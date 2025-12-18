Dân mạng Thái Lan 'phát cuồng' vì hot boy cầu lông Việt Nam
Xuất hiện trên khán đài cổ vũ, ngôi sao cầu lông Phạm Hồng Nam gây chú ý, được khán giả Thái Lan đồng loạt "truy tìm info".
Nhiều người hình dung phố cổ là nơi sống của những gia đình giàu có, sung túc. Tuy nhiên, cuộc sống của gia đình Lan Linh vẫn xoay quanh những lo toan thường nhật.
Chiều 14/12 xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại km 124+300 Quốc lộ 6, đoạn qua xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, khiến 3 người tử vong.
Sáng 15/12, khu vực sạt lở nghiêm trọng ở đèo Thung Khe trên Quốc lộ 6 (tỉnh Phú Thọ) tạm thời được thông xe, nhưng các phương tiện vẫn di chuyển chậm để đảm bảo an toàn.
Một sự cố nhỏ trong chuyến tham quan TP.HCM đã để lại ấn tượng lớn với nữ du khách Thái Lan, khi chiếc điện thoại để quên trên taxi được tài xế chủ động tìm và trao trả lại.
Vừa về đến nhà, Thuỳ Dương (12 tuổi) liền xuống xe và bắt nhịp theo điệu nhảy quen thuộc của ba. Hai cha con cứ thế khoác vai nhau lắc lư từ cổng vào đến nhà.
Clip ghi cảnh ôtô lao vào mép bùng binh rồi bật tung giữa không trung đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội Việt Nam, nhưng thực tế đây là vụ tai nạn xảy ra ở Romania.
Trong lễ cưới hôm 29/11, gia đình chú rể Hàn Quốc mặc áo dài, ngồi xích lô theo nghi thức Việt. Chuyện tình của Linh và Sangjik là hành trình của sự chân thành, bền bỉ và tình yêu được nuôi bằng những điều nhỏ nhất.
Bắt gặp nhóm học sinh Việt Nam trên đường phố TP.HCM, bố con ông Alan được chào đón, thân thiện làm quen.
Thấy tín hiệu của người dân báo chiếc xe hơi kẹt trên đường ray ở Nghệ An, lái tàu kịp thời phanh gấp, tránh được va chạm hôm 5/12.
Nước lũ dâng nhanh kèm mưa lớn từ đêm 3/12 "nhấn chìm" nhiều khu vực ở Lâm Đồng. Lực lượng chức năng và các đội cứu hộ nhanh chóng triển khai di dời, giải cứu người dân bị cô lập.