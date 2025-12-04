Vườn sen đá tiền tỷ 'bay màu' trong chốc lát vì lũ dữ ở Đà Lạt
Sau khi trận lũ kinh hoàng quét sạch vườn sen đá, anh Đoàn Bá Vương mất trắng 1 tỷ đồng.
Rạng sáng 4/12, mưa lớn kéo dài kết hợp lũ đổ về khiến nước dâng cao, cuốn trôi nhiều tàu thuyền neo đậu tại khu vực cửa biển xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng khiến người dân không kịp ứng phó.
Khoảng 1h sáng 4/12, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ bất ngờ tràn về khu dân cư dưới chân đèo Prenn (tỉnh Lâm Đồng) gây ngập sâu và cuốn trôi tài sản của người dân.
Xây theo kiểu cơi nới từ nhà cũ, căn nhà hiện tại của gia đình Bích Chăm (Cà Mau) gây thích thú vì không theo khuôn mẫu thông thường.
Hình ảnh Nguyễn Thị Minh Nguyệt (29 tuổi, ở xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) phụ giúp lực lượng bộ đội bê hàng hóa cho người dân vùng lũ tại phường Phú Yên (Đắk Lắk) thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng khi đăng tải ngày 1/12.
Trần Tâm được mẹ chuẩn bị hơn trăm chiếc bánh bột lọc nhân tôm thịt để mang sang Nhật Bản làm quà, nhưng anh tá hỏa khi biết rằng đây là món bị cấm.
Sự xuất hiện của hố sụt lớn gần giao lộ Nguyễn Công Trứ - Ngô Quyền lúc 14h10 chiều 3/12 khiến hai ôtô đậu bên lề bị "nuốt chửng". Một công nhân đứng gần đó cũng bị lôi xuống dưới.
hoảnh khắc đoàn viên xúc động của chàng trai trở về từ Nhật Bản sau 4 năm viral trên mạng xã hội.
Là đồng nghiệp của chú rể Thế Duy, dàn chiến sĩ văn công thuộc Đoàn văn công Quân khu 1 thu hút sự chú ý của quan khách trong đám hỏi hôm 29/11.
Khoảng 6h sáng 2/12, đèo Mimosa ghi nhận hiện tượng mây che phủ dày đặc trên đỉnh đèo, bên dưới là dòng phương tiện lưu thông cho thấy sự hồi sinh sau một ngày chính thức mở lại cho phương tiện lưu thông sau vụ sạt lở.
Trong những ngày về Nga thăm người thân, thủ môn Đặng Văn Lâm cùng bà xã Yến Xuân tranh thủ "hẹn hò" tại phòng gym.