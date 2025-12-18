Dân mạng tò mò về trọng tài bắt trận chung kết U22 Việt Nam - Thái Lan

Trước trận chung kết giữa U22 Việt Nam với Thái Lan tối 18/12, thông tin về trọng tài bắt chính người Iran được dân mạng Việt Nam tìm kiếm, chia sẻ.

Ông Mooud Bonyadifard từng nhiều lần điều hành trận đấu của tuyển Việt Nam tại các giải đấu lớn.

Trọng tài Mooud Bonyadifard (người Iran) được phân công bắt chính trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 giữa tuyển U22 Việt Nam và Thái Lan trên SVĐ Rajamangala (Bangkok).

Ngay khi thông tin về người cầm còi chính của trận đấu được hé lộ, dân mạng Việt Nam đã nhanh chóng tìm kiếm thông tin về trọng tài này.

Nhiều người nhận ra ông Bonyadifard là gương mặt quen thuộc, từng bắt chính trong trận tuyển Việt Nam thắng Malaysia 1-0 tại Mỹ Đình trong vòng loại World Cup 2022, đảm nhiệm vai trò trọng tài trong trận Việt Nam thua Nhật Bản 2-4 tại Asian Cup 2023. Ông cũng là người cầm còi trận U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia tại vòng bảng VCK U23 châu Á 2024.

Ông Bonyadifard còn từng điều hành trận Hải Phòng FC gặp Incheon United ở vòng loại Cúp C1 châu Á 2023/2024.

Ông Bonyadifard điều hành trận Hải Phòng FC gặp Incheon United hồi tháng 8/2023.

Mooud Bonyadifard sinh năm 1985. Năm 2011, ông bắt đầu sự nghiệp khi làm trọng tài các trận đấu trong giải Vô địch quốc gia vùng Vịnh Ba Tư, và đến năm 2013, ông trở thành trọng tài được FIFA công nhận.

Từ sau khi được FIFA "gắn sao", Bonyadifard liên tục được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tín nhiệm giao nhiệm vụ tại nhiều giải đấu quan trọng.

Ông từng được phân công cầm còi ở AFC Champions League Elite, giải đấu CLB hàng đầu châu Á và được chọn điều hành những trận đấu tại AFC Asian Cup.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ Việt Nam liên tục nhắc tên và chia sẻ trang cá nhân của vị trọng tài người Iran, hy vọng ông sẽ có những nhận định công tâm trong trận đấu quyết định tại SEA Games 33.

Hiện tại, trang Instagram cá nhân có hơn 25.000 follow của ông Bonyadifard đang để chế độ hạn chế bình luận từ người lạ.

Không ít người hâm mộ bày tỏ lo lắng về trọng tài, nhất là khi trước đó, ở trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33, tuyển nữ Việt Nam không được công nhận bàn thắng hợp lệ của Bích Thùy.

Tình huống càng khiến dư luận dè chừng trước trận đấu then chốt của U22 Việt Nam, trong bối cảnh U22 Thái Lan với lợi thế sân nhà, đang rất khát khao giành tấm huy chương vàng.

Trang cá nhân của trọng tài người Iran đang ở chế độ hạn chế bình luận.