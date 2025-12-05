2 giờ trước
18:10 5/12/2025
Đời sống
1.0K
Đợt lũ ngày 4/12 nhấn chìm hàng nghìn m2 thanh long của nhiều chủ vườn tại Bình Thuận cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng). Nhiều thợ cắt buộc dùng ruột xe làm phao, giải cứu thanh long nổi trên mặt nước.
6 giờ trước
14:09 5/12/2025
Đời sống
5.9K
Anh Tân, chủ tiệm game ở phường Hàm Thắng, Lâm Đồng (Bình Thuận cũ), xót xa khi nhìn toàn bộ cơ ngơi ngập trong nước lũ.
07:20 4/12/2025
07:20 4/12/2025
Đời sống
22.3K
Xây theo kiểu cơi nới từ nhà cũ, căn nhà hiện tại của gia đình Bích Chăm (Cà Mau) gây thích thú vì không theo khuôn mẫu thông thường.
11:16 4/12/2025
11:16 4/12/2025
Đời sống
9.8K
Khoảng 1h sáng 4/12, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ bất ngờ tràn về khu dân cư dưới chân đèo Prenn (tỉnh Lâm Đồng) gây ngập sâu và cuốn trôi tài sản của người dân.
15:46 4/12/2025
15:46 4/12/2025
Đời sống
5.3K
Sau khi trận lũ kinh hoàng quét sạch vườn sen đá, anh Đoàn Bá Vương mất trắng 1 tỷ đồng.
17:01 4/12/2025
17:01 4/12/2025
Đời sống
3.3K
Rạng sáng 4/12, mưa lớn kéo dài kết hợp lũ đổ về khiến nước dâng cao, cuốn trôi nhiều tàu thuyền neo đậu tại khu vực cửa biển xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng khiến người dân không kịp ứng phó.
17:13 3/12/2025
17:13 3/12/2025
Đời sống
28.0K
Sự xuất hiện của hố sụt lớn gần giao lộ Nguyễn Công Trứ - Ngô Quyền lúc 14h10 chiều 3/12 khiến hai ôtô đậu bên lề bị "nuốt chửng". Một công nhân đứng gần đó cũng bị lôi xuống dưới.
20:26 2/12/2025
20:26 2/12/2025
Đời sống
5.4K
Trần Tâm được mẹ chuẩn bị hơn trăm chiếc bánh bột lọc nhân tôm thịt để mang sang Nhật Bản làm quà, nhưng anh tá hỏa khi biết rằng đây là món bị cấm.
19:10 2/12/2025
19:10 2/12/2025
Đời sống
33.2K
Hình ảnh Nguyễn Thị Minh Nguyệt (29 tuổi, ở xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) phụ giúp lực lượng bộ đội bê hàng hóa cho người dân vùng lũ tại phường Phú Yên (Đắk Lắk) thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng khi đăng tải ngày 1/12.
14:52 2/12/2025
14:52 2/12/2025
Đời sống
3.6K
hoảnh khắc đoàn viên xúc động của chàng trai trở về từ Nhật Bản sau 4 năm viral trên mạng xã hội.