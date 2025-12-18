Khoảnh khắc viral của Đình Bắc, Thanh Nhàn ở chung kết SEA Games 33

Cơ bụng sáu múi của Thanh Nhàn khi mừng bàn thắng quyết định hay biểu cảm hài hước của Đình Bắc khi tranh luận với đội bạn khiến dân mạng thích thú.

Cơ bụng sáu múi của Thanh Nhàn gây sốt.

Tối 18/12, đội tuyển U22 Việt Nam đã giành chiến thắng ngược dòng 3-2 trước chủ nhà Thái Lan trong khuôn khổ chung kết bóng đá nam SEA Games 33.

Trong hiệp phụ thứ nhất của trận đấu, Nguyễn Thanh Nhàn ghi bàn thắng quan trọng, giúp đội tuyển U22 Việt Nam nâng tỉ số lên 3-2 trước đối thủ Thái Lan.

Sau pha ghi bàn ngoạn mục, tiền đạo sinh năm 2003 đã có màn cởi áo ăn mừng đầy cảm xúc. Hình ảnh ăn mừng của anh cùng các đồng đội khiến người hâm mộ Việt phấn khích.

Trong khoảnh khắc vỡ òa, sự chú ý của người hâm mộ tập trung vào cơ bụng sáu múi của tiền đạo Thanh Nhàn. Những khoảnh khắc được chụp lan truyền khắp mạng xã hội.

"Đã trai đẹp ghi bạn lại còn sáu múi, Thanh Nhàn quá tuyệt", "Việt Nam vô địch, Thanh Nhàn 10 điểm", "Cầu thủ Việt toàn cực phẩm thế này, thật sự xứng đáng để theo dõi không bỏ sót phút nào" - dân mạng hài hước bình luận.

Trước đó ít phút, tiền đạo mang áo số 22 khiến người hâm mộ thích thú khi có khẩu hình miệng bày tỏ sự nuối tiếc trước pha bóng của đồng đội.

Biểu cảm hài hước của Đình Bắc.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cũng có phong độ ấn tượng, giúp đội tuyển nước nhà có màn thắng mở tỷ số đầu tiên, cũng là người góp công lớn cho chiến thắng thuyết phục của các chiến binh sao vàng.

Bên cạnh phần thi đấu lăn xả, khoảnh khắc nam tiền đạo tranh luận với cầu thủ mang áo số 16 của U22 Thái Lan cũng viral khắp mạng xã hội. Dáng đứng khom nhẹ, tay chắp sau lưng cùng biểu cảm có phần "thách thức" của anh chàng khiến người xem bật cười.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên với niềm vui vỡ òa của ban huấn luyện, cầu thủ và người hâm mộ có mặt tại Rajamangala.

Huấn luyện viên người Hàn Quốc Kim Sang-sik có lần thứ 2 liên tiếp hạ Thái Lan ngay trên sân khách ở một trận chung kết, sau chức vô địch ASEAN Cup hồi đầu năm. Bóng đá nam Việt Nam cũng khép lại năm 2025 như mơ với cú hat-trick vô địch khu vực ở cấp đội tuyển, U23 và U22.