HLV Liên Quân Thái Lan hối hận khi tin nữ VĐV gian lận ở SEA Games

Dù từng nghi ngờ trước giải đấu, Mistgunz - huấn luyện viên tuyển Liên Quân Mobile nữ Thái Lan - cho biết anh và 5 thành viên đội quyết định tin tưởng Tokyogurl khi cô "kêu oan".

Mistgunz bày tỏ sự hối hận khi tin tưởng học trò có hành vi gian lận tại SEA Games 33. Ảnh: Mistgunz/Facebook.

Tối 16/12, Mistgunz có bài chia sẻ dài liên quan đến bê bối gian lận chấn động của thành viên đội. Dù không đề cập thẳng tên, người đọc đều nhận ra anh nói tới tuyển thủ Tokyogurl (tên thật: Napat Warasin). Cô bị phát hiện sử dụng phần mềm bên thứ ba không được phép hoặc can thiệp, chỉnh sửa thiết bị thi đấu trong trận bán kết gặp tuyển Việt Nam hôm 15/12.



Trong bài đăng, Mistgunz gửi lời xin lỗi với tư cách huấn luyện viên đội tuyển, đồng thời cho biết sẽ tôn trọng quyết định của tất cả bên liên quan.

Nam huấn luyện viên khẳng định trong suốt thời gian tập huấn, anh và các vận động viên đã tập luyện với sự tận tâm, chăm chỉ và hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau. Tuy nhiên, một thành viên trong đội từng bày tỏ với anh sự nghi ngờ dành cho "một thành viên khác".

"Vào thời điểm đó, vì không có bằng chứng rõ ràng nên tôi đã tập hợp các thành viên lại, bao gồm cả người bị nghi ngờ, để trao đổi. Trong cuộc thảo luận, cá nhân đó đã phủ nhận các cáo buộc, nói các thành viên đã vu khống và không tin tưởng vào khả năng của cô ấy", Mistgunz kể.

Để tránh xung đột nội bộ, đặc biệt trong bối cảnh các trận đấu quan trọng diễn ra 2 ngày sau đó, anh đã tham khảo ý kiến của huấn luyện viên trưởng và một chuyên gia tâm lý.

"Cuối cùng, tôi và cả đội quyết định tin lời của cá nhân đó, một quyết định mà tôi thừa nhận đã gây ra sự hối tiếc và đau khổ tinh thần", anh chia sẻ.

Các thành viên đội tuyển từng nghi ngờ Tokyogurl (góc trái) không trung thực song không có bằng chứng. Ảnh: Givemeakiss/Facebook.

Nam huấn luyện viên cũng cho biết cá nhân bị nghi ngờ không có thái độ hay hành động bất thường trong thời gian huấn luyện và đã tập luyện dựa trên khả năng của mình trong thời gian này.

Về bê bối gian lận, Mistgunz khẳng định anh và các vận động viên còn lại không hề biết hoặc tham gia vào các hành vi được đề cập. Nếu biết trước, tất cả mọi người sẽ không bao giờ để sự việc xảy ra, "không bao giờ mạo hiểm danh tiếng, lòng tin và danh dự của đội tuyển quốc gia".

"Cuối cùng, tôi gửi lời xin lỗi đến tất cả các bên bị ảnh hưởng, bao gồm cả những người đã theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển. Sự việc này sẽ là một bài học quan trọng đối với tôi và các vận động viên", anh viết.

Thành viên Tokyogurl bị phát hiện gian lận khi thi đấu tại SEA Games 33. Ảnh: Thaiger.

Trước đó, đội trưởng Givemeakiss (tên thật: Jormkon Pumseenil) cũng bày tỏ sự buồn bã, thất vọng khi phải dừng hành trình tại SEA Games 33 vì hành động của đồng đội.

"Buồn không nói nên lời. Mọi người đã nỗ lực rất nhiều, vì cùng một giấc mơ và mục tiêu. Tối qua (15/12), tôi cùng đội hình còn lại tiếp tục tập luyện đến tận khuya. Trái tim tôi tan nát. Sau cùng, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người", cô viết.

Trả lời phỏng vấn báo giới, Givemeakiss cũng chỉ ra một số dấu hiệu bất thường của Tokyogurl ngay trước trận gặp tuyển Việt Nam như yêu cầu mượn điện thoại của cô, vội vàng lên sân khấu và liên tục che giấu điện thoại. Givemeakiss cũng chính là người bày tỏ sự nghi ngờ hành vi gian lận của Tokyogurl trước đó.

JennieX, một tuyển thủ khác, cũng bày tỏ sự bức xúc khi không thể tiếp tục thi đấu. Chia sẻ bài đưa tin về vụ gian lận của Naphat Warasin, cô tức giận: "Sao cô lại có thể làm điều này với các thành viên trong đội? Sao lại cắt đứt tương lai của cả đội như vậy? Tại sao?".

Ngày 16/12, sau khi hành vi gian lận của Tokyogurl bị phát hiện, Thái Lan cũng quyết định rút đội Liên Quân Mobile khỏi nữ SEA Games 33 dù vẫn còn lịch thi đấu với Lào.