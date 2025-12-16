Đồng đội lên tiếng vụ hot girl eSports Thái Lan gian lận chấn động

Trên trang cá nhân, các thành viên tuyển eSports Thái Lan bày tỏ sự buồn bã, thất vọng khi không thể tiếp tục thi đấu do người đồng đội Naphat Warasin bị phát hiện gian lận.

Jormkon Pumseenil thất vọng khi không thể tiếp tục thi đấu tại SEA Games vì đồng đội gian lận. Ảnh: Givemeakiss/Facebook.

Ngày 16/12, Jormkon Pumseenil (19 tuổi, biệt danh: Givemeakiss), thành viên đội tuyển nữ Liên Quân Mobile (AOV) Thái Lan, có bài đăng chia sẻ trên Facebook cá nhân sau khi phải dừng hành trình tại SEA Games 33.

"Buồn không nói nên lời. Mọi người đã nỗ lực rất nhiều, vì cùng một giấc mơ và mục tiêu. Tối qua, tôi cùng đội hình còn lại tiếp tục tập luyện đến tận khuya. Trái tim tôi tan nát. Sau cùng, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người", cô viết.

Jormkon là một trong những nhân tố nổi bật trong đội hình tuyển AOV Thái Lan. Cô từng thi đấu ba mùa RoV Pro League, từng góp mặt trong đội hình vô địch RPL Mùa Hè 2024.

Tại SEA Games 33, nữ tuyển thủ nhiều lần bày tỏ sự quyết tâm giành danh hiệu cùng đồng đội. Bởi vậy khi phải đột ngột dừng lại hành trình, cô không tránh khỏi thất vọng.

Tuyển thủ JennieX bức xúc sau khi đội tuyển phải rút khỏi SEA Games 33. Ảnh: Jenniex Jennie/Facebook.

Bài đăng của Jormkon nhanh chóng nhận được 15.000 lượt tương tác, hơn 500 lượt chia sẻ chỉ sau ít giờ đăng tải. Nhiều người hâm mộ Thái Lan và cả dân mạng Việt Nam để lại bình luận động viên cô. Phần lớn cho rằng sự việc đến từ lỗi của cá nhân Naphat Warasin còn các thành viên khác đã bị "vạ lây".

Kamlangpandin, anh trai Jormkon, cũng có bài viết dài an ủi em gái. Anh kể lại niềm đam mê của Jormkon dành cho bộ môn này cũng như khát khao chứng tỏ bản thân của nữ tuyển thủ trong giải đấu. Tất cả phải dừng lại chỉ vì hành động gian lận của một thành viên đội.

JennieX, một tuyển thủ khác, cũng bày tỏ sự bức xúc khi không thể tiếp tục thi đấu. Chia sẻ bài đưa tin về vụ gian lận của Naphat Warasin, cô tức giận: "Sao cô lại có thể làm điều này với các thành viên trong đội? Sao lại cắt đứt tương lai của cả đội như vậy? Tại sao?".

Trước đó, trong một video hậu trường được báo chí Thái Lan ghi lại, các thành viên tuyển Thái Lan bật khóc nức nở bên huấn luyện viên khi bê bối gian lận bị phanh phui và cả đội phải dừng thi đấu.

Bi kịch của tuyển AOV Thái Lan bắt nguồn từ Naphat Warasin (biệt danh: Tokyogurl), một thành viên đội. Hôm 15/12, trong trận bán kết gặp Việt Nam, Warasin bị tổ trọng tài phát hiện đã sử dụng phần mềm bên thứ ba không được phép hoặc can thiệp, chỉnh sửa thiết bị thi đấu. Hành động này đã vi phạm điều 9.4.3 trong Hướng dẫn kỹ thuật môn eSports.

Vụ gian lận của Naphat Warasin tại SEA Games 33 gây chấn động mạng xã hội Thái Lan. Ảnh: Instagram.

Ngay lập tức, Naphat Warasin bị truất quyền thi đấu tại SEA Games 33, bị công ty quản lý chấm dứt hợp đồng. Garena RoV Thailand còn cấm cô thi đấu vô thời hạn với mọi giải do đơn vị này tổ chức.

Trước sức ép trên mạng xã hội, Thái Lan cũng quyết định rút đội Liên Quân Mobile khỏi nữ SEA Games 33.

"Chúng tôi tôn trọng luật lệ, tôn trọng tình hữu nghị, tôn trọng tinh thần thể thao. Những gì xảy ra là vấn đề lớn, vượt quá trách nhiệm có thể gánh vác. Với tư cách nước chủ nhà, chúng tôi không thể để giải đấu tiếp tục trong tình huống này”, ông Santi Lothong, Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan, cho biết.

Về phía Naphat Warasin, cô đã nhanh chóng khóa các tài khoản mạng xã hội như Facebook, TikTok để tránh áp lực dư luận.