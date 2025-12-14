Nữ kình ngư bật khóc sau khi lãnh đạo góp ý ở SEA Games 33 là ai?

Tối 13/12, kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên giành huy chương bạc tại SEA Games 33 khi chỉ về đích kém vận động viên nước chủ nhà Kamonchanok Kwanmuang chưa đến 1 giây. Ngay sau khi nhận huy chương, cô có cuộc trao đổi nhanh với ông Đinh Việt Hùng, Phó chủ tịch Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam. Vị lãnh đạo được cho có những góp ý về chuyên môn, kỹ thuật thi đấu khiến Mỹ Tiên không kìm được cảm xúc và bật khóc. Ảnh: Duy Hiệu.