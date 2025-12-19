Đêm không ngủ của người hâm mộ bóng đá Việt Nam

|
Tối 18/12, đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam đã có màn đối đầu nảy lửa với tuyển Thái Lan ở chung kết SEA Games 33, diễn ra trên sân Rajạmangala (Bangkok). Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, xác nhận chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik, cảm xúc của người hâm mộ tại Việt Nam vỡ oà. Từ phố đi bộ Nguyễn Huệ, điểm tập trung theo dõi trận đấu ở đường Lê Lợi (phường Sài Gòn, TP.HCM) đến phố Huế, đường Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội), người hâm mộ ôm lấy nhau, trên tay là lá cờ đỏ sao vàng, reo hò trong niềm hạnh phúc khó tả. Hình ảnh chụp khung cảnh rợp cờ đỏ ở phố Huế lúc 23h ngày 18/12. Ảnh: Việt Hà.
Đám đông yêu thể thao tập trung tại đường Lê Lợi (TP.HCM) theo dõi trận chung kết qua màn hình LED và hét lên vì sung sướng, chụp ảnh cùng nhau khi tuyển Việt Nam chiến thắng 3-2 trước Thái Lan. Khi các cầu thủ Việt Nam đứng vững trước sức ép nghẹt thở, phòng ngự quả cảm và tận dụng khoảnh khắc quyết định để ghi bàn, người xem như nín thở theo từng nhịp bóng lăn, từng pha tranh chấp. Hình ảnh chụp dòng người tụ tập xem trận bóng qua màn hình LED, đặt trên đường Lê Lợi (TP.HCM) lúc 19h. Ảnh: Hoài Bảo.
|
Trong không khí ăn mừng chiến thắng, dòng người mang cờ đỏ sao vàng nối đuôi đổ ra phố, "đi bão" với tiếng kèn, tiếng trống vang lên không dứt. Hình ảnh chụp người dân tại nút giao Đê La Thành, Cầu Giấy (Hà Nội) lúc 23h05. Ảnh: Trần Hiền.
|
Ghi nhận của phóng viên, tại một số tuyến phố đi bộ và khu vực trung tâm, nhiều bạn trẻ xuất hiện trong trang phục cosplay, hóa thân thành các nhân vật hoạt hình, siêu anh hùng hoặc mặc áo đấu đội tuyển kết hợp phụ kiện sáng tạo. Những màn hóa trang độc đáo nhanh chóng thu hút sự chú ý, trở thành điểm nhấn thú vị giữa dòng người ăn mừng, đồng thời được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Ngoài ra, tiếng hô "Việt Nam vô địch" vang lên không ngớt. Hình ảnh chụp phố Ngô Quyền (Hà Nội) lúc 23h23 ngày 18/12. Ảnh: Trần Hiền.
|
Hàng nghìn người dân ăn mừng chiến thắng trước Nhà hát Lớn (Hà Nội) lúc 23h50 ngày 18/12. Ảnh: Trần Hiền.
|
Dòng người tận hưởng không khí Giáng sinh tại Nhà thờ Đức Bà (TP.HCM), đồng thời mừng chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam. Các cổ động viên sẵn sàng cho một đêm "đi bão" không ngủ, vui vì được hòa mình trong "biển người vui như Tết". Ảnh: Khương Nguyễn.
|
Một thanh niên cầm thú bông hình con gà, vui mừng đập tay người "đi bão" chiều ngược lại sau chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại một góc phố Ngô Quyền lúc 23h23 ngày 18/12. Ảnh: Trần Hiền.
|
Một số du khách nước ngoài cũng chung vui cùng người dân Việt Nam và không quên ghi lại khoảnh khắc hiếm thấy này. Hình ảnh chụp tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) lúc nửa đêm. Ảnh: Hoài Bảo.
|
Dù không khí ăn mừng cuồng nhiệt, trật tự đô thị nhìn chung vẫn được đảm bảo. Tại nhiều ngã tư lớn, người dân vẫn dừng xe chấp hành tín hiệu đèn đỏ, nhường đường cho các phương tiện khác. Hình ảnh chụp đoàn người "đi bão" đứng chờ đèn đỏ từ trên cao tại Vành đai 1, đường Đại Cồ Việt (Hà Nội) lúc 0h ngày 19/12. Ảnh: Việt Hà.
|
Trung tâm điều khiển giao thông, hệ thống camera AI tại Hà Nội vẫn hoạt động tích cực 24/24, giám sát vấn đề đi lại của người dân. Hình ảnh chụp lúc 23h23 ngày 18/12. Ảnh: Việt Hà.
|
Trong khi đó, hình ảnh chụp lúc 23h06 tại đường Lê Duẩn (TP.HCM) cho thấy lực lượng công an, cảnh sát giao thông túc trực xuyên đêm để điều tiết giao thông, nhắc nhở người dân không phóng nhanh, lạng lách, đảm bảo an toàn cho các đoàn người diễu hành tự phát. Ảnh: Khương Nguyễn.
|
Hình ảnh chụp trên cao Vành đai 1, đường Đại Cồ Việt (Hà Nội) lúc 0h ngày 19/12 cho thấy dòng người ăn mừng nối dài qua các tuyến đường. Ảnh: Việt Hà.
