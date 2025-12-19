Đêm không ngủ của người hâm mộ bóng đá Việt Nam

Tối 18/12, đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam đã có màn đối đầu nảy lửa với tuyển Thái Lan ở chung kết SEA Games 33, diễn ra trên sân Rajạmangala (Bangkok). Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, xác nhận chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik, cảm xúc của người hâm mộ tại Việt Nam vỡ oà. Từ phố đi bộ Nguyễn Huệ, điểm tập trung theo dõi trận đấu ở đường Lê Lợi (phường Sài Gòn, TP.HCM) đến phố Huế, đường Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội), người hâm mộ ôm lấy nhau, trên tay là lá cờ đỏ sao vàng, reo hò trong niềm hạnh phúc khó tả. Hình ảnh chụp khung cảnh rợp cờ đỏ ở phố Huế lúc 23h ngày 18/12. Ảnh: Việt Hà.