối 18/12, thủ môn Trần Trung Kiên (sinh năm 2003) đã chiến đấu hết mình, góp công lớn cho chiến thắng cuối cùng của đội tuyển U22 Việt Nam trước chủ nhà Thái Lan tại trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33. Bên cạnh phong độ thi đấu ấn tượng, loạt ảnh "visual bùng nổ" cùng chiều cao nổi bật của nam thủ thành cũng nhận về nhiều lời khen, liên tục được chia sẻ. Trung Kiên nổi tiếng với chiều cao 1,91 m, cao hơn cả những đàn anh nổi tiếng như Đặng Văn Lâm hay Trần Đình Triệu. Anh hiện thuộc biên chế của CLB Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Duy Hiệu.