Tối 27/11 rạng sáng 28/11, nhiều đợt sóng khổng lồ cao lên đến 2-3 m đập dồn dập vào khu vực bờ kè Hàm Tiến 1 trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Hiện tượng khiến một số phần lát đá bị hỏng hóc nặng.