Huỳnh Như tri ân HLV Mai Đức Chung 'vì những điều ngọt ngào nhất'

Dù không thể bảo vệ chức vô địch bóng đá nữ tại SEA Games 33, tuyển Việt Nam vẫn giữ tinh thần tích cực và gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, tri ân HLV Mai Đức Chung.

Bích Thùy tiếc nuối khi không thể bảo vệ ngôi vô địch SEA Games. Ảnh: Minh Chiến.

Sáng 18/12, sau trận chung kết nhiều cảm xúc tại SEA Games 33, các cầu thủ tuyển nữ Việt Nam có những chia sẻ đầu tiên trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Nguyễn Thị Bích Thùy, người khiến mảnh lưới tuyển Philippines rung lên nhưng bị từ chối bàn thắng oan ức, bày tỏ tiếc nuối trước kết quả chung cuộc không như mong đợi.

"Một kết thúc buồn cho tuổi 31. Nhưng cảm ơn bản thân vì đã không dừng lại trước bất cứ thử thách nào! Bích Thùy xin gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ cả nước đã động viên Thùy cũng như toàn đội", nữ tiền đạo viết trên trang cá nhân.

Dòng trạng thái của Bích Thùy nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn tương tác. Ở phần bình luận, người hâm mộ động viên, an ủi Bích Thùy sau khi cô đã cống hiến hết mình cho đội tuyển.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews sau chung kết, Bích Thùy cho biết bàn thắng bị từ chối khiến cảm xúc bị lung lay không ít, ảnh hưởng đến lối chơi đến hiệp 2. Tuy vậy, nữ tiền đạo của tuyển Việt Nam không đổ lỗi, không cay cú. Cô chọn cách đối diện nỗi buồn bằng sự bình thản của một cầu thủ đã trải qua nhiều thử thách.

Huỳnh Như gửi lời cảm ơn đến HLV Mai Đức Chung sau trận đấu tối 17/12. Ảnh: Minh Chiến.

Đội trưởng Huỳnh Như cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ, đặc biệt là lời tri ân người thầy gắn bó nhiều năm, HLV Mai Đức Chung.

Tiền đạo 34 tuổi viết: "Dù kết quả chưa như mong đợi, toàn đội xin gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ đã luôn theo dõi, cổ vũ và sát cánh từ những ngày đầu đến phút cuối cùng. Đặc biệt gử lời tri ân sâu sắc đến HLV Mai Đức Chung, cảm ơn bác vì tất cả những điều ngọt ngào nhất mà bác đã dành cho bóng đá nữ Việt Nam chúc bác luôn vui, luôn khỏe và hạnh phúc trong hành trình phía trước của mình bên gia đình và những người thân yêu".

Huỳnh Như cho biết thêm sau trận đấu đầy tiếc nuối, hành trình theo đuổi đam mê bóng đá và cống hiến cho nước nhà vẫn tiếp tục và "sẽ cố gắng để hoàn thiện bản thân".

Tiền đạo Phạm Hải Yến cũng gửi lời tri ân HLV Mai Đức Chung và đồng đội: "Cảm ơn bác đã luôn đồng hành cùng chúng con! Cảm ơn các bạn đã luôn cố gắng hết mình! Chúng ta sẽ luôn đoàn kết và hướng về phía trước".

Tuyển Việt Nam ăn mừng trước khi bàn thắng bị hủy bỏ. Ảnh: Minh Chiến.

Là một trong số cầu thủ có màn thi đấu cống hiến tối 17/12, Hoàng Loan không khỏi tiếc nuối với kết quả chung cuộc. "Kết thúc 1 mùa giải SEA Games vẫn chưa được như mong đợi, quá nhiều cảm xúc buồn, toàn đội đã cố gắng hết lực nhưng còn thiếu chút may mắn", nữ hậu vệ viết, gửi lời cảm ơn người hâm mộ.

"Hot girl bóng đá" Trần Thị Duyên chia sẻ dòng trạng thái tiếng Anh: "Thank you and gratitude (tạm dịch: cảm ơn và biết ơn - PV)". Trong khi đó, dù không chia sẻ trực tiếp cảm xúc, cầu thủ Trần Hải Linh chia sẻ lại story của người thân, ghi cảnh cô bẽn lẽn, núp sau lưng đồng đội trên bục nhận huy chương bạc. Trước đó, nữ tuyển thủ khoe ảnh cả gia đình đến Thái Lan ủng hộ phần thi đấu.

Tuyển thủ Thái Thị Thảo và Thanh Nhã cũng để lại vài dòng trên trang cá nhân, chia sẻ về quá trình tập luyện đến tham dự giải đấu khu vực. Thái Thị Thảo cho biết hành trình SEA Games 33 khép lại nhưng hành trình khác đang chờ đợi, đồng thời gửi lời cảm ơn tới ban huấn luyện, người hâm mộ đã đồng hành, dù kết quả chưa được như ý.

Sau khi thiếu may mắn ở chấm phạt đền trước Philippines trong trận chung kết, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam gác lại giấc mơ bảo vệ tấm HCV SEA Games lần thứ 5 liên tiếp. Tuy vậy, lối thi đấu lăn xả và cống hiến, cùng những thiệt thòi từ quyết định sai lầm của trọng tài khiến đội quân HLV Mai Đức Chung nhận được nhiều sự ủng hộ của cổ động viên bóng đá Đông Nam Á.