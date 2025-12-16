Quên thẻ ra vào, cư dân chửi bới, xô ngã bảo vệ chung cư

Khi bị nhắc nhở lưu lại thông tin ra vào, người đàn ông say xỉn lớn tiếng xúc phạm, thậm chí xô ngã nam bảo vệ tòa chung cư ở phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Người đàn ông say xỉn, chửi bới và xô ngã bảo vệ khi bị nhắc ghi thông tin ra vào. Ảnh cắt từ clip.

Video trích từ camera an ninh ghi lại cảnh tượng được mạng xã hội lan truyền sáng 16/12.

Theo video, một người đàn ông đi vào sảnh chung cư CT1- A10, Khu đô thị Nam Trung Yên (phường Cầu Giấy, Hà Nội) và yêu cầu bảo vệ quẹt thẻ thang máy cho mình sử dụng.

Lúc này, nam bảo vệ nhắc nhở người đàn ông phải lưu lại thông tin ra vào ở quầy lễ tân. Bất ngờ, người này quay ra chửi bới, nói "có nhà ở đây thì việc gì phải khai báo".

Khi bảo vệ giải thích quy định của tòa nhà, người đàn ông vẫn tiếp tục xúc phạm, thậm chí đẩy ngã bảo vệ. Sau khi clip lan truyền, hành vi của người đàn ông khiến nhiều dân mạng bức xúc, đòi truy tìm thông tin.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện ban quản lý chung cư CT1-A10 Khu đô thị Nam Trung Yên cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 21h50 ngày 15/12. Người đàn ông có hành vi xúc phạm được xác định là K., cư dân tòa nhà. Người bảo vệ trực ca tối là ông T.

"Khi sự việc xảy ra, cư dân đó đang trong tình trạng say xỉn. Ngay khi nắm được thông tin, chúng tôi đã tiến hành liên hệ xử lý. Anh K. đã thừa nhận hành vi", vị đại diện cho biết.

Sáng 16/12, hai bên đã đồng ý tiến hành hòa giải trước sự chứng kiến của ban quản lý. Anh K. cũng gửi lời xin lỗi ông T. và được chấp nhận. May mắn, ông T. chỉ bị đau nhẹ ở vai và xước chân sau cú ngã.

Đại diện ban quản lý thông tin thêm theo quy định, cư dân tòa nhà khi quên thẻ ra vào phải khai báo, lưu lại thông tin ở quầy lễ tân trước khi nhờ bảo vệ mở thang máy. Nếu cư dân quên thẻ quá số lần quy định sẽ bị nhắc nhở và xử lý theo quy định.

"Bảo vệ đã làm đúng theo quy trình khi yêu cầu anh K. khai báo. Anh K. thừa nhận do say xỉn nên không giữ được tỉnh táo, bình tĩnh và có hành động, lời nói xúc phạm", quản lý cho hay.