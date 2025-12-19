Tin nhắn 'gây bão' của thủ môn cao 1,91 m với TikToker triệu fan

Cùng đồng đội giành huy chương vàng SEA Games 33, thủ môn Trần Trung Kiên khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ niềm vui với "thần tượng" là TikToker Tina Thảo Thi.

Thủ môn Trần Trung Kiên có màn thể hiện tốt tại chung kết bóng đá nam SEA Games 33. Ảnh: Duy Hiệu.

Tối 18/12, mạng xã hội Việt bùng nổ với chiến thắng của tuyển U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan trong trận chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games 33.

Sau trận đấu, hàng loạt cầu thủ hào hứng chia sẻ niềm vui trên trang cá nhân bằng những khoảnh khắc đáng nhớ.

Trong khi đó, thủ môn Trần Trung Kiên, nhân tố góp công không nhỏ trong trậu đấu, khiến nhiều người hâm mộ bật cười khi nhắn tin "khoe" huy chương vàng với TikToker Tina Thảo Thi.

Trong bức ảnh chụp đoạn tin nhắn được Tina Thảo Thi chia sẻ trên fanpage, Trung Kiên viết: "Em hâm mộ chị Tina quá. Vui quá". Khi được hỏi có tham gia trận đấu này, nam thủ thành "dỗi", gửi luôn bức ảnh chụp cùng tấm huy chương vàng để chứng minh.

Trung Kiên check-in cùng tấm huy chương vàng trong bức ảnh gửi Tina Thảo Thi. Ảnh: Tina Thảo Thi/Facebook.

Khoảnh khắc đáng yêu và mối liên hệ bất ngờ giữa Trung Kiên và Tina Thảo Thi cũng khiến nhiều dân mạng thích thú. Nam TikToker cũng bày tỏ niềm vui khi được thủ thành U22 Việt Nam yêu mến.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Đăng Khôi - trợ lý Tina Thảo Thi - cho biết thực ra anh là người trực tiếp nhắn tin với thủ môn Trung Kiên trong hình ảnh được chia sẻ bởi là một trong những người quản lý fanpage.

"Thực ra tôi biết Trung Kiên khá lâu rồi vì ở cùng quê. Tôi cũng rất vui khi Kiên chia sẻ bản thân hâm mộ Tina Thảo Thi", nam quản lý cho hay.

Rạng sáng 19/12, Trung Kiên cũng cập nhật hình ảnh ăn mừng trên Facebook cá nhân. "Nói gì nữa bây giờ Việt Nam tôi ơi", anh chú thích hạnh phúc.

Trong trận chung kết nghẹt thở trên sân Rajamangala, Trung Kiên là người trấn giữ khung thành bên phía U22 Việt Nam.

Dù có những phán đoán chính xác, thậm chí có khoảnh khắc chạm được tay vào bóng, anh không thể cản phá 2 pha ghi bàn của đối thủ trong hiệp một. Dù vậy, màn thể hiện của nam thủ thành trong trận đấu vẫn được đánh giá cao.

Tina Thảo Thi (tên thật: Nguyễn Tiến Thịnh, sinh năm 1998) là TikToker nổi tiếng với 4,7 triệu người theo dõi. Anh nổi lên với series "review ngôi sao" cùng nhiều video giao lưu các nghệ sĩ như Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm, BB Trần... Thời gian qua, anh thực hiện nhiều video giúp đỡ người già gặp khó khăn đồng thời tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ người dân vùng lũ.