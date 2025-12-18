Cô gái '3 đời ở phố cổ Hà Nội', được thừa kế căn nhà 20 m2

Dù sống ở nơi được mệnh danh là đất "kim cương" của Hà Nội, Lan Linh cho biết cuộc sống của gia đình cô vẫn xoay quanh những lo toan thường nhật.

Giữa khu phố cổ sầm uất, Lan Linh (sinh năm 1997, phường Hàng Bạc, Hà Nội) cùng chồng và 2 con nhỏ sinh sống trong căn nhà chưa đầy 20 m2. Ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ, là nơi đã gắn bó với gia đình cô suốt 3 thế hệ.

Căn nhà vốn thuộc về ông bà nội của Linh. Trước đây, bác cả từng sinh sống cùng ông bà. Sau khi ông bà và bác chuyển đi, bố mẹ Linh ở lại một thời gian rồi cũng rời đi, để lại ngôi nhà cho vợ chồng cô khi lập gia đình.

"Với tôi, đây không chỉ là nơi ở mà còn là ký ức gắn liền với tuổi thơ và nếp sinh hoạt của cả gia đình nhiều thế hệ", cô nói với Tri Thức - Znews.

Thích nghi

Hiện tại, không gian sinh hoạt của gia đình Lan Linh được gói gọn trong một phòng duy nhất, chia làm 2 phần. Phía trong là nơi ăn ở, ngủ nghỉ, phía ngoài tận dụng làm bếp, nhà vệ sinh và khu để máy giặt. Sau nhiều năm sử dụng, căn nhà đã xuống cấp rõ rệt. Các mảng tường bong tróc, bếp và khu vệ sinh hoen gỉ, đồ đạc cũ kỹ theo thời gian.

Diện tích chật hẹp khiến việc sắp xếp không gian trở thành bài toán khó. Tuy nhiên, với người sinh ra và lớn lên ở phố cổ như Linh, điều đó không quá xa lạ. Cô cho biết mình đã quen với kiểu nhà nhỏ, lối sinh hoạt gói gọn trong không gian hạn chế từ khi còn bé.

“Có nhà vệ sinh khép kín là may mắn rồi, bởi nhiều hộ xung quanh tôi vẫn phải đi xa mới tới khu bếp hoặc nhà vệ sinh chung”, Linh nói.

Bên trong căn nhà phố cổ của Lan Linh.

Lan Linh kể ở phố cổ, khu để xe chung nằm ngoài trời, xe cộ xếp sát nhau khiến việc di chuyển khó khăn. Cầu thang trong nhà nhỏ, dốc và gập ghềnh, đặc biệt bất tiện khi phải bế con nhỏ hoặc mang đồ nặng.

Bù lại, vị trí trung tâm của phố cổ mang đến sự thuận tiện hiếm có. Chợ, trường học, bệnh viện, khu mua sắm và các điểm vui chơi đều nằm trong bán kính gần. Các hoạt động văn hóa, du lịch, âm nhạc diễn ra thường xuyên, tạo nên nhịp sống sôi động ngay trước ngõ nhà.

Linh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ bán nhà vì đây là nhà ông bà, cô không có quyền quyết định. Việc cho thuê cũng khó vì nhà Linh ở sâu trong ngõ, lại cao tầng, diện tích chật chội.

"Tiền cho thuê nhà chắc chắn sẽ không bù lại được tiền mình đi thuê. Vì vậy, vợ chồng tôi sống tại đây trong khi chưa đủ điều kiện mua nhà rộng hơn", cô bày tỏ.

Hơn nữa với Linh, phố cổ không chỉ là nơi ở mà còn là không gian quen thuộc đã in sâu vào nếp sống. Cô cho biết nếu chuyển đi xa, bản thân khó thích nghi. Việc con cái học hành, vui chơi gần nhà và gần ông bà hai bên cũng là lý do khiến gia đình tiếp tục gắn bó với căn nhà nhỏ này.

Không phải cứ ở phố cổ là giàu

Một ngày của Lan Linh bắt đầu bằng việc đưa con đi học. Sau đó, cô trở về nhà hoặc ra quán cà phê làm việc online. Buổi chiều, Linh đón con, nấu nướng, dọn dẹp và nghỉ ngơi trong không gian quen thuộc.

Chồng Linh cũng sinh ra ở phố cổ. Gia đình bên nội còn sống trong căn nhà nhỏ hơn nên hai vợ chồng đều đã quen với cuộc sống chật hẹp, nhiều thế hệ chung một nếp sinh hoạt.

Mọi sinh hoạt của gia đình Lan Linh diễn ra trong căn nhà chưa đến 20 m2.

Dù đồ đạc nhiều, gia đình Linh cố gắng giữ mọi thứ gọn gàng nhất có thể. Khoảng không gian hạn chế không ngăn cản họ dành thời gian trò chuyện, vui chơi cùng nhau sau một ngày làm việc và học tập.

Linh tâm sự nhiều người vẫn có hình dung phố cổ là nơi sống của những gia đình giàu có, sung túc. Thực tế, với không ít hộ dân như nhà cô, cuộc sống vẫn xoay quanh những lo toan thường nhật.

Hiện tại, Linh vẫn cố gắng tích góp với mong muốn có thể cải tạo căn nhà hoặc chuyển sang không gian rộng rãi hơn trong tương lai. Khi điều kiện chưa cho phép, gia đình cô lựa chọn thích nghi, tận dụng từng mét vuông để cải thiện chất lượng cuộc sống trong khả năng.

“Vợ chồng tôi đều làm công ăn lương, cố gắng mỗi ngày để đủ chi tiêu trong gia đình. Có nhà để ở là đã tốt lắm rồi, không cần lo chi phí thuê nhà, thuê trọ, ở khu vực trung tâm nên đi lại, học hành, sinh hoạt của các con cũng tiện lợi hơn”, Linh bộc bạch.