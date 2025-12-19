Điều ít biết thú vị về thủ môn cao 1,91 m của U22 Việt Nam

|
Tối 18/12, thủ môn Trần Trung Kiên (sinh năm 2003) đã chiến đấu hết mình, góp công lớn cho chiến thắng cuối cùng của đội tuyển U22 Việt Nam trước chủ nhà Thái Lan tại trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33. Bên cạnh phong độ thi đấu ấn tượng, loạt ảnh "visual bùng nổ" cùng chiều cao nổi bật của nam thủ thành cũng nhận về nhiều lời khen, liên tục được chia sẻ. Trung Kiên nổi tiếng với chiều cao 1,91 m, cao hơn cả những đàn anh nổi tiếng như Đặng Văn Lâm hay Trần Đình Triệu. Anh hiện thuộc biên chế của CLB Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Duy Hiệu.
|
Trần Trung Kiên được đánh giá là một trong những ngôi sao bóng đá kín tiếng trên mạng xã hội, với số lượng bài đăng công khai ít ỏi dù gây sốt suốt nhiều năm qua. Theo dõi các cuộc phỏng vấn truyền thông hay cách Trung Kiên đối đáp với bạn bè, đồng đội trên mạng, nhiều người bất ngờ khi nhận ra thủ thành 22 tuổi "hài ngầm". Trả lời phỏng vấn sau chiến thắng đêm 18/12, Trung Kiên hài hước đề nghị phóng viên cầm thử huy chương vàng và khoe "nặng lắm". Ảnh: Minh Chiến.
|
Thủ thành quê Hưng Yên còn được nhận xét là "mỏ hỗn" khi bình luận trên mạng xã hội. Khác với nụ cười hiền lành và có phần bẽn lẽn, anh chàng sẵn sàng "đốp chát" với bạn bè dưới các bài đăng. Trong một bài đăng của Trung Kiên vào đầu tháng 12 khi sang Thái Lan tham dự SEA Games, đồng đội Nguyễn Nhật Minh hỏi "Sao bạn không đăng ảnh có tôi nữa?", anh đáp "nhìn lại mình đi". Ảnh: Minh Chiến.
|
Với tính cách vui nhộn và thường xuyên trêu đùa mọi người, Trung Kiên chiếm được cảm tình của số đông cầu thủ cùng đội bóng và các đàn anh trong tuyển quốc gia. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, Hoàng Đức thường xuyên gọi Trung Kiên là "my gu" (tạm dịch: gu của tôi"), trong khi trung vệ Duy Mạnh liên tục bình luận khen ngợi trước phong độ của "người gác đền" Gen Z. Ảnh: Duy Hiệu.
|
Trung Kiên có tình bạn thân thiết với cầu thủ đồng niên Phạm Lý Đức. Cả hai thường xuyên pha trò, trêu chọc nhau mỗi khi tập trung đội tuyển. Cả hai cùng trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai và có thời gian dài sát cánh trước khi Lý Đức đầu quân cho Công an Hà Nội vào tháng 7 năm nay. Ảnh: Duy Hiệu
|
Dù ít khi đăng ảnh chụp chung, đôi bạn thân thường xuyên tương tác dưới các bài đăng trên mạng xã hội. Trong khi Trung Kiên được ví là "lá chắn thép" trước khung thành, Lý Đức cũng nổi tiếng là "trung vệ thép" với lối đá mạnh mẽ, chắc chắn, khả năng không chiến vượt trội. Ảnh: Phạm Lý Đức/Facebook.
|
Với chiều cao nổi trội và phong độ thi đấu chắc chắn, Trần Trung Kiên liên tục được HLV Kim Sang-sik tin tưởng giao nhiệm vụ bắt chính tại các giải đấu lớn. Năm ngoái, Trung Kiên giành danh hiệu Thủ môn Xuất sắc nhất tại giải Vô địch U21 quốc gia. Hồi tháng 7, anh đã cùng U23 Việt Nam nâng cúp chiến thắng tại giải U23 Đông Nam Á, tổ chức ở sân Bung Karno (Indonesia). Ảnh: Duy Hiệu.
