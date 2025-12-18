Vết nhơ khó gột rửa của eSports Thái Lan

SEA Games 33 đã có thể là bước ngoặt của eSports nữ Thái Lan, song cuối cùng khép lại bằng một trong những bê bối nghiêm trọng nhất lịch sử thể thao điện tử nước này.

Tokyogurl bị truất quyền thi đấu ngay sau khi phát hiện gian lận tại SEA Games 33. Ảnh: The Thaiger.

Vụ việc liên quan đến Tokyogurl - xạ thủ đội tuyển Liên Quân (RoV) nữ Thái Lan tại SEA Games 33 - không chỉ dừng lại ở câu chuyện vi phạm cá nhân. Nó nhanh chóng trở thành vết nhơ của cả nền eSports Thái Lan, để lại những hệ lụy nặng nề cho hình ảnh VĐV nữ và làm lung lay niềm tin vào quá trình phát triển chuyên nghiệp của bộ môn thể thao điện tử.

Từ một kỳ đại hội được kỳ vọng sẽ mở ra chương mới cho eSports nữ, SEA Games 2025 lại trở thành bài học đau đớn về đạo đức thi đấu, tiêu chuẩn chuyên môn và sự mong manh của niềm tin công chúng.

Làn sóng phẫn nộ

Theo thông tin được công bố, Tokyogurl (tên thật Naphat Warasin) bị phát hiện sử dụng chương trình không được phép trong trận đấu vòng loại gặp đội tuyển nữ Việt Nam ngày 15/12. Sau khi sự việc bị phát giác, ban tổ chức đã đưa ra quyết định trục xuất nữ tuyển thủ khỏi giải đấu.

Trước áp lực dư luận và mức độ nghiêm trọng của vụ việc, đội tuyển RoV nữ Thái Lan đã rút lui hoàn toàn khỏi SEA Games 33, đồng nghĩa với việc đánh mất mọi cơ hội tranh chấp huy chương trên sân nhà.

Đây được xem là một quyết định chưa từng có tiền lệ, phản ánh mức độ tổn hại nghiêm trọng mà sự cố gây ra đối với hình ảnh đoàn thể thao nước chủ nhà.

Bê bối của Tokyogurl cũng nhanh chóng gây ra phản ứng dữ dội trong giới eSports, đặc biệt là từ những người từng gắn bó lâu năm với hệ sinh thái RoV nữ. Nổi bật nhất là tiếng nói của FZK (Frozenkiss) - một trong những người tiên phong và "huyền thoại" của RoV nữ Thái Lan.

Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan tuyên bố rút đội Liên Quân nữ Thái Lan khỏi SEA Games 33 sau bê bối gian lận của Tokyogurl. Ảnh: Thai Post.

Trong chia sẻ trên mạng xã hội, FZK bày tỏ sự thất vọng, đau đớn và xấu hổ, cho rằng hành động của Tokyogurl đã phá hủy nỗ lực của rất nhiều tuyển thủ nữ khác, những người đã dành nhiều năm luyện tập nghiêm túc nhằm xây dựng nền móng cho eSports nữ.

"Thật sự không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả… gian lận mà vẫn được khoác áo đội tuyển quốc gia. Ngay cả ở những giải đấu nhỏ, chuyện này cũng không thể chấp nhận", FZK viết.

FZK nhấn mạnh rằng SEA Games 33 từng được kỳ vọng sẽ là bệ phóng cho các giải đấu nữ được tổ chức một cách nghiêm túc, khi ngày càng có nhiều ánh mắt theo dõi và cơ hội được mở ra. Nhưng cuối cùng, tất cả đã sụp đổ chỉ vì hành vi của một cá nhân.

Điều khiến FZK và nhiều tuyển thủ khác đau lòng hơn cả không chỉ là kết quả thi đấu, mà là hệ quả lâu dài đối với hình ảnh vận động viên nữ Thái Lan.

