'Hot girl eSports' Thái Lan gian lận đối diện án tù 3 năm?

Hàng loạt án phạt nặng chưa từng có dành cho tuyển thủ Liên Quân Warasin Naraphat sau bê bối gian lận rúng động SEA Games 33.

Warasin Naraphat bị RoV Esports cấm thi đấu trọn đời. Ảnh: Thaiger.

Liên quan đến bê bối gian lận trong nội dung Liên Quân nữ tại SEA Games 33, ngày 17/12, trang Dailynews.co.th cho biết các bên liên quan đã đồng loạt công bố án phạt chính thức đối với tuyển thủ Naphat Warasin (biệt danh Tokyogurl).

Garena ra quyết định cấm Tokyogurl tham gia mọi giải đấu Arena of Valor, hiệu lực từ ngày 16/12/2025. TALON TH, đội chủ quản của Tokyogurl, tuyên bố chấm dứt tư cách vận động viên của cô ngay lập tức. Trong khi đó, RoV Esports ban hành án cấm thi đấu suốt đời đối với tuyển thủ này.

Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan (TESF) xác nhận Tokyogurl đã vi phạm Điều 9.4.3 trong quy định kỹ thuật SEA Games, liên quan đến việc sử dụng phần mềm bên thứ ba hoặc can thiệp thiết bị thi đấu. Với mức độ nghiêm trọng, nữ tuyển thủ bị loại khỏi SEA Games 33, kéo theo quyết định rút toàn bộ đội tuyển RoV nữ Thái Lan khỏi giải đấu.

Có thể bị ngồi tù đến 3 năm

Theo Thaiger, hành vi sử dụng phần mềm hỗ trợ chơi game hoặc thiết bị chỉnh sửa được xếp vào nhóm vi phạm quy định thi đấu, thường chịu các hình thức kỷ luật thể thao như: truất quyền thi đấu, tước huy chương, cấm thi đấu.

Theo luật, hành vi gian lận vẫn có khả năng bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu thỏa mãn 2 đạo luật chính.

Thứ nhất là Luật Xúc tiến Thể thao Chuyên nghiệp (2013), phần về "dàn xếp tỷ số". Điều kiện bắt buộc là phải chứng minh được việc cho hoặc nhận lợi ích, như hối lộ, nhằm làm sai lệch kết quả thi đấu hoặc liên quan đến cá cược. Trong trường hợp chỉ sử dụng phần mềm để giành chiến thắng, không có bằng chứng dòng tiền hay sự can thiệp từ bên ngoài, thì rất khó cấu thành tội danh theo luật này.

Naphat Warasin có thể xét vào tội lừa đảo, với mức phạt tù lên đến 3 năm. Ảnh: Dailynews.

Thứ hai là Luật Tội phạm Máy tính. Cơ quan chức năng cần chứng minh có hành vi xâm nhập trái phép, tấn công máy chủ, hoặc can thiệp, làm hư hại dữ liệu của hệ thống thi đấu. Nếu chỉ cài đặt phần mềm bên thứ ba trên thiết bị cá nhân mà không tác động đến hệ thống trung tâm, thì chưa đủ căn cứ để khởi tố hình sự.

Tuy nhiên, luật sư nổi tiếng Thái Lan - Kaew (TS Montchai Jongkairattanakul) - cho biết hành vi gian lận nếu mang tính lừa dối, che giấu sự thật để giành chiến thắng hoặc huy chương, có thể không chỉ dừng ở kỷ luật thể thao.

Luật sư phân tích nếu một cá nhân cố ý lừa dối để chiếm đoạt lợi ích hoặc tài sản, như tiền thưởng hay huy chương, hành vi đó có thể cấu thành tội lừa đảo, với mức phạt tù lên đến 3 năm. Ông nhấn mạnh đây là quan điểm pháp lý cá nhân, dựa trên giả định có đủ bằng chứng về việc che giấu sai phạm để nhận thưởng.