"Tôi thực sự cảm thấy rất xấu hổ… từ nay người khác sẽ nhìn các nữ tuyển thủ Thái Lan như thế nào?".

Theo FZK, việc một tuyển thủ bị gắn mác "gian lận ở cấp độ đội tuyển quốc gia" sẽ khiến công chúng và quốc tế hoài nghi tính chuyên nghiệp của toàn bộ hệ thống eSports nữ, bất chấp việc có rất nhiều người đang thi đấu nghiêm túc và trong sạch.

Cô cũng nhắc lại rằng các vấn đề như "smurf" (dùng tài khoản khác) hay thi đấu thay vốn đã là nỗi nhức nhối trong cộng đồng. Sự việc Tokyogurl chỉ càng khoét sâu định kiến tiêu cực vốn tồn tại từ lâu.

Bê bối cá nhân, hệ lụy tập thể

Bài phân tích trên Spring News chỉ ra rằng vụ việc gây rúng động SEA Games không chỉ ảnh hưởng đến Tokyogurl hay đội tuyển Thái Lan, mà còn tác động trực tiếp tới hình ảnh của eSports nữ nói chung.

Trong bối cảnh toàn cầu, dù gần một nửa người chơi game là phụ nữ, nhưng thực tế cho thấy phụ nữ gần như không có chỗ đứng tương xứng ở cấp độ chuyên nghiệp: ít cơ hội, ít giải đấu, tiền thưởng thấp và sự công nhận hạn chế.

Chính vì vậy, mỗi cơ hội hiếm hoi như SEA Games - nơi eSports nữ được đưa vào thi đấu chính thức - mang ý nghĩa rất quan trọng. Khi cơ hội ấy bị phá hỏng bởi bê bối gian lận, niềm tin mong manh mà cộng đồng nữ game thủ đang cố gắng xây dựng cũng bị tổn hại nghiêm trọng.

Bài viết cũng nhấn mạnh một thực tế: nữ vận động viên eSports luôn phải nỗ lực nhiều hơn nam giới để được công nhận. Không chỉ thi đấu tốt, họ còn phải liên tục chứng minh rằng mình xứng đáng, không dựa vào đặc quyền hay sự "ưu ái".

Đội tuyển Liên Quân nữ Thái Lan trong trận gặp Việt Nam hôm 15/12.

Bên cạnh đó là môi trường thi đấu đầy áp lực, nơi quấy rối, miệt thị và định kiến giới vẫn tồn tại cả trong lẫn ngoài game. Nhiều nữ game thủ phải rời bỏ con đường chuyên nghiệp không phải vì thiếu năng lực, mà vì môi trường độc hại và thiếu an toàn.

Trong bối cảnh đó, vụ việc Tokyogurl trở thành cái cớ để những định kiến cũ quay trở lại, khiến con đường của các vận động viên nữ chân chính càng trở nên chông gai.

Việc Thái Lan đăng cai SEA Games 33 và đưa eSports nữ vào chương trình thi đấu từng được xem là bước tiến lớn của thể thao điện tử nước này. Không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, đây còn là cơ hội để nữ vận động viên eSports "bước ra ánh sáng", được công nhận như những VĐV thực thụ.

Thế nhưng, việc toàn đội tuyển nữ bị rút khỏi giải đấu mà không giành được bất kỳ thành tích nào đã biến kỳ đại hội này thành một dấu lặng đầy tiếc nuối.

Từ vụ việc Tokyogurl, giới chuyên môn cho rằng nếu eSports muốn phát triển bền vững, đặc biệt là eSports nữ, hệ thống tuyển chọn, giám sát và quản lý vận động viên cần được siết chặt hơn bao giờ hết.

Cơ hội phải song hành với tiêu chuẩn, minh bạch và trách nhiệm, để bảo vệ những người không có lợi thế ngay từ đầu và để đảm bảo rằng thành công không được xây dựng trên nền tảng sai trái.