Luật sư cũng cho rằng vụ việc này nghiêng về yếu tố "gian lận để thắng", thay vì "cố tình thua theo thỏa thuận", nên khả năng áp dụng Luật Xúc tiến Thể thao Chuyên nghiệp là không cao, mà gần hơn với tội lừa đảo đối với ban tổ chức hoặc công chúng.

Một điểm đặc biệt được luật sư Kaew nhấn mạnh là trách nhiệm của các thành viên còn lại trong đội. Theo ông, nếu có người biết hoặc nghi ngờ hành vi gian lận nhưng làm ngơ, không báo cáo với huấn luyện viên hay người có trách nhiệm, thì có thể bị coi là đồng phạm.

"Biết nhiều hay biết ít thì vẫn là biết", luật sư nhận định. Vì vậy, quyết định của TESF rút toàn bộ đội tuyển RoV nữ Thái Lan khỏi SEA Games 33 được đánh giá là động thái đúng và kịp thời, nhằm "ngăn rủi ro từ sớm". Nếu đội tiếp tục thi đấu và nhận huy chương, hành vi lừa đảo có thể bị coi là đã hoàn thành, kéo theo hậu quả pháp lý nghiêm trọng hơn.

Truy tìm người thi đấu hộ

Chủ tịch TESF Santih Lotthong cho biết ban tổ chức đã phát hiện dấu hiệu bất thường ngay từ thời điểm Tokyogurl bước vào bàn thi đấu, khi cô tự ý thao tác cài đặt trên thiết bị trước trận. Theo ông, eSports là môn thể thao để lại dấu vết kỹ thuật rõ ràng, mọi thao tác đăng nhập hay cài đặt đều có thể truy vết.

Trọng tài đã ghi nhận 2 tài khoản đăng nhập trong cùng một ứng dụng, đồng thời lưu giữ toàn bộ hình ảnh và dữ liệu làm bằng chứng.

Lý giải việc chỉ Tokyogurl bị kỷ luật cá nhân, ông Santih cho biết các tuyển thủ còn lại không sử dụng phần mềm cấm và không có hành vi tiếp tay. Tuy nhiên, để thể hiện trách nhiệm và danh dự quốc gia, toàn đội đã thống nhất xin rút khỏi giải.

Jomkhon Phumsinin, đội trưởng tuyển Liên Quân nữ Thái Lan, bật khóc sau trận thi đấu hôm 15/12.

Liên quan đến tình trạng sức khỏe của Tokyogurl sau trận đấu, Chủ tịch TESF cho hay tuyển thủ này đã được đưa tới bệnh viện trong tối 15/12. Kết luận ban đầu cho thấy không có tổn thương thần kinh, mà là vấn đề liên quan đến đường tiêu hóa.

Về nghi vấn có người thi đấu thay, ông Santih khẳng định TESF đang tiếp tục truy vết lịch sử đăng nhập. Ông nhấn mạnh Tokyogurl bị cấm lên đội tuyển quốc gia vĩnh viễn, đồng thời cảnh báo bất kỳ cá nhân hay CLB nào bị xác định có hành vi tiếp tay cũng sẽ đối mặt án kỷ luật tương tự.

Naphat Warasin từng là gương mặt nổi bật của TALON TH và được đánh giá cao nhờ kỹ năng cá nhân, đặc biệt ở vị trí carry - vai trò gây sát thương chủ lực. Cô khởi đầu với vai trò streamer, nhà sáng tạo nội dung của Liên Quân Mobile, sau đó chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp và góp mặt tại RoV Pro League.

SEA Games 33 trên sân nhà từng được xem là đỉnh cao sự nghiệp của Naphat Warasin, đánh dấu hành trình chuyển mình từ người sáng tạo nội dung sang vận động viên quốc gia. Tuy nhiên, bê bối gian lận đã khiến con đường thi đấu của Tokyogurl đứng trước nguy cơ khép lại theo cách không trọn vẹn, để lại nhiều tranh cãi trong cộng đồng eSports khu vực.